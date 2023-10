Israel fliegt Luftangriff im Westjordanland – auf „Terroristen-Kommandozentrale“

Von: Felix Busjaeger, Bona Hyun

Erstmals seit dem Krieg in Israel öffnet Ägypten die Grenze nach Gaza für Hilfsgüter. Die israelische Armee setzt Vorbereitungen für die Bodenoffensive fort.

Erste Hilfsgüter kommen an: Ägypten öffnet Grenze nach Gaza

Vorbereitung der Bodenoffensive: Israel kündigt „nächste Phase des Kriegs“ an

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Zur besseren Einordnung und zur Transparenz nennen wir alle Quellen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 22. Oktober, 6.12 Uhr: Israel hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff auf eine Moschee im Westjordanland „Terroristen“ der Hamas und des Islamischen Dschihad getötet. Die Al-Ansa-Moschee in Dschenin sei „von den Terroristen als Kommandozentrale für die Planung von Anschlägen und als Basis für deren Umsetzung“ genutzt worden, erklärte das israelische Militär heute. Der Rote Halbmond in Dschenin teilte mit, ein Mensch sei getötet und drei weitere seien verletzt worden, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Das israelische Militär erklärte, die ins Visier Genommenen hätten in den vergangenen Monaten bereits „mehrere Terroranschläge verübt und einen weiteren Terroranschlag vorbereitet“. Die „Terroristen“ seien neutralisiert worden, hieß es weiter. Angaben zur Zahl oder Identität der Getöteten machte die Armee nicht.

Krieg in Israel: Erdogan telefoniert mit Hamas-Chef

Update vom 21. Oktober, um 21.45 Uhr: Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei, hat im Krieg in Israel mit dem Chef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, telefoniert und sich mit diesem über die Lage im Gazastreifen ausgetauscht. Nach dem Gespräch betonte Erdogan, dass sich die Türkei weiter für eine baldige Waffenruhe in der Region einsetzen werde. Zudem will der türkische Präsident weiter auf humanitäre Hilfe pochen.

In seinem Gespräch mit Hanija bekräftigte Erdogan nach türkischen Angaben seine Sicht, dass eine dauerhafte Friedenslösung in Nahost nur mit einem Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt möglich sei. Die Türkei wolle sich auf internationaler Bühne weiter für eine dauerhafte Friedenslösung einsetzen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Israel weitet Luftangriffe im Krieg gegen Hamas aus: Insgesamt wohl 1033 tote Zivilisten seit Beginn

Update vom 21. Oktober, um 20.49 Uhr: Seit Ausbruch des Israel-Kriegs sind inzwischen 1033 Zivilisten getötet worden. Das meldeten israelische Medien unter Berufung auf die israelische Polizei am Samstag. Von den zivilen Opfern sei bislang gut ein Viertel noch nicht identifiziert worden. Aufgrund der schweren Verbrennungen und Schändungen der Getöteten sei dies oftmals schwierig, hieß es in dem Bericht weiter.

Insgesamt sind zudem 307 Soldaten bisher im Krieg in Israel gestorben. Addiert ergibt das insgesamt 1340 Tote, doch Israels Gesundheitsministerium spricht von mindestens 1400 Menschen. Warum die Zahlen voneinander abweichen, blieb zunächst laut Deutscher Presse-Agentur unklar.

Noch vor Bodenoffensive im Gazastreifen: Luftangriffe im Krieg in Israel werden verstärkt

Update vom 21. Oktober, um 20.26 Uhr: Im Krieg in Israel will das Militär in die nächste Phase des Konflikts übergehen. Wie es heißt, sollen die Luftangriffe auf den Gazastreifen verstärkt werden. „Von heute an verstärken wir die Angriffe“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend auf einer Pressekonferenz zur Lage im Israel-Krieg. Damit solle der Druck auf die radikale Palästinenserorganisation Hamas erhöht werden.

Der Sprecher kündigte aktuell zur Lage im Krieg in Israel an, dass die israelische Armee in die „nächste Phase des Krieges unter bestmöglichen Bedingungen eintreten“ wolle. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Aufnahme vom 21. Oktober: eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete © Aris Messinis/AFP

Hilfsgüter im Krieg in Israel: 20 Lastwagen erreichen Gazastreifen

Erstmeldung vom 21. Oktober, um 20.17 Uhr: Tel Aviv/Gaza – Die ersten Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Israel-Krieg kamen im Gazastreifen an. Am Samstagmorgen (21. Oktober) wurde der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza für 20 LKWs geöffnet. Es waren die ersten Lieferungen über Rafah seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas vor zwei Wochen.

Krieg in Israel: Erste Hilfsgüter in Gazastreifen laufen an

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) transportierten die LKWs medizinische Hilfsgüter, darunter Arznei zur Behandlung von chronischen Krankheiten, lebenswichtige Güter für 300.000 Menschen für drei Monate, Trinkwasser und Taschen für Ersthelfer. Nach der Durchfahrt wurde der Grenzübergang wieder geschlossen. Um die Öffnung des Grenzübergangs war seit Tagen gerungen worden.

Israel verlangte Garantien, dass über den Kontrollpunkt gelieferte Hilfsgüter im Israel-Krieg nicht in die Hände der radikal-islamischen Hamas fallen. Ägypten machte bislang Israel für den geschlossenen Grenzposten verantwortlich. Ägypten hindere keine Menschen aus Drittländern an der Ausreise aus dem Gazastreifen, so wie Israel das darstelle. Westliche Medien sollten Israel zur Verantwortung ziehen, weil es die Gegend um den Übergang beschossen habe und keine Hilfe durchlasse, schrieb der Sprecher des ägyptischen Außenministeriums, Ahmed Abu Seid, auf der Plattform X.

Hamas lässt im Krieg in Israel erstmals Geiseln im Gazastreifen frei

Während die Menschen im Gazastreifen mit humanitärer Hilfe versorgt werden, sind weitere Schritte geplant, um über die Freilassung verschleppter Geiseln der Hamas zu verhandeln. „Wir arbeiten derzeit an einer Vereinbarung, nach der zunächst alle zivilen Geiseln freigelassen werden sollen“, sagte Majed Al-Ansari, Berater des Außenministers und Sprecher des katarischen Außenministeriums. Der führende Mitarbeiter des katarischen Außenministeriums zeigt sich zuversichtlich über eine Freilassung weiterer Geiseln im Israel-Krieg.

„Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass dies heute oder morgen oder übermorgen geschehen wird. Aber wir sind auf einem Weg, der sehr bald zur Freilassung der Geiseln, insbesondere der Zivilisten, führen wird“, sagte Al-Ansari gegenüber der Welt am Sonntag am 21. Oktober zur aktuellen Phase im Krieg in Israel.

Israel hatte am Freitagabend (20. Oktober) die Freilassung zweier Hamas-Geiseln mit US-Staatsbürgerschaft bestätigt. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zur Entwicklung im Krieg in Israel mitteilte, empfing ein Vertreter des israelischen Militärs zwei Frauen aus den USA an der Grenze zum Gazastreifen. Zuvor hatten die Kassam-Brigaden, der militärische Arm der Hamas, mitgeteilt, man habe als „Reaktion auf die Bemühungen Katars“ eine Frau und ihre 17-jährige Tochter „aus humanitären Gründen“ freigelassen.

Israel setzt im Krieg gegen Hamas Vorbereitungen für Bodenoffensive im Gazastreifen fort

Einheiten der Armee seien aktuell vor dem Gazastreifen stationiert und bereiten sich weiter auf die geplante Bodenoffensive gegen die Hamas vor. Kommandeur Or Volozhinsky von der 188. Panzerbrigade sagte den Angaben zufolge: „Wir werden mit Kampfgeist und Entschlossenheit das erreichen, was notwendig ist, um unserem Volk für viele Jahre Sicherheit zu bringen.“ Bislang sind Zehntausende Soldaten in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen im Vorfeld der erwarteten israelischen Bodenoffensive zusammengezogen worden.