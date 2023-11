Israel kreist wohl Stadt ein – und attackiert verschanzte Hamas-Terroristen

Von: Franziska Schwarz

Die israelische Armee hat wohl Dschabalia umstellt. US-Präsident Joe Biden sieht einen Deal zu den Geiseln der Hamas kommen. Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Tel Aviv/Gaza – Israels Armee hat mitgeteilt, Dschabalia vollständig umstellt zu haben. Die Stadt liegt im Norden des Gazastreifens; dort befindet sich auch das gleichnamige Flüchtlingsviertel. Die Einkreisung sei am Montagabend (20. November) abgeschlossen worden, berichtete die Armee mit. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Soldaten griffen demnach auch drei Schächte an, in denen mutmaßliche Terroristen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschanzt waren. Es habe in der Gegend zudem weitere Kämpfe gegen mutmaßliche Terroristen gegeben.

Geiseln im Israel-Krieg: Wohl 40 Minderjährige unter den Entführten

Mit ihrem Einsatz will Israels Armee Hamas zerschlagen, deren Kämpfer am 7. Oktober Israel überfallen hatten. Terroristen der Hamas und anderer Extremistengruppen hatten dabei in Israel Hunderte Menschen ermordet und rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Unter den Entführten sollen nach Angaben der israelischen Armee 40 Kinder und Jugendliche sein. Das Militär verbreitete am Montag eine Zusammenstellung von Bildern entführter Kinder auf der Plattform X. Sie hätten zusehen müssen, „wie ihre Familien vor ihren Augen ermordet wurden“, hieß es in dem Post.

Bald Geisel-Deal im Israel-Krieg? Biden antwortet mit „Ja“

Vertreter der radikalislamischen Hamas stehen unterdessen nach eigenen Angaben kurz vor einer Waffenstillstandsvereinbarung mit Israel. Sie hätten ihre Antwort an Beamte in Katar übermittelt, teilte der Chef der Palästinensergruppe, Ismail Haniyeh, in einer Erklärung mit, welche die Nachrichtenagentur Reuters über seinen Berater erhielt.

Bei den laufenden Verhandlungen geht es nach palästinensischen Angaben um eine vorübergehende Waffenruhe, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen und den Austausch von Geiseln und Gefangenen ermöglichen soll.

Auch US-Präsident Joe Biden geht davon aus, dass eine Einigung in Reichweite sein könnte. Auf die Frage eines Journalisten, ob ein solcher Deal absehbar sei, sagte Biden am Montag: „Ich glaube schon.“ Er sei aber derzeit nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Auf erneute Nachfrage antwortete Biden mit einem deutlichen „ja“. Biden äußerte sich laut der Nachrichtenagentur dpa am Rande einer Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses. (mit Nachrichtenagenturmaterial)