Israel: Vier Tage Waffenruhe und Freilassung von 50 Geiseln vereinbart

Von: Daniel Dillmann

Die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas um eine mögliche Waffenruhe und den Austausch von Geiseln bringen ein Ergebnis.

Update vom 22. November, 3.50 Uhr: Die islamistische Hamas hat eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie die Freilassung von 50 israelischen Geiseln im Austausch für 150 palästinensische Häftlinge bestätigt. Nach schwierigen Verhandlungen unter Vermittlung Katars und Ägypten sei ein Abkommen erzielt worden, teilte die Hamas in der Nacht auf Mittwoch auf Telegram mit.

Beiden Seiten zufolge umfasst die Vereinbarung eine viertägige Waffenpause. Laut Hamas handelt es sich bei den 150 Häftlingen um Frauen sowie Häftlinge unter 19 Jahren. Zudem soll Israel zugestimmt haben, die Einfahrt von „Hunderten“ Lastwagen mit humanitären Gütern im gesamten Gazastreifen zu erlauben. Während der Feuerpause soll Israel demnach auch über sechs Stunden täglich den Flugverkehr im Norden des Küstengebiets einstellen. Eine offizielle Bestätigung aus Israel zu den Punkten der Vereinbarung stand zunächst aus.

Israelische Regierung stimmt Vereinbarung zu

Update vom 22. November, 3.30 Uhr: Die israelische Regierung hat in den frühen Morgenstunden einem Abkommen zugestimmt, das die Freilassung von 50 von der Hamas verschleppten Geiseln vorsieht. Im Gegenzug sollen palästinensische Gefangene freigelassen werden und ein Waffenruhe herrschen, heißt es in der offiziellen Erklärung, die der Nachrichtenagentur AFP aus dem Büro des Ministerpräsidenten übermittelt wurde.

Demonstranten, die die Rückkehr von Geiseln fordern, protestieren in Tel Aviv. © Oded Balilty/dpa

„Die Regierung hat die Grundzüge der ersten Phase eines Abkommens gebilligt, das die Freilassung von mindestens 50 Entführten – Frauen und Kinder – an vier Tagen vorsieht, an denen die Kämpfe ruhen werden“, hieß es in der Erklärung.

Gleichzeitig versicherte die Regierung, dass die israelische Armee nach dem Ablauf der vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen „ihren Krieg fortsetzen“ werde. „Die israelische Regierung, die israelische Armee und die Sicherheitskräfte werden den Krieg fortsetzen, um alle Entführten zurückzubringen, die Hamas auszulöschen und sicherzustellen, dass es keine weitere Bedrohung für den Staat Israel aus dem Gazastreifen gibt“, hieß es in der Erklärung weiter.

Update vom 21. November, 22.55 Uhr: Weitere Details zum möglichen Geisel-Abkommen zwischen der Hamas und Israel sind bekannt geworden. Demnach wird es sich bei den freigelassenen Geiseln im Gazastreifen großteils um Kinder und Minderjährige handeln, wie der US-Sender CNN unter Berufung auf Quellen berichtete. Im Gegenzug für 50 Geiseln werde Israel einen temporären Waffenstillstand von vier bis fünf Tagen verkünden, 150-300 Palästinenser freilassen sowie Treibstoff und weitere Güter in den Gazastreifen lassen, wie der israelische Sender Keshet 12 berichtete. Demnach werde die Hamas die Geiseln schrittweise – täglich etwa zwölf Menschen – freilassen.

Netanjahu wirbt im Kabinett für Geisel-Deal

Update vom 21. November, 21.50 Uhr: Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat in seinem Kabinett um Zustimmung für ein Abkommen über die Freilassung von durch die radikalislamische Hamas verschleppten Geiseln geworben. Es sei „eine schwierige Entscheidung, aber die richtige Entscheidung“, sagte Netanjahu am Dienstagabend bei einer Kabinettssitzung, bei der über das Abkommen entschieden werden sollte.

US-Präsident Joe Biden habe dazu beigetragen, den „Rahmen“ des Abkommens zu verbessern, um die Freilassung von „mehr Geiseln zu einem niedrigeren Preis“ zu umfassen, sagte Netanjahu. Zuvor hatten bereits Vermittler Katar und Hamas-Führer Ismail Hanijeh erklärt, ein Abkommen sei in Sicht. Aus Kreisen der Hamas und des ebenfalls an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligten Islamischen Dschihad erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass beide militant-islamistischen Organisationen den Bedingungen für eine Waffenruhe zugestimmt haben.

Das vorläufige Abkommen sieht demnach eine fünftägige vollständige Waffenruhe im Gazastreifen vor. Für den Norden des Palästinensergebiets soll eine Ausnahme gelten, dort sollen die Angriffe nur für sechs Stunden am Tag eingestellt werden. Im Gegenzug sollen nach Angaben der Vertreter von Hamas und Islamischem Dschihad zwischen 50 und 100 der von der Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen werden, darunter israelische Staatsbürger und Menschen anderer Nationalitäten, allerdings keine Armeeangehörigen. Im Austausch würden 300 Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, aus israelischen Gefängnissen entlassen.

„Entscheidende Momente“ im Geisel-Deal stehen bevor

Update vom 21. November, 20 Uhr: Die Hamas wartet nach Worten eines ranghohen Anführers weiterhin auf eine Entscheidung Israels über eine mögliche Einigung über eine Feuerpause und den Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge. „Wir warten noch auf die Antwort der Besatzer mit Blick auf die Einigung über eine humanitäre Feuerpause“, sagte Hamas-Anführer Chalil al-Haja am Dienstagabend in Beirut. Die Hamas habe in den Verhandlungen bereits ihre Antwort an die „Brüder“ in Ägypten und Katar übermittelt, die jetzt mit „bedeutenden Anstrengungen“ an einer Einigung arbeiteten. Es stünden jetzt „entscheidende Momente“ bevor.

Im Gaza-Krieg nahm am Dienstag eine Einigung zum Austausch von Geiseln der Hamas gegen Häftlinge in Israel konkretere Formen an. Nach Darstellung der Hamas sieht eine Abmachung auch ein fünf-tägige Kampfpause sowie die Einfahrt Hunderter Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen vor. Israel muss dem Deal noch zustimmen. Katar und Ägypten treten wegen ihrer Beziehungen zu der islamistischen Palästinenserorganisation als Vermittler auf.

„Sehr nah dran“: Deal zwischen Hamas und Israel rückt laut Biden näher

Update vom 21. November, 18.35 Uhr: US-Präsident Joe Biden rechnet mit einer baldigen Freilassung von Geiseln im Gazastreifen. Man sei „sehr nah dran“ an einer Abmachung, sagte Biden am Dienstag in Washington. „Wir könnten also einige dieser Geiseln sehr bald nach Hause bringen. Aber ich will nicht ins Detail gehen.“ Biden mahnte allerdings, dass nichts erreicht sei, bevor es tatsächlich erreicht sei. Im Moment sehe es aber „gut“ aus.

Update vom 21. November, 17.17 Uhr: Laut Informationen aus Israel könnten in Kürze sogar noch mehr Geiseln freikommen als bislang spekuliert wurde. Das meldet die Jerusalem Post. Um 20 Uhr Ortszeit sollen Regierungsvertreter zusammenkommen, um über ein Abkommen zu beraten, das den Austausch von „bis zu 80 der 239“ Geiseln vorsieht. Die Haaretz berichtet, dass die Hamas offenbar bereit sei, täglich bis zu zehn Geiseln freizulassen.

Hoffnung für mindestens 53 Geiseln im Gazastreifen

Update vom 21. November, 16.26 Uhr: Im Tausch gegen die etwa 50 Geiseln soll Israel sich bereit erklärt haben, täglich bis zu 300 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen zu lassen. Die Lkws sollen Gaza über Ägypten aus erreichen. Außerdem sollen etwa 150 derzeit in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen werden.

Update vom 21. November, 16.10 Uhr: Laut israelischen Medien haben die Verhandlungen im Israel-Krieg zu einem ersten Erfolg geführt. In Kürze werde eine fünftägige Waffenruhe ausgerufen, berichtet die Jerusalem Post. Außerdem sollen 53 Geiseln, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden, freikommen. Darunter befinden sich dem Bericht zufolge 40 Kinder und 13 Frauen. Eine offizielle Bestätigung der mehrtägigen Waffenruhe gibt es bislang nicht.

Waffenruhe im Gazastreifen greifbar nahe - News aus dem Israel-Krieg

Erstmeldung vom 21. November: Tel Aviv - Die Regierung Israels hat angekündigt, am heutigen Dienstag um 20 Uhr Ortszeit zu einer Sondersitzung zusammenzukommen. Hintergrund ist der andauernde Krieg in Israel und die Verhandlungen mit der Hamas.

Die Terrormiliz hatte am 7. Oktober das Staatsgebiet Israels vom Gazastreifen aus attackiert. Mehr als tausend Menschen starben bei dem Angriff. Etwa 240 Personen, darunter auch kleine Kinder, wurden von der Hamas als Geiseln nach Gaza geschleppt.

Israel News: Fortschritte bei Verhandlungen um Waffenruhe

Israel hatte kurz darauf eine breit angelegte Militäroperation im Gazastreifen begonnen, die seit mehr als sieben Wochen läuft. Tausende Menschen, darunter auch viele Zivilisten, starben im Verlauf der Kämpfe zwischen der israelischen Armee und Kämpfern der Terrorgruppe Hamas.

Nun scheint im Krieg in Israel eine Waffenruhe und der Austausch von Geiseln erstmals greifbar nahe. Das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte an, dass auch das Kriegskabinett und das Kabinett für politische Sicherheit in Israel zusammenkommen werden. Laut dem israelischen Nachrichtenportal Haaretz sagte Netanjahu, man mache große Fortschritte in den Verhandlungen. Er hoffe, dass es bald gute Nachricht zu verkünden gebe.

Israel geht auf Bedingungen der Hamas für eine Waffenruhe ein

Israel erklärte sich nach Informationen des US-Nachrichtensenders CNN dazu bereit, während eines Waffenstillstands auf den Einsatz von Aufklärungsdrohnen über dem Gazastreifen zu verzichten. Dabei handele sich laut der anonymen Quelle des Senders um eine Bedingung, die von der Hamas gestellt worden war, bislang von Israel aber abgelehnt wurde.

Auch aus Katar kommen erste Meldungen, die Hoffnungen auf eine baldige Feuerpause im Israel-Krieg machen. Die Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel seien in einer „kritischen Phase“ angelangt, so ein hochrangiger Vertreter gegenüber dem Nachrichtenportal Al Jazeera. Das bestätigte dem Portal auch Ismail Haniyya, einer der fünf wichtigsten politischen Führer der Terrororganisation und ehemaliger Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiegebiete.

Kämpfe dauern während Verhandlungen um Waffenruhe weiter an

Noch aber schweigen Waffen im Israel-Krieg nicht. Die Hamas setzte den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel fort. Unter anderem in der Millionenmetropole Tel Aviv ertönte am Morgen der Luftalarm. Die israelischen Verteidigunsgkräfte (IDF) reagierten, in dem sie weiter in den Gazastreifen vorrückten. Mittlerweile sollen die ersten Panzer-Einheiten das Zentrum von Gaza-Stadt erreicht haben. (Red mit Agenturmaterial)