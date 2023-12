Israelische Granate tötet Journalistin im Libanon - weitere Details bekannt

Drucken Teilen

Eine Panzergranate aus Israel soll für den Tod von Journalisten im Libanon verantwortlich sein. Kollegen berichten von den Ereignissen und erheben schwere Vorwürfe.

BEIRUT - Nachrichtenorganisationen und Menschenrechtsgruppen, die den Beschuss untersucht haben, bei dem im Oktober im Libanon ein Journalist getötet und weitere verletzt wurden, erklärten, dass ihre Ergebnisse darauf hindeuten, dass Israel dafür verantwortlich war. Zwei Rechtsgruppen bezeichneten die Tragödie im laufenden Israel-Krieg gar als „Kriegsverbrechen“.

Bei dem Beschuss am 13. Oktober im Südlibanon wurde der Reuters-Videofilmer Issam Abdallah, 37, getötet und die AFP-Fotografin Christina Assi, 28, schwer verwundet. Weitere Journalisten von Reuters, AFP und Al Jazeera wurden ebenfalls verletzt.

Ein israelischer Soldat steht neben seinem Maschinengewehr und seinem Helm (Symbolbild). © Jim Hollander/Imago

Vertreter von Reuters, AFP, Human Rights Watch und Amnesty International traten am Donnerstagmorgen auf einer gut besuchten Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt auf, um gemeinsam die Ergebnisse ihrer getrennten Untersuchungen des Todes der Journalisten vorzustellen. Unter den Zuhörern befanden sich auch die Familienangehörigen von Abdallah sowie der Kameramann von Al Jazeera, Elie Brakhya, der am 13. Oktober verletzt worden war.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Kollegen berichten vom Tod von Journalisten im Israel-Krieg

Nach einer Schweigeminute für die in dem Konflikt getöteten Journalisten berichtete Dylan Collins, ein AFP-Videofilmer, der mit Abdallah zusammen war, als er getötet wurde, über die Ereignisse dieses Tages und sagte, er sei dort gewesen, „um Zeuge der Geschehnisse zu sein“.

Er und sein Kollege Assi hatten sich zusammen mit Abdallah auf einem Hügel in der Nähe von Alma al-Chaab niedergelassen, wo sie auch das Team von Al Jazeera vorfanden, das ebenfalls aus dem Krieg in Israel sendete. „Wir fühlten uns sicher, und so machten wir uns an die Arbeit, sieben Journalisten, alle mit kugelsicheren Jacken und Helmen, jeder deutlich als Pressevertreter gekennzeichnet“, sagte er. „Die Israelis wussten von dem Moment an, als wir ankamen, dass wir da waren.“

Kurz vor 18 Uhr Ortszeit, so Collins, richteten sie ihre Kameras nach Westen, als die Sonne unterging. „Es gab Rauch, und dann, bumm, wurden wir getroffen“, sagte er. Collins sagte, dass er sich um Assi kümmerte, die auf dem Boden lag und schrie, dass sie ihre Beine nicht mehr spüren konnte. Während er sich um ihre Wunden kümmerte, traf ein zweiter Treffer das Auto der Journalisten von Al Jazeera neben ihnen, sagte Collins. „Ich sah auf und sah ein Bein neben dem Auto, von dem ich später erkannte, dass es Issam gehörte.“ Sie hätten seine Leiche erst gefunden, als der Krankenwagen kam, fügte Collins hinzu. „Er wurde durch die Wand gesprengt, an der er stand. Er landete inmitten der Trümmer, sein Körper war fast bis zur Unkenntlichkeit verkohlt.“

Untersuchungen nach Tod von Journalisten im Libanon laufen

Assi befindet sich immer noch in einem Krankenhaus, um sich von ihren Verletzungen zu erholen, sagte Collins. Er verlas eine Nachricht, die sie ihn gebeten hatte, weiterzugeben: „Wir haben uns für den Journalismus entschieden, um die Wahrheit zu verbreiten, und trotz der unvermeidlichen Kosten bleibt unser Engagement unerschütterlich. Nichts kann uns zum Schweigen bringen.“

Die Untersuchungen der vier Gruppen stützten sich auf Analysen von Munitionsexperten, Satellitenbilder, Zeugenaussagen und Bilder, die vor und nach den Ereignissen am Tatort aufgenommen wurden.

Panzer aus Israel soll auf Journalisten im Libanon geschossen haben

Reuters berichtete am Donnerstag aus dem Krieg in Israel, dass „eine israelische Panzerbesatzung am 13. Oktober im Libanon einen Reuters-Journalisten tötete und sechs Reporter verwundete, indem sie kurz hintereinander zwei Granaten aus Israel abfeuerte, während die Journalisten grenzüberschreitenden Beschuss filmten“.

Reuters hat nach eigenen Angaben Beweise vom Tatort erhalten, darunter Granatsplitter auf dem Boden und in einem Reuters-Auto, drei Splitterschutzwesten, eine Kamera, ein Stativ und ein großes Metallstück. Die Niederländische Organisation für Angewandte Wissenschaftliche Forschung untersuchte die Munition und analysierte sie. Die Forscher stellten fest, dass es sich bei dem Metallstück „um die Heckflosse eines 120-mm-Panzergeschosses handelte, das von einem Panzergeschütz mit glattem Lauf abgefeuert wurde, das 1,34 km von den Reportern entfernt auf der anderen Seite der libanesischen Grenze positioniert war“, so Reuters.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Reuters-Chefredakteurin Alessandra Galloni verurteilte die Tötung in einer Erklärung und forderte Israel auf, „zu erklären, wie es dazu kommen konnte, und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.“

AFP, die ihre eigene Untersuchung in Zusammenarbeit mit Airwars, einer gemeinnützigen Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Großbritannien, durchführte, sagte, die gesammelten Beweise für die tödlichen Einschläge „deuten auf ein Panzergeschoss hin, das nur von der israelischen Armee in dieser Grenzregion verwendet wird.“

„Drei wichtige Schlussfolgerungen“ aus dem Israel-Krieg

Die AFP erklärte in ihrem Bericht, sie sei im Israel-Krieg zu „drei wichtigen Schlussfolgerungen“ gelangt. Eine davon ist, dass die Munition, die Abdallah tötete, israelischen Ursprungs war und „von keiner anderen Gruppe in der Region verwendet wird“. Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass „die Angriffe absichtlich und gezielt waren“, zeitlich und räumlich nahe beieinander lagen und Journalisten trafen, die „eindeutig als Pressevertreter identifiziert wurden, fernab von jeglichen militärischen Aktivitäten“. Schließlich heißt es, dass „die Angriffe wahrscheinlich südöstlich der Position der Journalisten erfolgten, offenbar in der Nähe des israelischen Dorfes Jordeikh, wo israelische Panzer operierten“.

Ramzi Kaiss, Libanon-Rechercheur von Human Rights Watch, sagte auf der Pressekonferenz, die von seiner Organisation geprüften Beweise zeigten, „dass die israelische Armee wusste oder hätte wissen müssen, dass die Menschen, auf die sie schoss, Zivilisten und Journalisten waren“. Human Rights Watch sagte in einer Erklärung am Donnerstag, dass die Journalisten „weit entfernt von den laufenden Feindseligkeiten waren, eindeutig als Medienvertreter identifizierbar waren und mindestens 75 Minuten lang stillgestanden hatten, bevor sie von zwei aufeinanderfolgenden Angriffen getroffen wurden.“ Es habe „keinen Hinweis auf ein militärisches Ziel in der Nähe des Standorts der Journalisten“ gegeben.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Amnesty International äußerte sich ähnlich und sagte, der Angriff müsse als Kriegsverbrechen untersucht werden. Das israelische Militär habe die Gruppe in zwei getrennten Angriffen im Abstand von 37 Sekunden angegriffen, obwohl sie eindeutig als Journalisten zu erkennen gewesen seien. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Außenminister Antony Blinken, er bedauere „diesen Verlust zutiefst“. Es sei „wichtig und angemessen, dass [der Angriff] vollständig und gründlich untersucht wird“, sagte Blinken.

Israels Regierung untersucht Ereignisse im Libanon

Eylon Levy, ein Sprecher der israelischen Regierung, sagte am Donnerstag, dass er mit den Ergebnissen der Untersuchungen nicht vertraut sei, aber dass Israel das internationale Recht respektiere und nicht auf Zivilisten ziele. Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte im Oktober, man bedauere „den Tod des Journalisten sehr“, sei sich aber nicht sicher, wer dafür verantwortlich sei.

Die Washington Post hat das Material, das die Ermittler am Tatort gefunden haben, nicht unabhängig geprüft. Ein Augenzeuge sagte der Post damals, dass die Angriffe von der israelischen Seite aus erfolgten und dass es keinen Hinweis darauf gab, dass das Feuer aus dem Libanon aus der Nähe der Journalisten kam.

Auf dem Video, das damals veröffentlicht worden war, war auch zu sehen, dass mehrere Reporter vor Ort blaue kugelsichere Westen mit der Aufschrift „Press“ trugen. Die Associated Press - die einen Fotografen vor Ort hatte - berichtete, dass eine israelische Granate während eines Schusswechsels mit der Hisbollah in der Nähe der Gruppe einschlug.

Assi erlitt „lebensverändernde Verletzungen, einschließlich der Amputation ihres Beins“, so Collins auf der Pressekonferenz. Er sagte, die anderen Journalisten in der Gruppe hätten durch den Beschuss „Schrapnellwunden und andere Narben“ davongetragen.

Auf die Frage, wer den Angriff im Israel-Krieg untersuchen sollte, sagte Aya Majzoub, stellvertretende Regionaldirektorin von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika, dass „Israel verpflichtet ist, den Vorfall zu untersuchen und Mitglieder seines Militärs zur Rechenschaft zu ziehen.“ Sie forderte die libanesischen Behörden auf, den technischen Bericht, den sie nach dem Vorfall erstellt haben, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Amnesty International appelliert im Israel-Krieg an USA

Sowohl Human Rights Watch als auch Amnesty forderten die USA auf, den Vorfall zu untersuchen, da ein amerikanischer Staatsbürger, Dylan Collins, zur Zielscheibe wurde.

Dutzende von Journalisten wurden infolge des Krieges im Gazastreifen getötet. Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ), das die gemeldeten Todesfälle und Verletzungen von Journalisten in Konflikten verfolgt, bezeichnete den Oktober als den tödlichsten Monat für Journalisten, seit das CPJ 1992 mit der Datenerfassung begann. Das CPJ erklärte am Mittwoch, dass seit Beginn des Krieges am 7. Oktober mindestens 63 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet und 11 verletzt worden seien.

Collins sagte, er erlebe die Momente des Angriffs, bei dem seine Kollegen getötet und verletzt wurden, jeden Tag wieder. „Jedes Mal, wenn einer von uns getötet wird, verliert die Welt ein Paar Augen“, sagte er.

Zum Autor Mohamad El Chamaa ist ein in Beirut ansässiger Forscher und Reporter für die Washington Post, der über den Libanon, Syrien, die Türkei und die Golfregion berichtet. Der ausgebildete Stadtplaner hat sich zuvor mit dem Wohnungsbau nach Katastrophen befasst und war als Reporter für L‘Orient Today tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 08. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.