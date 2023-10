„Laute Ohrfeige“: Putins Propagandisten feiern Versagen des Westens im Israel-Krieg

Von: Franziska Schwarz

RT-Chefin Margarita Simonjan bei einem Event im Oktober in Sotschi © Vladimir Smirnov/Imago

In Israel tobt der Krieg gegen die Hamas – und Putin versucht dies auszunutzen. Im Staats-TV lässt er seine Propagandisten auf die USA und den Westen schimpfen.

Moskau – Russland hat eigene Kontakte zur Hamas und ist ein enger Verbündeter von deren Hauptunterstützer Iran. Internationale Beobachter werfen dem Kreml um Wladimir Putin vor, den Krieg in Israel für anti-westliche Informationskampagnen auszunutzen. Die Chefin des russischen Staatssenders RT hat nun diesen Verdacht untermauert.

RT-Chefin Margarita Simonjan wollte im Staats-TV die Terrororganisation Hamas nicht verurteilen und machte vielmehr russische Juden, die nach Israel auswanderten, als illoyal gegenüber Russland verächtlich. Das berichtet die unabhängige Beobachtungsstelle Russian Media Monitor. Auf die Frage nach der Rolle der Hamas antwortete sie demnach nur: „Das wird die Geschichte zeigen.“ Hier der entsprechende Clip, den Gründerin Julia Davis am 11. Oktober postete:

Russland-Propaganda zum Israel-Krieg: Vorwürfe gegen fliehende russische „Pazifisten“

Simonjan hatte sich schon ähnlich geäußert. „Wir warten auf den Exodus der russischen Pazifisten“, übersetzte Newsweek einen ihrer Social-Media-Posts bezüglich des Kriegs in Israel. Mit „Pazifisten“ meinte sie wohl Russen, die nach Israel gingen, um nicht für den Wehrdienst im Ukraine-Krieg eingezogen zu werden.

Newsweek griff auch Spekulationen auf, wonach Moskau bei dem Massaker der Hamas seine Finger im Spiel gehabt haben könnte und holte dazu diese Einschätzung von Oleg Ignatow ein: „Ich habe keine Beweise gesehen; ich habe sie nicht öffentlich gesehen, ich habe in meinen Gesprächen nichts darüber gehört. Das kann man sich nur schwer vorstellen.“ Ignatow ist Russland-Experte des Think Tanks Crisis Group.

Putin-Propagandist Solowjow freut sich über „laute Ohrfeige“ für Israel im Krieg gegen Hamas

Einige russische Propagandisten freuten sich allerdings lautstark über den Schlag gegen Israel. Wladimir Solowjow sagte laut Newsweek, der Hamas-Angriff sei eine „laute Ohrfeige“ für Israel und seine Geheimdienste. Er beschuldigte die USA, ihrer Rolle als „Garant des Friedens in der Region“ nicht nachgekommen zu sein, und behauptete ohne Beweise, dass die Ukraine Waffen an die Hamas geliefert habe.

Putin sieht im Krieg in Israel eine Chance, seine internationale Isolierung wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine aufzubrechen. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt Bedenken geäußert, dass die Krise in Nahost die Aufmerksamkeit für den Ukraine-Krieg abschwächen könnte. Am 11. Oktober drängte Selenskyj den Westen dazu, Israel ebenso wie der Ukraine zu zeigen, dass es nicht „allein“ ist.

„Terroristen wie Putin oder wie die Hamas wollen freie und demokratische Länder als Geiseln nehmen und sie wollen Macht über diejenigen, die Frieden suchen“, sagte Selenskyj. „Die Terroristen werden sich nicht ändern. Sie müssen verlieren.“ Israels Verteidigungsminister Joav Gallant soll am Donnerstag (12. Oktober) per Videoschaltung zu den Nato-Verteidigungsministern sprechen.

Russen-TV: RT-Chefin Simonjan wird von Kremlchef Putin protegiert

Simonjan wird von Aleksei Gromow, einem Berater Putins, protegiert, schrieb das US-Außenministerium bereits im August 2022 auf einem seiner Portale. Auf ihrem Schreibtisch stehe ein gelbes Festnetztelefon der Regierung, und 2015 habe sie eingeräumt, dass es sich um eine sichere Verbindung zum Kreml „für die Erörterung von Geheimsachen“ handele, hieß es weiter.

Bei einer Debatte mit dem russischen Moderator Wladimir Solowjow – ebenfalls ein Putin-Propagandist – im April 2022 beschuldigte sie den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny sowie Selenskyj, ein Attentat gegen russische Propagandisten geplant zu haben. Das berichtete der New Yorker. Simonjans Ehemann ist der russische Fernsehmoderator Tigran Keosayan. Die EU verhängte im Februar 2022 Sanktionen gegen Simonjan und nannte sie eine „zentrale Figur“ der russischen Propaganda. (frs)