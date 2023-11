Wieso Scholz einen sofortigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas ablehnt

Von: Stefan Krieger

Olaf Scholz fordert nur „humanitäre Pausen“ im Gazastreifen. Seine Begründung: Israel soll der Hamas keine Erholungsphase ermöglichen.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Forderungen nach einer unmittelbaren Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas abgelehnt. Ein sofortiger Waffenstillstand sei nicht angebracht, „weil das ja letztendlich bedeutet, dass Israel die Hamas sich erholen lassen soll“, sagte Scholz am Sonntag (12. November) bei einer Veranstaltung der Zeitung Heilbronner Stimme. Der Kanzler sprach sich stattdessen für „humanitäre Pausen“ aus.

Die EU-Länder hatten sich bei ihrem Gipfeltreffen Ende Oktober dafür ausgesprochen, die Menschen im Gazastreifen mit humanitärer Hilfe zu versorgen und Ausländer und Verletzte aus dem abgeriegelten Palästinensergebiet herauszuholen. „Und natürlich kämpfen wir alle dafür, dass die Geiseln freigelassen werden“, sagte Scholz. „Und dafür können - und so ist die Formulierung ganz bewusst - humanitäre Pausen einen Sinn machen.“

Scholz zum Israel-Krieg: „Das wird man nicht akzeptieren können“

„Aber ich gebe gerne zu, dass ich die Forderung, die einige aufstellen, nach einem sofortigen Waffenstillstand oder einer langen Pause, was ja quasi das gleiche ist, nicht richtig finde, weil das ja letztendlich bedeutet, dass Israel die Hamas sich erholen lassen soll und wieder neue Raketen anschaffen lassen soll, damit die dann wieder schießen können“, sagte Scholz. „Das wird man nicht akzeptieren können.“

Bundeskanzler Scholz: „Humanitäre Pausen machen Sinn“ © IMAGO / Funke Foto Services

Fünf Wochen nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel, der den Krieg im Gazastreifen ausgelöst hatte, gibt es vermehrt Forderungen nach einer Waffenruhe. Die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) forderten bei einem Gipfeltreffen am Samstag in Saudi-Arabien ein Ende der „brutalen Aggression“ Israels im Gazastreifen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte am Sonntag die USA auf, Israel zum Stopp seiner Offensive im Gazastreifen zu bringen. „Es ist lebensnotwendig, dass wir einen Waffenstillstand erreichen“, sagte Erdogan.

Roth gegen sofortige Waffenruhe in Israel

Auch SPD-Außenpolitiker Michael Roth hat sich gegen eine sofortige Waffenruhe ausgesprochen. „Wenn die Waffen über einen längeren Zeitraum schweigen, dann nützt das nur den Hamas-Terroristen, die neue Kraft schöpfen können“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags im ZDF-Morgenmagazin am Montag (13. November).

„Der Bundeskanzler hat recht, wir müssen Israel darin unterstützen, die palästinensischen Gebiete von Hamas zu befreien“, sagte Roth weiter. Die Israelis hätten einen Anspruch darauf, wieder in Frieden und in Sicherheit leben zu können. „Und das geht nicht mit einer Terrororganisation, die ja nicht für friedliche Koexistenz eintritt oder eine Zweistaatenlösung.“

Roth verteidigte zugleich weitere humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen gegen Bedenken, diese könnten in die Hände der Hamas fallen. „Es geht hier um Menschen in einer lebensbedrohlichen Situation und nicht um Geld für die Terroristinnen und Terroristen“, betonte Roth. Geliefert würden vor allem sauberes Wasser, Medikamente und Lebensmittel. Dabei arbeite man mit Hilfsorganisationen zusammen, die jahrzehntelange Erfahrungen in Krisengebieten hätten.

Israel attackiert weiter Ziele im Gaza-Streifen

Hunderte Hamas-Kämpfer waren am 7. Oktober aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen und hatten bei Angriffen auf mehrere Ortschaften und ein Musikfestival Gräueltaten an Zivilisten verübt. Bei dem schlimmsten Angriff in der Geschichte des Landes wurden israelischen Angaben zufolge etwa 1200 Menschen getötet und rund 240 Menschen als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt.

Als Reaktion auf den Angriff der Hamas erklärte Israel der Palästinenserorganisation den Krieg und attackiert seitdem Ziele der Islamisten im Gazastreifen. Nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde im Gazastreifen, die unabhängig nicht bestätigt werden konnten, sind seit Kriegsbeginn mehr als 11.000 Menschen in dem blockierten Küstenstreifen ums Leben gekommen. (skr/afp)