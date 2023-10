„Tod den Arabern!“ Wütender Mob versammelt sich vor Uni in Israel

Radikale Demonstranten versammeln sich vor einer Universität in Netanjaha und rufen zu Gewalt auf. Die Studierenden müssen evakuiert werden.

Netanya – Angeblich begann es mit zwei Eiern, die auf eine Synagoge geworfen wurden. Bei Einbruch der Dunkelheit hatten sich palästinensische Studierende in ihren Wohnheimen verbarrikadiert, während sich draußen Hunderte von wütenden Demonstrierenden versammelten, gegen Türen traten und versuchten, einzubrechen. „Tod den Arabern!“, skandierten sie. „Geht zurück nach Gaza“.

„Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie mich umbringen wollten“, sagte Yasmine, eine 21-Jährige, die zu den etwa 50 Studierenden gehörte, die im Gebäude des Netanya Academic College in Israel eingeschlossen waren, bevor die Stadt sie evakuierte. Wie andere Studierende auch gab sie nur ihren Vornamen an, da sie um ihre Sicherheit fürchtet. Andere äußerten sich unter der Bedingung der Anonymität, da sie die gleiche Angst hatten.

Israelis wenden sich gegen Palästinenserinnen und Palästinenser

Israel hat die Art von Konflikten zwischen den Volksgruppen, die das Land während des letzten Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Jahr 2021 erschütterten, weitgehend vermieden. Aber die Szene am Samstagabend in Netanya, 20 Meilen nördlich von Tel Aviv, war ein beängstigender Vorgeschmack auf das, was kommen könnte.

Traumatisiert und wütend durch den brutalen, von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober, bei dem mehr als 1400 Menschen starben und 230 entführt wurden, haben einige in Israel begonnen, sich gegen die palästinensischen Bürgerinnen und Bürger zu wenden. Dieser werden von der extremen Rechten hierzulande lange Zeit als Feind im Inneren dargestellt.

Palästinenserinnen und Palästinenser, die nach der Gründung Israels im Jahr 1948 im Land bleiben konnten und die israelische Staatsbürgerschaft angenommen haben, machen heute 20 Prozent der Bevölkerung aus. Die meisten wurden vertrieben oder aus ihren Häusern gezwungen, was die Palästinenserinnen und Palästinenser als „Nakba“ oder „Katastrophe“ bezeichnen. Viele ihrer Nachkommen leben in Flüchtlingslagern im Gazastreifen, die im aktuellen laufenden Krieg in Israel unter starkem Beschuss stehen.

Palästinenserinnen und Palästinenser unter Generalverdacht

In den letzten Wochen haben einige Israelis die Beiträge ihrer arabischen Nachbarinnen und Nachbarn und Klassenkameradinnen und -kameraden in den sozialen Medien durchforstet, um alles herauszufinden, was als Sympathie für die Hamas oder die palästinensische Sache im weiteren Sinne gelten könnte. In Telegram-Gruppen werden palästinensische Israelis mit gespaltener Loyalität „verdächtigt“ und ihre Telefonnummern und Adressen online gestellt.

„Was in Netanya passiert ist, ist ein sehr, sehr gefährliches Signal“, sagte Hassan Jabareen, der Gründer von Adalah, einer israelischen Nichtregierungsorganisation, die sich für die Rechte palästinensischer Bürger einsetzt. Die Gruppe verfolgt die Fälle von etwa 100 Schülern, die wegen ihrer Beiträge in den sozialen Medien disziplinarisch belangt werden. „Es ist eine Botschaft an die Araber, dass ihr nicht sicher seid“, sagte er.



Am Sonntag war der Hochschulcampus in Netanya weitgehend menschenleer. Abgesehen von zerbrochenem Glas an einer Tür zu einem der Wohnheime gab es kaum Anzeichen für das Chaos der vergangenen Nacht.

Wütender Mob skandiert vor Uni in Israel: „Araber rausschmeißen“

„Wir sind verwundet, wir sind blutig ... und trotzdem streuen sie Salz in unsere Wunden“, sagte Gabi Dayan, ein 50-jähriger jüdischer Einwohner, der zu der wütenden Menge gehörte. Nach dem 7. Oktober und infolge des Kriegs in Israel seien die Emotionen noch immer nicht abgeklungen, sagte er. „Wo ist die Solidarität? Wer auch immer hier ist, der kein loyaler Bürger ist, den muss man ausweisen“.

Er beschuldigte die Studierende, die über dem Eingang einer Synagoge in der mehrheitlich jüdischen Stadt wohnen, Eier auf die Gottesdienstbesucher geworfen zu haben. Einige Anwohner sagten, die Eier seien von einem Balkon gekommen, andere sagten, sie seien aus einem fahrenden Auto geworfen worden. Die Studenten stritten jede Beteiligung ab.

Palästinensische Studierende sollen provoziert haben

Nach den Anschuldigungen wurden in den sozialen Medien Aufrufe zu einer Demonstration gegen die Studenten, die in den Wohnheimen leben, verbreitet, mit der Begründung, dass sie palästinensische Flaggen aufgehängt, provoziert und laute Musik gespielt hätten - Informationen, die überprüft und dementiert wurden“, so die Polizei von Netanya.



„In Netanya werden wir nicht aufgeben, bis sie die Araber, die im Netanya College wohnen, rausschmeißen! Die Polizei wird uns nicht aufhalten, auch nicht die Stadtverwaltung oder der Staat“, twitterte Roi Agmar (28), der die Ortsgruppe der ultranationalistischen Gruppe Garin Torani leitet.

Angst um Recht auf freie Meinungsäußerung in Israel

Im Jahr 2021, während des letzten Konflikts in Gaza, gingen palästinensische Bürgerinnen und Bürger Israels auf die Straße, um gegen die israelischen Luftangriffe zu protestieren. In gemischten Städten wie Lod arteten die Demonstrationen in kommunale Gewalt aus. Synagogen und Moscheen wurden niedergebrannt. Bewaffnete Ordnungshüter patrouillierten durch die Straßen.

Nach dem 7. Oktober riefen führende Vertreter der Gemeinden zur Ruhe auf. Ayman Odeh, ein palästinensisches Mitglied der israelischen Knesset, sagte, er verurteile kategorisch „Aufrufe an israelische Araber, sich dem Kampf gegen Israel anzuschließen“. Hochrangige Rabbiner verurteilten in einem gemeinsamen Schreiben die Schikanen gegen arabische Gemeindearbeiter in Jerusalem.



Die rechtsextreme israelische Regierung hingegen hat mit einem beispiellosen Vorgehen gegen freie Meinungsäußerung und Demonstrationen reagiert. Der israelische Polizeichef Kobi Shabtai sagte, es gebe „null Toleranz“ für Proteste in Solidarität mit Gaza. „Jeder, der sich mit dem Gazastreifen identifizieren will, ist willkommen - ich werde ihn in Busse setzen, die ihn dorthin bringen“, sagte er, nachdem eine Kundgebung in Haifa am 18. Oktober von der Polizei gewaltsam aufgelöst worden war.

Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, hat bei politischen Veranstaltungen Waffen verteilt und vorgeschlagen, die Beschränkungen für den Einsatz von scharfen Waffen gegen Demonstranten aufzuheben.

Hexenjagd auf Araberinnen und Araber in Israel: „So etwas haben wir noch nie gesehen“

Mindestens 30 Personen wurden im Zusammenhang mit Beiträgen in den sozialen Medien angeklagt, die als Unterstützung für die Hamas gelten. Der Schauspielerin Maisa Abd Elhadi wird vorgeworfen, sich mit einer Terrororganisation zu identifizieren und zum Terror aufzustacheln. Unter ihren markierten Beiträgen war ein Bild eines Bulldozers, der den Grenzzaun zum Gazastreifen durchpflügt, mit der Bildunterschrift „Let‘s go Berlin style!“



„So etwas haben wir noch nie gesehen“, sagte Sawsan Zaher, eine in Haifa ansässige Anwältin, die Mandanten betreut, die aufgrund von Posts in den sozialen Medien ihre Arbeit verloren haben. „Was sich in diesem Krieg geändert hat, ist die hohe Zahl der Opfer unter den Israelis, was zu einer aggressiven Verfolgung geführt hat.“



Wir sind am Samstag nach Netanya gekommen, um zu demonstrieren und zu fordern, dass sie uns unsere Sicherheit zurückgeben“, sagte Agmar, ein Reservist, der im Kibbuz Beeri stationiert war, dem Schauplatz der schlimmsten Gewalttaten am 7. Oktober. Mehr als 100 Menschen wurden dort getötet.



„Nach diesen Anblicken frage ich mich, ob wir nicht einen Fehler in unserem gesamten Konzept gemacht haben“, dass Araber und Israelis Seite an Seite leben, sagte er.

Ein Drittel der Studierenden in Netanya sind palästinensische Israelis

Netanya ist eine überwiegend jüdische Stadt, aber etwa ein Drittel der 3.500 Studenten an der Hochschule sind palästinensische Israelis.



Als die Menge forderte, die Studierenden zu vertreiben, kam die Stadt dem nach. Die Bürgermeisterin von Netanya, Miriam Fierberg-Ikar, kam zu den Demonstranten: „Es gibt eine Entscheidung, die Wohnheime zu räumen und die Evakuierten aus dem Süden dort unterzubringen“, verkündete sie unter Jubel.

„Die Araber sollen jetzt raus!“, rief ein Mitglied der Menge. Als die Studenten durch einen Hintereingang zu Fahrzeugen eskortiert wurden, die von palästinensisch-israelischen Politikern organisiert worden waren, fühlte es sich eher wie eine Flucht als eine Evakuierung an, sagte ein 20-jähriger Jurastudent der Washington Post. „Wir sind weggelaufen, nur mit den Kleidern auf dem Rücken“, sagte er.

Studentin nach „aufrührerischen Beiträgen“ von ihrem Studium „entfernt“

Miriam, 19, eine jüdische Psychologiestudentin an der Universität, sagte, sie unterstütze den Umzug. In den letzten Wochen hat sie mit Freunden die Social-Media-Seiten ihrer palästinensischen Kommilitonen und anderer arabischer Fachleute in der Gemeinde durchforstet. „Wir melden sie“, sagte sie: „Krankenschwestern, Ärzte, Professoren.“



„Es gab jemanden in meiner Klasse, der etwas über die Hamas gepostet hat“, sagte sie und zog ihr Handy hervor, um den Beitrag zu zeigen - ein Bild von jubelnden Palästinensern, die auf einem gekaperten israelischen Militärfahrzeug reiten. „Ein unvergessliches Bild für die Geschichte“, lautete die Bildunterschrift mit zwei palästinensischen Flaggen.

„Sie wurde von der Universität verwiesen“, sagte Miriam. Die Universität bestätigte, dass eine Studentin nach „aufrührerischen Beiträgen“ von ihrem Studium „entfernt“ wurde. „Studenten aller Seiten, die sich auf eine Art und Weise äußern, die explizit oder implizit den Terrorismus oder die Feinde Israels unterstützt, werden sofort von ihrem Studium suspendiert, bis eine disziplinarische Untersuchung abgeschlossen ist“, sagte die Universität.

Nach dem 7. Oktober, so Miriam, hat sie Angst, wieder in den Unterricht zu gehen. „Ich weiß nicht, ob sie meinen Tod wollen“, sagte sie.

Rückkehr an Uni in Netanya ungewiss

Die palästinensischen Israelis, die sich in den Wohnheimen versteckt hatten, sind sich nicht sicher, ob sie jemals wieder zurückkehren werden.



„Kann mir irgendjemand versprechen, dass so etwas nicht wieder passieren wird, wenn ich nach Netanya zurückkomme?“, fragte der 20-jährige Jurastudent, der sagte, er sei jetzt nervös, wenn er in der Öffentlichkeit Arabisch spreche.



Der Campus wird in absehbarer Zeit leer bleiben. Wie die Universität am Sonntag mitteilte, wird der Unterricht auf Zoom stattfinden.



Judith Sudilovsky hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zur Autorin Loveday Morris ist die Berliner Büroleiterin der Washington Post. Zuvor war sie für The Post in Jerusalem, Bagdad und Beirut tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com" erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.