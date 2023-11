Israel News: 53 Geiseln sollen für fünftägige Waffenruhe freikommen

Von: Daniel Dillmann

Die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas um eine mögliche Waffenruhe und den Austausch von Geiseln erreichen eine „heiße Phase“.

Waffenruhe in Gaza greifbar nahe: Regierung Israels trifft sich zur Sondersitzung

in greifbar nahe: Regierung Israels trifft sich zur Sondersitzung Terrormiliz stellt Bedingungen für Waffenruhe : Israelische Armee offenbar bereit, auf einzelne Forderungen der Hamas einzugehen

stellt Bedingungen für : Israelische Armee offenbar bereit, auf einzelne Forderungen der Hamas einzugehen Israel News: Alles Entwicklungen rund um die Verhandlungen und einen möglichen Austausch von Geiseln im Krieg in Israel in unserem Newsticker.

Update vom 21. November, 16.26 Uhr: Im Tausch gegen die etwa 50 Geiseln soll Israel sich bereit erklärt haben, täglich bis zu 300 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen zu lassen. Die Lkws sollen Gaza über Ägypten aus erreichen. Außerdem sollen etwa 150 derzeit in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen werden.

Update vom 21. November, 16.10 Uhr: Laut israelischen Medien haben die Verhandlungen im Israel-Krieg zu einem ersten Erfolg geführt. In Kürze werde eine fünftägige Waffenruhe ausgerufen, berichtet die Jerusalem Post. Außerdem sollen 53 Geiseln, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden, freikommen. Darunter befinden sich dem Bericht zufolge 40 Kinder und 13 Frauen. Eine offizielle Bestätigung der mehrtägigen Waffenruhe gibt es bislang nicht.

Waffenruhe im Gazastreifen greifbar nahe - News aus dem Israel-Krieg

Erstmeldung vom 21. November: Tel Aviv - Die Regierung Israels hat angekündigt, am heutigen Dienstag um 20 Uhr Ortszeit zu einer Sondersitzung zusammenzukommen. Hintergrund ist der andauernde Krieg in Israel und die Verhandlungen mit der Hamas.

Die Terrormiliz hatte am 7. Oktober das Staatsgebiet Israels vom Gazastreifen aus attackiert. Mehr als tausend Menschen starben bei dem Angriff. Etwa 240 Personen, darunter auch kleine Kinder, wurden von der Hamas als Geiseln nach Gaza geschleppt.

Israel News: Fortschritte bei Verhandlungen um Waffenruhe

Israel hatte kurz darauf eine breit angelegte Militäroperation im Gazastreifen begonnen, die seit mehr als sieben Wochen läuft. Tausende Menschen, darunter auch viele Zivilisten, starben im Verlauf der Kämpfe zwischen der israelischen Armee und Kämpfern der Terrorgruppe Hamas.

Nun scheint im Krieg in Israel eine Waffenruhe und der Austausch von Geiseln erstmals greifbar nahe. Das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte an, dass auch das Kriegskabinett und das Kabinett für politische Sicherheit in Israel zusammenkommen werden. Laut dem israelischen Nachrichtenportal Haaretz sagte Netanjahu, man mache große Fortschritte in den Verhandlungen. Er hoffe, dass es bald gute Nachricht zu verkünden gebe.

Eine Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas könnte kurz bevorstehen. Israels Ministerpräsident Netanjahu will sich mit dem israelischen Kriegskabinett und dem Kabinett für politische Sicherheit beraten. © Amos Ben-Gershom/dpa

Israel geht auf Bedingungen der Hamas für eine Waffenruhe ein

Israel erklärte sich nach Informationen des US-Nachrichtensenders CNN dazu bereit, während eines Waffenstillstands auf den Einsatz von Aufklärungsdrohnen über dem Gazastreifen zu verzichten. Dabei handele sich laut der anonymen Quelle des Senders um eine Bedingung, die von der Hamas gestellt worden war, bislang von Israel aber abgelehnt wurde.

Auch aus Katar kommen erste Meldungen, die Hoffnungen auf eine baldige Feuerpause im Israel-Krieg machen. Die Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel seien in einer „kritischen Phase“ angelangt, so ein hochrangiger Vertreter gegenüber dem Nachrichtenportal Al Jazeera. Das bestätigte dem Portal auch Ismail Haniyya, einer der fünf wichtigsten politischen Führer der Terrororganisation und ehemaliger Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiegebiete.

Kämpfe dauern während Verhandlungen um Waffenruhe weiter an

Noch aber schweigen Waffen im Israel-Krieg nicht. Die Hamas setzte den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel fort. Unter anderem in der Millionenmetropole Tel Aviv ertönte am Morgen der Luftalarm. Die israelischen Verteidigunsgkräfte (IDF) reagierten, in dem sie weiter in den Gazastreifen vorrückten. Mittlerweile sollen die ersten Panzer-Einheiten das Zentrum von Gaza-Stadt erreicht haben.