Was steckt hinter der Gewalt in Israel und Gaza?

Teilen

Palästinenser inspizieren die Ruinen des Watan-Turms, der durch israelische Luftangriffe in Gaza-Stadt zerstört wurde. © Hashem Zimmo/Imago

Die Gewalt zwischen Israel und Gaza eskaliert: Hunderte Tote, unzählige Verletzte und eine Bevölkerung in Angst. Wie konnte es so weit kommen?

Jerusalem – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte am Samstag (7. Oktober), das Land befinde sich „im Krieg“, nachdem palästinensische Bewaffnete vom Gazastreifen aus nach Israel eingedrungen waren und in der härtesten Militäroperation seit Jahren Angriffe auf Truppen und Zivilisten verübt hatten.

Israel reagierte mit Luft- und Artillerieangriffen auf den Gazastreifen, wo sich die Bevölkerung auf eine größere Offensive einstellte. Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurden in Israel mindestens 100 Menschen getötet, wie Zaki Heller, ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom, mitteilte. In Gaza wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden mehr als 230 Menschen bei israelischen Angriffen getötet.

Die Gewalt brach am Samstagmorgen plötzlich aus – allerdings nach einem Jahr zunehmender Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen, der seit 2007 unter einer gemeinsamen israelisch-ägyptischen Blockade steht. Allein in diesem Jahr gab es eine Flut tödlicher Anschläge in Israel und den palästinensischen Gebieten, eine Eskalation, die darauf folgte, dass Netanjahu die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels zusammenschusterte.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Die Hamas, die den Gazastreifen beherrscht und die Anschläge vom Samstag verübte, erklärte, die Operation sei eine Reaktion auf die Blockade sowie auf die jüngsten israelischen Militärangriffe im Westjordanland und die Gewalt an der Al-Aqsa-Moschee, einer umstrittenen religiösen Stätte in Jerusalem, die den Juden als Tempelberg bekannt ist.



„Genug ist genug“, sagte der Führer des militärischen Flügels der Hamas, Mohammed Deif, am Samstag in einer aufgezeichneten Botschaft, wie Associated Press berichtete. „Heute gewinnt das Volk seine Revolution zurück“.

Bis zum 19. September, also vor dem Ausbruch der Gewalt am Samstag, wurden nach UN-Angaben in diesem Jahr 227 Palästinenser von israelischen Truppen oder Siedlern getötet, die meisten davon - 189 - im Westjordanland. Mindestens 29 Israelis, die meisten davon im Westjordanland, wurden laut derselben UN-Datenbank bis Ende August dieses Jahres ebenfalls getötet.



Durch Raketenangriffe zerstörte Autos in Tel Aviv, Israel. © Gideon Markowic/Imago

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorfälle aufgeführt, die sich in diesem Jahr im Vorfeld des aktuellen Konflikts ereignet haben.



September: Wachsende Ängste vor einem totalen Konflikt

Erst im vergangenen Monat schienen Israel und die Hamas, die militante Palästinensergruppe, die den Gazastreifen beherrscht, am Rande eines Krieges zu stehen. Israelische Grenzbeamte fanden in einer Lieferung von Jeans versteckten Sprengstoff und stoppten alle Exporte aus dem Gazastreifen.



Die Hamas versetzte ihre Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft und veranstaltete Feldübungen mit anderen bewaffneten Gruppen, darunter dem Palästinensischen Islamischen Dschihad. Zu den Übungen gehörten Raketenabschüsse, Angriffe aus dem Hinterhalt und die „Erstürmung“ von Siedlungen, wie lokale Medien in Gaza berichteten - offenbar eine Vorschau auf die Angriffe vom Samstag.



Die Hamas erlaubte den Palästinensern auch, wieder entlang des Trennungszauns zwischen Israel und dem Gazastreifen zu protestieren, wo sich junge Demonstranten mit israelischen Soldaten angelegt haben. Am 13. September wurden fünf Palästinenser getötet, als sie versuchten, einen Sprengsatz an der Trennmauer zu zünden.



„Bisher war es ruhig, aber jetzt beginnt es zu brodeln“, sagte Basem Naim, Leiter der Abteilung für politische und internationale Beziehungen der Hamas, in einem Interview mit der Washington Post im September. „Es gibt eine Menge Druck unter dem Wasser.“

Ein Sommer voller militärischer Angriffe und Vergeltungsschläge

Die Spannungen im Gazastreifen folgten auf einen gewalttätigen Sommer im Westjordanland, in dem es zu gegenseitigen Angriffen zwischen militanten Palästinensern auf der einen und israelischen Streitkräften und jüdischen Siedlern auf der anderen Seite kam.



Israel führte mehrere militärische Razzien in der Stadt Dschenin durch, wo militante Palästinenser angeblich Angriffe auf israelische Truppen und Zivilisten planten. Am 19. Juni führten die israelischen Streitkräfte eine Razzia in Jenin durch und töteten mindestens fünf Palästinenser. Zum ersten Mal seit der zweiten Intifada, dem Palästinenseraufstand, der von 2000 bis 2005 dauerte, setzten sie Apache-Hubschrauber im Westjordanland ein.



Am nächsten Tag eröffneten Bewaffnete der Hamas das Feuer auf ein Hummus-Restaurant außerhalb von Eli, einer israelischen Siedlung im Westjordanland, und töteten vier Israelis. Und am 21. Juni zogen Hunderte von israelischen Siedlern durch palästinensische Dörfer – darunter auch Turmus Ayya, wo eine Person getötet wurde -, fackelten Häuser und Autos ab und schossen auf die Bewohner, so der Bürgermeister von Turmus Ayya, Lafi Adeeb.

Anschließend führte Israel seinen ersten Drohnenangriff im Westjordanland seit 2006 durch und tötete drei mutmaßliche Kämpfer. Am 3. Juli startete das israelische Militär mit einem Luft- und Bodenangriff auf ein Flüchtlingslager in Dschenin, an dem rund 1000 Soldaten beteiligt waren, die größte Operation seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Israelische Beamte erklärten, sie hätten es auf eine „Kommandozentrale“ der Militanten abgesehen. Die Operation markierte den Beginn einer „umfassenden Terrorismusbekämpfung“, die nach Angaben der israelischen Verteidigungsstreitkräfte auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden soll. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens acht Menschen getötet und 80 verletzt.



Gewaltausbrüche im Gazastreifen und im Westjordanland

Vor der massiven israelischen Operation in Dschenin im Juli erschossen die israelischen Sicherheitskräfte einen 14-jährigen Jungen auf einem Fahrrad, als sie im März zwei militante Palästinenser verfolgten. Die Washington Post erstellte eine 3D-Rekonstruktion des Überfalls, indem sie Dutzende von Videos vom 16. März, als sich der Vorfall ereignete, synchronisierte und überprüfte, sowie mit Zeugen sprach.

Zu den Autoren Brian Murphy kam zur Washington Post, nachdem er mehr als 20 Jahre lang als Auslandskorrespondent und Büroleiter für die Associated Press in Europa und im Nahen Osten tätig war. Murphy hat aus mehr als 50 Ländern berichtet und vier Bücher geschrieben. Sammy Westfall ist Redaktionsassistent in der Auslandsredaktion der Washington Post. Steve Hendrix ist seit 2019 Leiter des Jerusalem-Büros der Washington Post. Er kam im Jahr 2000 zur Post und hat für so ziemlich jeden Bereich der Zeitung geschrieben: Foreign, National, Metro, Style, Travel, the Magazine. Er hat aus dem Nahen Osten, Europa, Afrika, Asien, Amerika und den meisten Ecken der Vereinigten Staaten berichtet. Adam Taylor schreibt über auswärtige Angelegenheiten für die Washington Post. Er stammt ursprünglich aus London und studierte an der Universität Manchester und der Columbia University. Bryan Pietsch ist Auslandsreporter in der Abteilung Internationales mit Sitz in Washington D.C. Zuvor war er in Seoul tätig, wo er die erste Reporterin im dortigen Nachrichtenzentrum der Post war.

Anfang April, während des muslimischen heiligen Monats Ramadan, verbarrikadierten sich palästinensische Gläubige in der al-Aqsa-Moschee. Die israelische Polizei stürmte daraufhin die Moschee in der Jerusalemer Altstadt und setzte „Betäubungsgranaten und Tränengas ein, feuerte mit Kugeln und schlug wahllos mit Schlagstöcken und Gewehrkolben auf muslimische Gläubige ein, darunter auch ältere Menschen und Frauen“, so das UN-Menschenrechtsbüro in einer Erklärung.

Etwa einen Monat später begann Israel mit überraschenden Luftangriffen im Gazastreifen, die sich gegen Anführer der militanten Organisation Islamischer Dschihad richteten, die vom Iran unterstützt wird. Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden wurden bei den Angriffen drei führende Kämpfer und 10 weitere Personen getötet, darunter vier Frauen und vier Kinder. Israel führte die Angriffe eine Woche nach dem Abschluss eines Waffenstillstands mit den bewaffneten palästinensischen Gruppierungen durch. Die israelischen Verteidigungskräfte erklärten, die drei getöteten hochrangigen Mitglieder des Islamischen Dschihad seien für den jüngsten Raketenbeschuss und Angriffe auf Israelis verantwortlich.



Die Angriffe lösten eine fünftägige Welle der Gewalt aus, bei der mindestens 33 Menschen im Gazastreifen und zwei Menschen in Israel getötet wurden. Israel und der Islamische Dschihad hatten sich am 13. Mai auf einen Waffenstillstand geeinigt.



Januar: Eine Operation in Dschenin und ein Massaker in einer Synagoge

Das Jahr begann mit Gewaltausbrüchen, darunter eine israelische Militäroperation in Dschenin, die nach Angaben der örtlichen Behörden zu einer Schießerei führte, bei der neun Palästinenser getötet wurden. Die Razzia fand am 26. Januar statt, und am nächsten Tag eröffnete ein bewaffneter Palästinenser das Feuer auf eine Synagoge in Ostjerusalem und tötete sieben Menschen, darunter auch Kinder, während der Gebete.



Damals beglückwünschte der Hamas-Funktionär Mushir al-Mashri den Angreifer, der von israelischen Sicherheitskräften getötet wurde, und erklärte, die Schießerei sei „eine schnelle Reaktion auf das Massaker von Jenin und ein Beweis für die Vitalität und Bereitschaft des Widerstands.“



Hazem Balousha in Gaza trug zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 08. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.