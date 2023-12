Israel setzt im Krieg von USA gelieferten Phosphor ein

Überreste eines in den USA hergestellten weißen Phosphor-Rauchgeschosses, das in Dheira, Libanon, gefunden wurde. © William Christou/The Washington Post

Bei einem israelischen Phosphoreinsatz im Oktober wurden neun Zivilisten verletzt. Human Rights Watch fordert eine Aufarbeitung des Vorfalls.

Dheira, Libanon – Israel hat bei einem Angriff im Oktober im Südlibanon, bei dem mindestens neun Zivilisten verletzt wurden, von den USA gelieferte weiße Phosphormunition eingesetzt. Dies ergab eine Analyse der Washington Post von Granatsplittern, die in einem kleinen Dorf gefunden wurden. Eine Menschenrechtsorganisation verdächtigt hinter dem Angriff ein Kriegsverbrechen und fordert eine Untersuchung des Vorfalls.

Weißer Phosphor kann zu tödlichen Verbrennungen und Atemwegsschäden führen

Ein Journalist, der für die Washington Post arbeitet, fand Reste von drei 155-Millimeter-Artilleriegeschossen, die in Dheira nahe der israelischen Grenze abgefeuert wurden und nach Angaben von Anwohnern mindestens vier Häuser in Brand setzten.

Die Geschosse, die mit weißem Phosphor gesättigte Filzkeile ausstoßen, die bei hohen Temperaturen brennen, erzeugen wogenden Rauch, der die Bewegungen der Truppen verdeckt, wenn er wahllos über ein großes Gebiet fällt.

Der Inhalt kann auf der Haut haften bleiben und zu potenziell tödlichen Verbrennungen und Atemwegsschäden führen, und der Einsatz in der Nähe von Zivilgebieten könnte nach dem humanitären Völkerrecht verboten sein. Von den neun Verletzten des israelischen Angriffs auf Dheira mussten mindestens drei ins Krankenhaus eingeliefert werden, einer davon mehrere Tage lang.

Phosphormunition erzeugt starken Rauch und kann der Tarnung dienen

Die auf den Geschossen gefundenen Produktionscodes entsprechen der Nomenklatur, die vom US-Militär zur Kategorisierung von im Inland hergestellter Munition verwendet wird und aus der hervorgeht, dass die Geschosse in den Jahren 1989 und 1992 in Munitionslagern in Louisiana und Arkansas hergestellt wurden.

Die hellgrüne Farbe und andere Markierungen - wie die Aufschrift „WP“ auf einem der Reste - lassen nach Ansicht von Waffenexperten auf weiße Phosphormunition schließen.

Die M825-Rauchgeschosse, die von 155-mm-Haubitzen abgefeuert werden, haben auf dem Schlachtfeld einen legitimen Verwendungszweck: Sie signalisieren befreundete Truppen, markieren Ziele und erzeugen weißen Rauch, der Soldaten vor den Augen des Feindes verbirgt. Die Geschosse sind nicht für die Verwendung als Brandwaffen vorgesehen.

Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates kündigte Nachforschungen an

Die Waffen sind Teil der milliardenschweren US-Rüstungslieferungen, die jedes Jahr nach Israel fließen und den Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen anheizen, der nach dem Angriff der Militanten am 7. Oktober begonnen hat. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden seit Beginn der israelischen Operation mindestens 17.700 Menschen getötet, viele von ihnen Zivilisten.

Nach der Veröffentlichung dieses Artikels sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Montag, dass die Regierung „besorgt“ über den Einsatz von weißem Phosphor sei und dass sie „Fragen stellen werde, um mehr zu erfahren“.

Nahostkonflikt: 2.000-Einwohnerstadt Dheira ist ein Brennpunkt der Kämpfe

Die Spannungen entlang der südlichen Grenze des Libanon zwischen den israelischen Streitkräften und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz sind in den Wochen seit dem 7. Oktober von einem Köcheln zu einem fast täglichen Schusswechsel übergekocht.

Dheira, eine Stadt mit 2.000 Einwohnern, hat sich zu einem Brennpunkt der Kämpfe entwickelt. Sie liegt direkt gegenüber einem israelischen Radarturm und diente der Hisbollah als Aufmarschgebiet für ihre Angriffe gegen Israel.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom 5. Dezember wurden auf der libanesischen Seite der Grenze seit der Eskalation der Spannungen mindestens 94 Menschen getötet, 82 davon waren nach Angaben der Hisbollah Kämpfer. Darüber hinaus wurden mindestens 11 Israelis getötet, die meisten von ihnen Soldaten.

Stadt für mehrere Stunden unter Beschuss mit weißem Phosphor

Fotos und Videos, die von Amnesty International überprüft und von The Washington Post eingesehen wurden, zeigen die charakteristischen Rauchbänder aus weißem Phosphor, die am 16. Oktober über Dheira niedergingen.

Die israelischen Streitkräfte beschossen die Stadt stundenlang mit weißem Phosphor und hielten sie in ihren Häusern gefangen, bis sie am nächsten Morgen gegen 7.00 Uhr fliehen konnten. Die Bewohner bezeichnen den Angriff als „schwarze Nacht“.

Die meisten flohen aus der Stadt, als der Beschuss aufhörte, kehrten während einer einwöchigen Kampfpause zurück und verließen sie wieder, als die Kämpfe wieder aufgenommen wurden.

Anwohner habe wegen des Rauchs kaum atmen können: „Das ganze Dorf wurde weiß“

Uday Abu Sari, ein 29-jähriger Bauer, sagte in einem Interview, er sei während des Beschusses fünf Stunden lang in seinem Haus eingeschlossen gewesen und habe wegen des Rauchs nicht atmen können. Nach dem Angriff litt er noch tagelang unter Atemproblemen.

„Die Rettungsdienste sagten uns, wir sollten uns etwas mit Wasser getränktes auf das Gesicht legen, was ein wenig half. Ich konnte meinen Finger nicht mehr vor meinem Gesicht sehen“, sagte er. „Das ganze Dorf wurde weiß.“

Weißer Phosphor entzündet sich bei Kontakt mit Sauerstoff und verbrennt bei Temperaturen von bis zu 1.500 Grad, was zu schweren Verletzungen führen kann. Die Chemikalien, die im Körper verbleiben, können laut einem Bericht von Human Rights Watch die inneren Organe schädigen, manchmal mit tödlichem Ausgang.

Israel: Einsatz der Waffe entspreche den Anforderungen des Völkerrechts

Es ist unklar, warum das israelische Militär die Geschosse bis in die Abendstunden abfeuerte, da Rauch in der Nacht kaum einen praktischen Nutzen hätte und es auf der libanesischen Seite der Grenze keine israelischen Truppen gab, die man mit Rauchschilden abdecken konnte.

Die Bewohner spekulierten, dass der Phosphor sie aus dem Dorf vertreiben und den Weg für künftige israelische Militäraktivitäten in dem Gebiet frei machen sollte.

Links: Einer von zwei Überresten weißer Phosphor-Rauchgeschosse, die in Dheira, Libanon, gefunden wurden. Ihre Produktionscodes beginnen mit „PB-92“, was auf die Produktion in Pine Bluff, Ark. im Jahr 1992 hinweist. Rechts: Ein dritter Rest, der in Dheira gefunden wurde, trägt die Aufschrift „THS-89“, was auf die Produktion im Jahr 1989 durch Thiokol Aerospace in einem Werk in Louisiana hinweist. © William Christou/The Washington Post

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte erklärten in einer Stellungnahme, dass die von Israel abgefeuerten weißen Phosphorgranaten zur Erzeugung von Rauchschilden und nicht zur Bekämpfung von Zielen oder zum Auslösen von Bränden eingesetzt werden. Der Einsatz der Waffe entspreche „den Anforderungen des Völkerrechts und gehe darüber hinaus“, hieß es.

Israelisches Militär verfügt über Nebel-Alternativen mit höherer Sicherheit

Die israelischen Streitkräfte verfügen über sicherere Alternativen, wie z. B. M150-Artilleriegeschosse, die ohne den Einsatz von weißem Phosphor Nebel erzeugen.

Der US-Ursprung der Geschosse wurde von Human Rights Watch und Amnesty International überprüft. Dieselben Herstellungscodes sind auch auf den weißen Phosphorgranaten zu sehen, die auf einem Foto vom 9. Oktober neben israelischer Artillerie in der Stadt Sderot in der Nähe des Gazastreifens aufgereiht sind.

Nach Ansicht von Experten für humanitäres Recht sind die Vereinigten Staaten verpflichtet, das Verhalten ihrer Partner und Verbündeten, die von ihnen unterstützt werden, zu überwachen, um das US-Recht einzuhalten.

Der Einsatz von weißem Phosphor ist nach diesem internationalen Recht eingeschränkt, da sich Feuer und Rauch auf bewohnte Gebiete ausbreiten können, so die Menschenrechtsgruppen.

Israel-Gaza-Krieg: USA vertraue bei Waffenlieferungen auf gesetzesmäßige Verwendung

„Die Tatsache, dass in den USA hergestellter weißer Phosphor von Israel im Südlibanon eingesetzt wird, sollte den US-Beamten große Sorgen bereiten“, schrieb Tirana Hassan, Geschäftsführerin von Human Rights Watch, in einer E-Mail. „Der Kongress sollte die Berichte über Israels Einsatz von weißem Phosphor ernst genug nehmen, um die US-Militärhilfe für Israel neu zu bewerten.

Die Vereinigten Staaten führen keine Echtzeitbewertungen der Einhaltung der Kriegsgesetze durch Israel durch, sagten Beamte der Biden-Administration.

„Jedes Mal, wenn wir einem anderen Militär-Gegenstände wie weißen Phosphor zur Verfügung stellen, gehen wir davon aus, dass er für legitime Zwecke und in Übereinstimmung mit dem Gesetz über bewaffnete Konflikte eingesetzt wird“, sagte Kirby.

Israel ist laut US-Regierung aufgefordert, den Schaden für die Zivilbevölkerung zu begrenzen

Es ist unklar, wann die Vereinigten Staaten die Munition an Israel geliefert haben. Die USA haben Israel seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober keine Munition mit weißem Phosphor geliefert, sagte Pentagon-Sprecher Generalmajor Pat Ryder am Montag gegenüber Reportern.

„Wenn es um unsere Beziehungen zu Israel geht, werden wir ihnen weiterhin vermitteln, wie wichtig es ist, den Schaden für die Zivilbevölkerung zu begrenzen“, sagte Ryder und fügte hinzu, dass das Ministerium noch nicht überprüfen konnte, ob die Waffen aus US-Beständen stammen.

Weißer Phosphor fiel auf mehrere Häuser und entfachte Brände, die Möbel verbrannten und Geräte bis auf verbranntes Metall ablöschten. Reste der klebrigen, schwarzen Chemikalie lagen noch 40 Tage nach dem Angriff auf dem Boden und verbrannten, wenn die Bewohner dagegen traten.

Israelisches Militär verpflichtete sich 2013 auf gasbasierte Rauchgranaten umzustellen

2009 dokumentierte Human Rights Watch den völkerrechtswidrigen Einsatz von in den USA hergestellter weißer Phosphormunition durch Israel während seiner 22-tägigen Offensive in Gaza.

Mindestens eine der Granaten, die The Post in Dheira fand, stammte aus der gleichen Charge weißen Phosphors, die Israel 2009 verwendet hatte, wie die Produktionscodes der Chargen zeigen.

Im Jahr 2013 verpflichtete sich das israelische Militär, den Einsatz von weißem Phosphor auf dem Schlachtfeld einzustellen und auf gasbasierte Rauchgranaten umzustellen. Nach Angaben von ACLED, einer Gruppe, die Kriegsgebiete überwacht, hat Israel in den vergangenen zwei Monaten mehr als 60 Mal weißen Phosphor in den libanesischen Grenzgebieten eingesetzt.

Libanesischer Premierminister: Munition hat Zivilisten getötet und der Natur großen Schaden zugefügt

Der libanesische Premierminister Najib Mikati erklärte am 2. Dezember, dass der israelische Einsatz dieser Munition „Zivilisten getötet und irreversible Schäden an mehr als 5 Millionen Quadratmetern Wald und Ackerland verursacht sowie Tausende von Olivenbäumen beschädigt hat.“

Tyler Pager an Bord der Air Force One, Missy Ryan in Washington und Mohamad El Chamaa in Beirut haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Meg Kelly ist eine Videoreporterin für das Visual Forensics-Team der Washington Post. Alex Horton ist ein Reporter für nationale Sicherheit bei der Washington Post mit Schwerpunkt auf dem US-Militär. Er diente im Irak als Infanterist der Armee.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.