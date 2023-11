Warum gibt es Krieg zwischen Israel und der Hamas?

Palästinenser suchen in den Trümmern nach Opfern eines Luftangriffs auf Khan Younis im südlichen Gaza-Streifen am 17. Oktober. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Trotz Freilassung der ersten Geiseln: Der Israel-Krieg wird im Gazastreifen weitergehen. Doch warum? Die wichtigsten Fragen und Antworten – einfach erklärt.

Tel Aviv – Israel und die Hamas befinden sich seit mehr als sechs Wochen im Krieg. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums, das aufgrund der Intensität der Kämpfe und wiederholter Kommunikationsausfälle keine offizielle Zahl der Todesopfer mehr nennen kann, wurden bis zum 10. November mehr als 11.100 Palästinenser getötet - jeder 200. Bewohner des Gazastreifens. Bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, dem tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust, wurden mindestens 1.200 Menschen getötet.

Im Folgenden werden die Gründe für den derzeitigen Krieg zwischen Israel und der Hamas, der militanten palästinensischen Gruppe, die den Gazastreifen kontrolliert, erläutert.

Krieg in Nahost: Was ist passiert zwischen Israel und der Hamas?

Am 7. Oktober starteten militante Hamas-Kämpfer einen noch nie dagewesenen grenzüberschreitenden Krieg in Israel. In einem gut organisierten Geheimangriff durchstießen sie den Grenzzaun an mehreren Stellen, überraschten Israels Sicherheitsapparat und überwältigten die militärischen Verteidigungsanlagen. Überrascht von dem fehlenden Widerstand, verwandelten die Angreifer die Operation in einen blutigen und chaotischen Amoklauf durch zivile Gebiete.

Die Militanten nahmen Gefangene in einem Gebiet, das mehr als 20 Meilen breit ist, was die weite Ausdehnung des Angriffs über die Grenze des Gazastreifens zum Süden Israels widerspiegelt. Die meisten der von der Washington Post identifizierten Gefangenen waren Zivilisten, darunter Frauen und kleine Kinder. Auf dem Gelände eines Tanzfestivals, drei Meilen vom Grenzzaun entfernt, wurden mehr als 260 Leichen geborgen. Nach israelischen Angaben wurden bei dem Angriff 5.400 Menschen verletzt, und mindestens 32 US-Bürger sind ums Leben gekommen.

Die Hamas, eine militante Gruppe, die den Gazastreifen seit 2007 kontrolliert, erklärte, Ziel des Angriffs sei es gewesen, „palästinensische Gefangene zu befreien, die israelische Aggression gegen die Al-Aqsa-Moschee zu stoppen und die Belagerung des Gazastreifens zu beenden“.

Am Tag des Angriffs erklärte Israel der Hamas den Krieg. Seitdem wurde der Gazastreifen mit israelischen Luft- und Artillerieangriffen bombardiert, bei denen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Tausende von Menschen getötet und mehr als 26.400 verletzt wurden, darunter viele Kinder.

Warum kämpfen Israel und die Hamas aktuell im Gazastreifen?

Die Wurzeln der jüngsten Kämpfe liegen vor der Gründung des Staates Israel vor 75 Jahren und der Gründung der Hamas im Jahr 1987. Sowohl Palästinenser als auch Israelis betrachten das Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer als ihr eigenes.

In der Folge kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen, bewaffneten Konflikten und Vertreibungen. Vor dem 7. Oktober gab es nach UN-Angaben in den letzten 15 Jahren 6.407 palästinensische und 308 israelische Todesopfer.

In jüngster Zeit hat Israel unruhig mit der Hamas koexistiert - abwechselnd mit blutigen Eskalationen und Perioden relativen Friedens, einschließlich Zeiten, in denen die Bewohner des Gazastreifens in Israel arbeiten und Waren nach Israel exportieren durften.

Die Hamas, die von den Vereinigten Staaten seit 1997 als terroristische Organisation eingestuft wird, gewann 2006 die Wahlen im Gazastreifen und besiegte die Fatah, die wichtigste palästinensische Partei, die immer noch die Palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert, die von den USA unterstützte Regierung im Westjordanland, dem zweiten palästinensischen Gebiet. Die Hamas verfolgt nun im Israel-Krieg aus eigenen Gründen ihren Angriff.

Im Jahr 2007 vertrieb die Hamas die Palästinensische Autonomiebehörde aus dem Gazastreifen und übernahm die vollständige Kontrolle über die Enklave. Seitdem haben in Gaza keine Wahlen mehr stattgefunden. Anders als die Palästinensische Autonomiebehörde erkennt die Hamas das Existenzrecht Israels nicht an. Seit der Übernahme der Kontrolle über den Gazastreifen hat die vom Iran unterstützte Gruppe Israel mit Sprengstoff und Raketen sowie mit Selbstmordattentaten und Entführungen angegriffen.

Israel reagierte darauf mit einer jahrelangen Blockade, die Ein- und Ausfuhren sowie die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen mit seinen rund 2,1 Millionen Einwohnern einschränkte - eine Strategie, die von Menschenrechtsgruppen als kollektive Bestrafung und Verletzung des Völkerrechts verurteilt wurde.

Das Machtungleichgewicht und der Mangel an Bewegung in Richtung Frieden und palästinensische Eigenstaatlichkeit haben die Spannungen am Köcheln gehalten. Im Mai 2021 führten israelische Versuche, Familien aus einem palästinensischen Viertel zugunsten jüdischer Israelis in Ostjerusalem zu vertreiben, zu gewaltsamen Zusammenstößen, die die Hamas veranlassten, Raketen auf israelische Städte abzuschießen.

Im April dieses Jahres stürmten israelische Streitkräfte die Al-Aqsa-Moschee, eine heilige muslimische Stätte in Jerusalem. Im darauf folgenden Monat wurden bei einem fünftägigen Konflikt zwischen Israel und dem Islamischen Dschihad, einer anderen bewaffneten palästinensischen Gruppierung, mindestens 22 Menschen im Gazastreifen und zwei in Israel getötet. Es war ein seltener Sommer der Ruhe im Gazastreifen bis Ende August, als Israel neue Arbeitsgenehmigungen stoppte und Arbeitern mit einer Genehmigung die Einreise in das Land verwehrte und die Hamas für eine Reihe von Angriffen auf israelische Siedler im Westjordanland verantwortlich machte.

Was sind die militärischen Ziele Israels in Gaza?

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der eine Einheitsregierung mit einem politischen Rivalen gebildet hat, hat versprochen, die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu beenden. Das israelische Militär hat erklärt, dass ein Hauptziel dieses Krieges die Führung der militanten Gruppe ist, und die Anführer haben gesagt, dass sie die militärischen und staatlichen Fähigkeiten der Gruppe so weit zusammenbrechen lassen wollen, dass sie sich nicht mehr erholen kann.

Frühere israelische Bodenoffensiven im Gazastreifen in den Jahren 2014 und 2019 hatten ein begrenzteres Ziel: Sie sollten die Hamas bestrafen und schwächen, aber nicht vollständig beseitigen. Bei der Kampagne 2019 wurden mehr als 1.000 Palästinenser getötet; 2014 waren es über 1.500, darunter mehr als 500 Kinder.

Wie ist die Lage der Menschen in Gaza?

Nach Angaben von Hilfsorganisationen befindet sich die Enklave in einer humanitären Krise, die sich durch die israelischen Bombardierungen und die Aufforderung an mehr als 1 Million Palästinenser im nördlichen Gazastreifen, nach Süden zu fliehen, noch verschärft hat.

Seit Anfang Oktober sind die Bewohner des Gazastreifens weitgehend vom Internet, vom Handy- und vom Festnetz abgeschnitten, was sie weiter vom Rest der Welt isoliert. US-Beamte haben die Strom- und Digitalausfälle direkt mit Israel in Verbindung gebracht und erklärt, Washington habe Druck ausgeübt, um die Wiederherstellung der Kommunikation zu erreichen. Auch die Vereinten Nationen und andere Organisationen haben erklärt, dass der Mangel an Treibstoff und Kommunikationsmitteln ihre Hilfsmaßnahmen einschränkt.

Da viele Palästinenser nicht in der Lage sind, die Enklave durch die geschlossenen Grenzen zu verlassen, sind sie inmitten einer zusammengebrochenen Infrastruktur mit einem kritischen Mangel an grundlegenden Ressourcen konfrontiert. Schließlich wurde eine Einigung darüber erzielt, einen Teil der humanitären Hilfe über Ägypten einzulassen, und langsam sickern Lieferungen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen. Israel hat die Treibstofflieferungen mit der Begründung eingeschränkt, sie könnten von der Hamas genutzt werden, während Krankenhäuser wie al-Shifa und andere berichten, dass sie durch den Mangel an Strom an ihre Grenzen stoßen. Durch die eingeschränkte Öffnung des Grenzübergangs konnten auch einige verletzte Palästinenser und ausländische Staatsbürger nach Ägypten ausreisen.

In Interviews mit The Post sagten die Bewohner, sie hätten keinen Strom und kein Wasser und könnten nirgendwo hin fliehen. Auch Journalisten, die vor Ort versuchten, über den Konflikt zu berichten, wurden getötet. Seit dem 7. Oktober wurden nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten mindestens 50 Journalisten und andere Medienmitarbeiter getötet, die meisten davon Palästinenser.

Was sind die Einzelheiten der Vereinbarung über eine viertägige Feuerpause im Israel-Krieg?

Ein am Mittwoch zwischen Israel und der Hamas erzieltes Abkommen sieht vor, die Kämpfe im Gazastreifen für mindestens vier Tage einzustellen. Im Gegenzug sollen nach Angaben der israelischen Regierung mindestens 50 der 240 in der Enklave festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Die Vereinbarung stellt die erste Einstellung der Kämpfe seit einem sechswöchigen Luft- und Bodenangriff dar und bildet den Abschluss wochenlanger, angespannter internationaler Gespräche, die von der katarischen Regierung unter maßgeblicher Mitwirkung der Regierung Biden vermittelt wurden.

Im Rahmen der Vereinbarung wird jede Geisel gegen drei in israelischen Gefängnissen festgehaltene Palästinenser ausgetauscht. Israel wird mehr Treibstoff und humanitäre Hilfe in die Enklave lassen, und die Pause könnte für jede weitere 10 Geiseln, die über die ursprüngliche Gruppe von 50 hinaus freigelassen werden, um einen Tag verlängert werden, sagten die Beamten. Keiner der Gaza-Bewohner, die aus ihren Häusern im nördlichen Gazastreifen vertrieben wurden, darf während der Pause zurückreisen.

Wie könnte es im Krieg zwischen Israel und Gaza weitergehen?

Die israelische Führung hat erklärt, sie werde den militärischen Druck auf die Hamas fortsetzen, um die Freilassung der übrigen Geiseln zu erreichen. Die israelischen Streitkräfte haben die Zivilbevölkerung im Süden aufgefordert, sich in nicht näher bezeichnete „sichere Zonen“ zu begeben, nachdem der Norden zur Evakuierung aufgerufen hatte. Das Weiße Haus hat Israel davor gewarnt, in den Süden vorzudringen, „ohne einen zusammenhängenden Plan“, um „eine dramatisch angewachsene Zivilbevölkerung“ von Hunderttausenden von Palästinensern zu schützen, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby.

Auch bleibt die Frage offen, wer den Gazastreifen nach dem Krieg verwalten wird. Netanjahu sagte, Israel wolle den Gazastreifen nicht „besetzen“, nachdem frühere Äußerungen - dass Israel für die Sicherheit der Enklave „auf unbestimmte Zeit“ verantwortlich sein werde - bei der Regierung Biden rote Fahnen ausgelöst hatten. „Gaza kann nicht weiter von der Hamas regiert werden“, sagte Außenminister Antony Blinken und fügte hinzu: „Es ist auch klar, dass Israel den Gazastreifen nicht besetzen kann.“

Die Regierung des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, würde nur im Rahmen einer „umfassenden Lösung“ in den Gazastreifen zurückkehren, sagten seine Berater, obwohl Kritiker diese Idee ablehnten und seine Führung als veraltet und korrupt bezeichneten.

Außerdem wächst das Risiko, dass der Konflikt Nachbarländer oder sogar Weltmächte einbeziehen könnte. Ein potenzieller Krisenherd ist Israels nördliche Grenze zum Libanon, wo die Gefahr besteht, dass sich eine zweite Front zwischen Israel und der Hisbollah auftut - der gut bewaffneten und kampferprobten libanesischen schiitischen politischen und militanten Gruppe, die Israel seit Jahrzehnten von ihrer Basis im Südlibanon aus bekämpft.

Der Iran, der die Hisbollah unterstützt, hat jegliche Beteiligung an dem ursprünglichen Hamas-Angriff bestritten. Teheran hat jedoch gewarnt, dass es nicht näher bezeichnete „Präventivmaßnahmen“ ergreifen könnte, um einen israelischen Angriff auf den Gazastreifen zu verhindern; ein iranisches Eingreifen würde die Region in einen größeren Konflikt verwickeln.

Frances Vinall, Jennifer Hassan, William Booth, Hazem Balousha, Victoria Bisset, Niha Masih, Michael Birnbaum, Timothy Bella, Steve Hendrix, Sarah Dadouch, Hajar Harb, Liz Sly, Paul Schemm und Loveday Morris haben zu diesem Bericht beigetragen.

