„Präzise und gezielte Mission“: Israel sucht weiter nach Hamas-Spuren im Al-Schifa-Krankenhaus

Israelische Soldaten in der Nähe des Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt (Symbolbild). © Israel Defense Forces/dpa/IDF

Unter dem Al-Schifa-Krankenhaus soll die Hamas ihre Angriffe auf Israel planen. Die Hinweise verdichten sich, doch der Beweis fehlt.

Jerusalem – Die Suche nach Beweisen für die umfangreiche Infrastruktur der Hamas im Gazastreifen geht weiter: Die israelische Razzia im Schifa-Krankenhaus musste am Donnerstag auf den zweiten Tag ausgedehnt werden. Israelische als auch US-amerikanischer Behörden gehen davon aus, dass unter der Klinik ein ganzer Kommandokomplex liegen muss. Eventuell wurden in unterirdischen Tunnelsystemen auch einige der Geiseln gefangen gehalten.

Israel-News: Streitkräfte suchen im Al-Schifa-Krankenhaus nach Hamas-Spuren

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) teilten mit, dass bei einer Durchsuchung in einem Haus in der Nähe des Krankenhauses die Leiche einer verschleppten israelischen Frau sowie Waffen gefunden worden seien. Am Mittwoch hatte die IDF Fotos und News-Videos von kleinen Waffenlagern veröffentlicht, die angeblich der Hamas gehörten.

Am Donnerstag untermauerte das Militär seine Behauptung im Israel-Krieg mit einem Foto und einem Video eines groben Hohlraums, den es als „operativen Tunnelschacht“ bezeichnete. Die Washington Post bestätigte die Lage des Schachts innerhalb des Al-Schifa-Krankenhauses, konnte aber nicht überprüfen, wohin die Öffnung führte oder welchen Zweck sie hatte.

Israel muss allerdings noch die endgültigen Ergebnisse vorlegen, um zu untermauern, dass die Al-Schifa-Klinik über einem Hamas-Hauptquartier liegt und für die Operationen der militanten Gruppe im nördlichen Gazastreifen von zentraler Bedeutung war.

Operation im Gazastreifen: Al-Schifa-Klinik ist von Streitkräften umzingelt

Als die Mobilfunkverbindungen im Gazastreifen zusammenbrachen, gaben Hilfsorganisationen an, den Kontakt zu ihren Teams im Krankenhaus verloren zu haben, und wiederholte Anrufe von The Post bei Ärzten und Mitarbeitern landeten direkt auf der Mailbox. Der Post gelang es schließlich, Ashraf al-Qudra, den Sprecher des Gesundheitsministeriums von Gaza, der im Al-Schifa arbeitet, zu erreichen.

„Die Soldaten und Militärmaschinen sind um das Krankenhaus herum, aber ab und zu gehen sie für ihre Operationen in den Komplex hinein und wieder hinaus“, sagte er. Er berichtete von erneuten Durchsuchungen in mehreren Abteilungen des Krankenhauses.

Qudra sagte, dass das Krankenhaus, das von Kämpfen umzingelt ist, am Donnerstag bereits den sechsten Tag ohne Nahrung und Wasser war. „Deshalb bitten wir darum, sofort Treibstoff, Medikamente, Lebensmittel und Wasser in das Krankenhaus einzulassen“.

Nach Angaben der IDF durchsuchten Soldaten der Spezialeinheiten das Krankenhausgelände Stockwerk für Stockwerk. „Die Operation ist von unserem Verständnis geprägt, dass es eine gut versteckte terroristische Infrastruktur in dem Komplex gibt“, hieß es in einer Erklärung.

Fotos und Videos: Netanjahu legt erste Hamas-Hinweise vor

Israel steht unter starkem Druck, seine seit langem bestehenden Behauptungen zu untermauern. Ein Beamter im Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass alle weiteren Beweise so bald wie möglich veröffentlicht würden und dass Journalisten die Möglichkeit erhalten würden, die Einrichtungen zu besichtigen. Teams von Fox News und der BBC wurden auf kurzen Ausflügen in das Krankenhaus begleitet.

Israel hatte gehofft, bei der Razzia eindeutige Beweise für erhebliche militante Aktivitäten in Al-Schifa zu finden, so ein europäischer Diplomat gegenüber The Post. Das Fehlen eindeutiger Beweise hat jedoch bereits westliche Verbündete, darunter die Vereinigten Staaten, dazu veranlasst, den Druck auf Israel zu erhöhen, um eine Pause in den Kämpfen zu akzeptieren, so der Diplomat, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die sensible Angelegenheit zu besprechen.

Der Einmarsch in Al-Schifa am frühen Mittwoch war seit Tagen erwartet worden. Das Krankenhaus, das wichtigste Gesundheitszentrum des Gazastreifens und ein Zufluchtsort für Vertriebene aus dem Gazastreifen, ist zum Symbol für die humanitäre Krise in der überfüllten Enklave geworden. Israels Angriff, der nach offiziellen Angaben darauf abzielt, die Hamas endgültig auszulöschen, war eine Reaktion auf die Überraschungsangriffe der militanten Gruppe auf nahe gelegene israelische Städte am 7. Oktober. Dabei töteten Hamas-Kämpfer 1.200 Menschen und nahmen mehr als 240 Geiseln.

Angriffe auf Al-Schifa: Verstößt Israel im Kampf gegen die Hamas gegen Völkerrecht?

Israel bezeichnet den Einmarsch in Gaza als „präzise und gezielte“ Mission, um die Hamas aus einer ihrer wichtigsten Kommandozentralen zu vertreiben. Die israelischen Streitkräfte führten die Operation in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht durch, da das Militär das Krankenhauspersonal tagelang vor der Evakuierung der Patienten gewarnt hatte und die Aktivitäten der Hamas dem Krankenhaus den Schutzstatus nach den Genfer Konventionen entzogen hatten.

Humanitäre Gruppen verurteilten jedoch den Einmarsch und erklärten, Israels Vorgehen unterstreiche die Notwendigkeit eines sofortigen humanitären Waffenstillstands. Israel und die Vereinigten Staaten haben diese Forderungen zurückgewiesen.

Hilfsorganisationen warnten, dass die Razzia den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung innerhalb der Enklave beschleunigt habe. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gab vergangene Woche bekannt, dass seit dem 7. Oktober mehr als 11.000 Menschen, darunter 4.000 Kinder, in der Enklave gestorben sind. Am 10. November wurde die Zählung unter Berufung auf fehlende Kommunikationsmittel eingestellt. Mehr als 27.000 Verletzte haben ein Gesundheitssystem überfordert, das ohne medizinische Versorgung und oft sogar ohne Strom arbeitet.

Mohamed Zaqout, der Leiter des Krankenhausnetzes von Gaza, sagte, dass der Ausfall der Kommunikation sein Team daran hinderte, den Aufenthaltsort und den Zustand von etwa 650 Patienten in al-Shifa zu bestimmen. Darunter befänden sich auch Kinder und Dialysepatienten in ernstem Zustand, sagte er.

„Wir haben seit dem Morgen versucht, mit dem Roten Kreuz zu kommunizieren und uns mit ihm abzustimmen, um die Patienten in Krankenhäuser im südlichen Gazastreifen zu verlegen, aber bisher gab es kein Ergebnis“, sagte Zaqout in einem Telefoninterview. „Wir versuchen, einige von ihnen nach Ägypten zu bringen, aber auch hier gibt es noch keine Koordination, und das bringt ihr Leben in Gefahr.“

Humanitäre Lage im Gaza-Krieg: UN prangert Situation an

Der oberste Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen warnte am Donnerstag, die humanitäre Krise im Gazastreifen berge die Gefahr von Hunger und Krankheiten. Volker Turk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, sagte vor Reportern in Genf, dass eine humanitäre Pause in den Kämpfen - wie in einer kürzlich verabschiedeten Resolution des UN-Sicherheitsrates gefordert - nicht ausreichen würde. Die Bedingungen erfordern einen Waffenstillstand, um die Grundversorgung sicherzustellen und „den politischen Raum für einen Ausweg aus diesem Horror zu schaffen“, sagte er.

„Es hat einen Zusammenbruch des grundlegenden Respekts für humane Werte gegeben“, sagte Turk. „Die Tötung von so vielen Zivilisten kann nicht als Kollateralschaden abgetan werden. Der einzige Gewinner eines solchen Krieges ist wahrscheinlich der Extremismus und weiterer Extremismus“.

Die Auswirkungen des Fehlens von Strom und Treibstoff für Generatoren auf das Abwassersystem und die Krankenhäuser der Enklave, so Turk, lassen „massive Ausbrüche von Infektionskrankheiten und Hunger unvermeidlich erscheinen“. Die israelische Operation im Al-Schifa-Krankenhaus und die Behauptung, militärisches Material in der Anlage gefunden zu haben, zeige die Notwendigkeit eines UN-Zugangs und einer unabhängigen Untersuchung.

Die israelischen Strategen haben gehofft, dass ein so tiefer Angriff im Herzen von Gaza-Stadt die Hamas unter Druck setzen würde, ein Abkommen über die Freilassung von Geiseln zu erreichen. Israelische Beamte wollten sich nicht öffentlich zu Berichten äußern, wonach die militante Gruppe zugestimmt hat, einige Gefangene im Gegenzug für eine drei- bis fünftägige humanitäre Pause und die Freilassung einer nicht näher bezeichneten Zahl von Hamas-Gefangenen in israelischem Gewahrsam freizulassen.

Spur zu den Geiseln: Angehörige verlangen von Israel jetzt Klarheit

Die Familien einiger der von der Hamas als Geiseln genommenen Israelis forderten die Regierung auf, alle Beweise dafür zu veröffentlichen, dass die Gefangenen möglicherweise im Krankenhaus festgehalten oder behandelt wurden. Die IDF erklärten, die Ermittlungen würden fortgesetzt.

Bei der Leiche der Geisel, die am Donnerstag in der Nähe von Al-Schifa entdeckt wurde, handelte es sich nach Angaben der IDF um die Leiche von Yehudit Weiss. Die 65-Jährige war eine Kindergärtnerin aus dem Kibbuz Beeri, einer der von der Hamas verwüsteten Städte. Ihr Ehemann, Shmulik Weiss, wurde bei dem Amoklauf getötet, wie israelische Medien berichteten.

In der israelischen Öffentlichkeit ist die Unterstützung für den Krieg nach wie vor groß, aber die politische Kluft schien sich am Donnerstag mit der Forderung nach dem Rücktritt Netanjahus zu vertiefen. Oppositionsführer Yair Lapid forderte zum ersten Mal, dass Netanjahus Likud-Partei ihn als Parteichef ablösen solle, was seiner Absetzung als Ministerpräsident gleichkäme, ohne dass Neuwahlen erforderlich wären. Die Oppositionsparteien, so Lapid, wären bereit, in einer Regierung mit dem Likud unter anderer Führung mitzuarbeiten.

„Er muss jetzt gehen, weil wir uns im Hinblick auf die Sicherheit und die Gesellschaft keinen Premierminister leisten können, der das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren hat“, sagte Lapid einem israelischen Nachrichtensender.

Auswirkungen vom Nahost-Krieg: Rücktrittsforderung an Netanjahu werden lauter

Die Wut auf Netanjahu ist groß. Selbst einige seiner Anhänger kritisieren seine langjährige Politik der Unterstützung der Hamas, um eine Spaltung zwischen den palästinensischen Fraktionen herbeizuführen, und machen ihn für das Versagen bei der Verhinderung des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober verantwortlich.

Umfragen, die in den Wochen nach dem Anschlag durchgeführt wurden, zeigten, dass zwei Drittel der Israelis Netanjahu ersetzt sehen wollten. Die Unterstützung für Benny Gantz, Netanjahus Hauptkonkurrenten, hat stark zugenommen. Gantz bildete im vergangenen Monat gemeinsam mit dem Premierminister ein Notkriegskabinett.

Hajar Harb und Paul Schemm in London sowie Jonathan Baran in San Francisco haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens. Steve Hendrix ist seit 2019 Leiter des Jerusalem-Büros der Washington Post. Er kam im Jahr 2000 zur Post und hat für so ziemlich jeden Bereich der Zeitung geschrieben: Foreign, National, Metro, Style, Travel, the Magazine. Er hat aus dem Nahen Osten, Europa, Afrika, Asien, Amerika und den meisten Ecken der Vereinigten Staaten berichtet. Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondentin der Washington Post in Beirut. Zuvor war sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 17. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.