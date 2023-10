Gaza-Bodenoffensive steht bevor: Nach Zwischenfall feuert Israel mit Artillerie in den Libanon

Von: Felix Durach

Die israelische Militärführung hat die Bewohner des Gazastreifens dazu aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen. Eine Bodenoffensive steht wohl bevor. Der News-Ticker.

Update vom 13. Oktober, 17.33 Uhr: Am Grenzzaun zwischen Israel und dem Libanon ist es wohl erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Wie das israelische Militär mitteilte, hat es an dem Sicherheitszaun eine Explosion gegeben, durch die dieser leicht beschädigt wurde. Die Ursache für die Explosion war zunächst nicht bekannt.

Die Armee reagierte den Angaben zufolge mit Artilleriefeuer auf libanesisches Territorium. Für die Gegend sei zudem eine Warnung vor eindringenden Terroristen aktivierten worden. Die Armee suche die Region ab. Es seien 18 Granaten aus Israel auf libanesisches Gebiet gefeuert worden, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Dabei sei ein alter Armeeturm getroffen worden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Erstmeldung vom 13. Oktober:

Tel Aviv/München – Das israelische Militär bereitet sich weiterhin auf eine bevorstehende Bodenoffensive im Gazastreifen vor. Bereits am Donnerstag hatte das Militär bekannt gegeben, dass entsprechende Vorbereitungen bereits getroffen wurde. Man würde lediglich noch auf eine politische Entscheidung warten. Israel hat am daraufhin am Freitag die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens, wo sich auch die Gaza-Stadt befindet, dazu aufgerufen, das Gebiet in Richtung Süden zu verlassen. Der Aufruf betrifft in etwa 1,1 Millionen Menschen und soll in den kommenden 24 Stunden umgesetzt werden.

Israelische Artillerie feuert auf Ziele im Gazastreifen. Die israelische Militärführung bereitet wohl eine Bodenoffensive vor. © ARIS MESSINIS/afp

Bodenoffensive steht bevor – EU und UN kritisieren Israels Evakuierungspläne für den Gazastreifen

Das israelische Militär beabsichtigt mit dem Aufruf offenbar zivile Opfer bei einer bevorstehenden Bodenoffensive im Gazastreifen zu vermeiden. Ob die Aufforderung jedoch realistisch umsetzbar ist, kann bezweifelt werden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borell kritisierte die Evakuierungspläne in der vorgegebenen Zeitspanne. „Natürlich muss die Zivilbevölkerung vor bevorstehenden Militäreinsätzen gewarnt werden, aber es ist völlig unrealistisch, dass eine Million Menschen innerhalb von 24 Stunden umsiedeln können“, sagte Borell am Rande von Gesprächen in Peking. Auch Vertreter der UN hatten die Pläne als nicht umsetzbar bezeichnet.

Hinzu kommt, dass die radikal-islamistische Hamas die Bewohner des Gazastreifens zum Verbleiben in den Gebieten aufgerufen hat. „Israel vertreibt Palästinenser zum zweiten Mal aus ihren Häusern und ihrem Land, und wir haben auf die zionistischen Verbrechen reagiert, indem wir sie und Ben Gurion ins Visier genommen haben“, sagte Abu Obaida, der Sprecher der paramilitärischen Kassam-Brigaden, in einer TV-Übertragung am Freitag. „Die einzige Richtung, in die wir migrieren, ist die Rückkehr in unser rechtmäßiges Land.“

Hamas droht Bodenoffensive – viele zivile Opfer befürchtet

Israel hatten den Terroristen der Hamas wiederholt vorgeworfen, ihre Stellungen bewusst in dicht besiedelten Gebieten zu errichten und so eine hohe Zahl an zivilen Opfern bei israelischen Gegenschlägen in Kauf zunehmen. Die Hamas – und die Kassam-Brigaden als ihr militärischer Arm – nutzen darüber hinaus auch ein Tunnelsystem unter Gaza-Stadt und den umliegenden Gebieten, um sich vor israelischen Angriffen zu schützen und Waffen zu transportieren.

Durch die Angriffe der Hamas sind nach israelischen Angaben über 1.300 Menschen getötet worden. Palästinensische Quellen sprechen von 1.500 Opfern in Folge der israelischen Vergeltungsschläge. Sollte das israelische Militär in den kommenden Tagen eine Bodenoffensive starten, dürften die Opferzahlen noch deutlich steigen. (fd)