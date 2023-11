Waffenruhe im Gazastreifen: Erleichterung, Erschöpfung – und Angst

Eine vorübergehende Feuerpause im Israel-Krieg ist bei den Menschen im Gazastreifen willkommen – aber sie reicht nicht aus. Betroffene schildern ihre Lage.

Jerusalem – Vom zerstörten Norden bis zum überfüllten Süden des Gazastreifens wurde die Nachricht, dass die Waffen in diesem Krieg vielleicht nur für vier Tage schweigen, am Mittwoch mit Erleichterung und Erschöpfung aufgenommen – und mit der Angst, dass noch Schlimmeres bevorsteht.

Die Bilanz ist bereits verheerend: mehr als 11.100 Tote und 28.000 Verwundete in einem belagerten Gebiet von der Größe Philadelphias; 1,7 Millionen von 2,3 Millionen Vertriebenen. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist inzwischen fast die Hälfte aller Häuser in der Enklave beschädigt oder zerstört.

Freude über Waffenruhe im Israel-Krieg „mit Angst verbunden“

Raed Lafi, 48, lebte mit seinen beiden Töchtern in einem Küstenabschnitt von Gaza-Stadt, bevor er vor sechs Wochen vor den israelischen Bomben floh. Jetzt sind sie in einer beengten Wohnung 20 Meilen entfernt untergebracht und erhielten diese Woche endlich ein Foto ihres Hauses. Es sei zerstört, sagte er.

„Was den Waffenstillstand angeht, so sind wir natürlich froh, dass das Blutvergießen und die Massenvernichtung aufhören, auch wenn dies nur vorübergehend ist“, sagte er. „Aber es gibt Details in diesem Abkommen, die nicht überzeugend sind“. Er hatte nachgerechnet. Vier Tage reichten nicht aus, um die Ruinen seines Hauses zu durchsuchen, falls er sie überhaupt erreichen konnte. Es war auch nicht genug Zeit, um seine Kinder davon zu überzeugen, dass sie nun in Sicherheit waren.

Die Nerven der Familie waren zerrissen. Er zählte die Gründe dafür auf. Die israelischen Luftangriffe rund um die Uhr. Das Gefühl, nirgendwo in dem Gebiet sicher zu sein, „weil alles angegriffen wird: Häuser, Schulen, Kirchen, Krankenhäuser, Steine, Bäume und Menschen“. Der Kampf um Essen auf dem Tisch, wenn die Supermärkte keine Grundnahrungsmittel mehr hatten. In den letzten Wochen waren sie darauf angewiesen, mit Feuerholz zu kochen.

„Sowohl Kinder als auch Erwachsene werden nicht traurig sein, wenn die Blutung aufhört“, sagte er. „Aber diese Freude ist mit Angst verbunden.“

Israels Soldaten suchen nach Hamas-Kommandozentrale in Krankenhaus

Die beiden Seiten einigten sich am frühen Mittwoch auf eine Feuerpause und einen Austausch von Gefangenen, doch die Feindseligkeiten gingen bis in den Abend hinein weiter. Der nördliche Gazastreifen bebte unter Bombenangriffen, bei denen Dutzende von Menschen ums Leben kamen, wie Augenzeugen berichteten. Ein Bewohner des Flüchtlingslagers Jabalya, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wollte, berichtete der Washington Post, dass die Verwundeten in das Kamal Adwan Krankenhaus in Beit Lahia gebracht wurden, eine der letzten zugänglichen medizinischen Einrichtungen im Norden.

Bilder, die in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigten Arbeiter, die ein Massengrab für die aus dem Norden geborgenen Leichen aushoben. Männer bereiteten den Boden vor und beteten über hellblauen Leichensäcken. Ein Bulldozer stand bereit, um den Graben zuzuschütten.

Muhammad al-Najjar, ein Mitarbeiter des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten des Gazastreifens, erklärte gegenüber einer palästinensischen Nachrichtenagentur, dass etwa 110 Leichen von Männern und Frauen gemeinsam in dem Graben beigesetzt würden.

Die Leichensäcke waren mit Nummern, nicht mit Namen beschriftet. Sie stammten offenbar aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, der größten medizinischen Einrichtung im Gazastreifen, die jetzt von israelischen Soldaten besetzt ist. Die Soldaten suchten nach Beweisen dafür, dass die radikalislamische Terrororganisation Hamas dort eine Kommandozentrale betrieben hatte – Israels Rechtfertigung für den Angriff auf ein Krankenhaus.

Lastwagen mit humanitärer Hilfe kommen am 21. Oktober am Landübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen an. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Drei Viertel der Gesundheitseinrichtungen in Gaza im Krieg außer Betrieb

Vor dem Krieg in Israel war Al-Schifa das modernste Referenzkrankenhaus in Gaza. Die israelische Operation zur Einnahme des Krankenhauses hat es in einen Ort der Entbehrung und Angst verwandelt. Eine Handvoll Ärzte ist zurückgeblieben, um mehrere hundert Patienten zu versorgen, die auf die Evakuierung durch die Vereinten Nationen warten.

Drei Viertel der Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen wurden während des 47-tägigen Konflikts außer Betrieb gesetzt, sagte Jason Lee, der für die palästinensischen Gebiete zuständige Länderdirektor von Save the Children. Doch während die Uhr bis zur Kampfpause am Donnerstag herunterlief, suchten immer wieder neue Verletzte nach einer Behandlung.

Von seinem Haus in der Salah al-Din-Straße aus, der Hauptverkehrsader zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens, sah Muhammad al-Atrash, wie eine Nachbarin und zwei Kinder durch Artilleriebeschuss schwer verletzt wurden, als sie unter einem Olivenbaum neben ihrem Haus Brot trug und Brennholz sammelte.

Als er einem Reporter der Washington Post Minuten später per Telefon die Szene beschrieb, zitterte seine Stimme. Im Hintergrund waren Frauen und Kinder zu hören, die offensichtlich verzweifelt waren.

Die Überreste eines durch einen Angriff zerstörten Hauses in Khan Younis im Gazastreifen, aufgenommen am Montag. © Loay Ayyoub/The Washington Post

„Was bedeutet eine Einstellung der Militäraktionen für vier Tage?“, fragte Atrash, 40. „Ich will einen vollständigen Waffenstillstand.“

Er machte sich Sorgen, dass er in dieser Zeit nicht in der Lage sein würde, die Grundbedürfnisse seiner Familie zu sichern. Er vertraute nicht darauf, dass genügend Hilfsgütertransporter über den einzigen Grenzübergang von Ägypten aus in den Gazastreifen gelangen könnten, der für humanitäre Lieferungen geöffnet war.

„Was nützt mir ein Waffenstillstand, wenn ich mich nicht mit Treibstoff, Lebensmitteln, Decken und Winterkleidung versorgen kann, die mir und meiner Familie Sicherheit geben?“, fragte er.

„Es wäre eine Katastrophe, wenn dieser Konflikt wieder aufflammen würde“

Dass eine Pause zwar willkommen ist, aber nicht ausreicht, wurde am Mittwoch von großen Hilfsorganisationen bekräftigt. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um den Bedürftigen in Gaza während der viertägigen humanitären Pause zu helfen“, sagte Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats, in einer Erklärung.

„Der Winter steht vor der Tür“, sagte er, „und es wäre eine Katastrophe, wenn dieser Konflikt wieder aufflammen würde.“

Lafi hatte versucht, für seine Töchter ein Gefühl der Normalität zu bewahren. Anstatt die Nachrichten über das Blutvergießen zu sehen, so Lafi, spielten sie altersgerechte Spiele. „Ich halte sie so weit wie möglich davon ab, auf die Straße zu gehen, damit sie die Zerstörung nicht sehen“, sagte er. „Ich versuche, in meinem Zimmer eine besondere Welt für sie zu schaffen.

Atrashs kleine Tochter fragt seine Mutter immer wieder, wann der Krieg zu Ende sein wird. Seit sechs Wochen weiß sie nicht, was sie ihr sagen soll. Doch am Mittwoch probierte sie eine neue Antwort aus. Sie hoffte, dass sie ihre Angst besänftigen würde.

„Morgen“, sagte sie. „Vier Tage lang.“

Das Kind war verwirrt. „Heißt das, wir werden in vier Tagen wieder bombardiert?“

Harb berichtete aus London. Hazem Balousha in Amman, Jordanien, Steve Hendrix in Jerusalem und Ellen Francis in London haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zur Autorin Louisa Loveluck ist die Leiterin des Büros in Bagdad. Zuvor war sie für die Post in Beirut tätig und arbeitete als Kairo-Korrespondentin für den Daily Telegraph.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.