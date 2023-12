Israel-Krieg: Bodenoffensive gegen Hamas im Süden von Gaza weitet sich aus

Von: Nils Hinsberger

Israelische Soldaten haben wohl einen Hamas-Führer umstellt – im Süden des Gazastreifens spitzt sich die Lage zu. Der Krieg in Israel im Newsticker.

Update vom 6. Dezember 2023, 13.30 Uhr: Israelische Soldaten haben nach eigenen Angaben wohl das größte bisher entdeckte Waffenlager im Gazastreifen ausgehoben. Unter den gefundenen Waffen sollen auch Langstreckenraketen sein. Das Lager habe die Armee im Norden von Gaza aufgespürt, so das Nachrichtenportal Haaretz.

Erstmeldung: Tel Aviv/Gaza – Drei Wochen nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas hatte Israel seine Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens begonnen – und diese vor einigen Tagen auf den Süden ausgeweitet. Die Lage der Zivilbevölkerung in dem dicht besiedelten Palästinenser-Gebiet ist prekär.

News zum Israel-Krieg: Bodenoffensive in Chan Junis

Das israelische Militär liefert sich nach eigenen Angaben die schwersten Kämpfe mit der Hamas seit Beginn der Bodenoffensive. Die Truppen seien in erbitterte Gefechte in Chan Junis verwickelt, teilte das Militär an diesem Mittwoch mit.

Die größte Stadt im Süden des Gazastreifens ist seit Dienstag von israelischen Soldaten eingekesselt, die bereits ins Zentrum vorgedrungen sind. Hunderte Ziele der Hamas seien angegriffen worden, hieß es. Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Teil der Hamas, erklärten, ihre Kämpfer seien an den Gefechten mit israelischen Truppen beteiligt.

Israel-News: Armee stellt Hamas-Führer in Chan Yunis

Der Fernsehsender al-Arabiya soll unterdessen berichtet haben, dass die israelische Armee wohl einen Führer der Hamas in der Stadt Chan Yunis im Gazastreifen umzingelt hat. Der Führer der Terrororganisation, Yahya Sinwar, sei von den Soldaten in seinem Haus umstellt worden, wie das Nachrichtenportal Haaretz mitteilt.

Laut Medienberichten haben israelische Truppen den Hamas-Führer Yahya Sinwar umzingelt. © ZAIN JAAFAR / AFP

Israel-Krieg: Raketenwarnung im Gaza-Grenzgebiet

In einer Grenzgemeinde zum Gazastreifen sind unterdessen wohl erneut Raketensirenen zu hören. Sie sollen die Bewohner vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen warnen. Aus der Gemeinde Kissufin sollen bislang keine Berichte über Verletzte oder Schäden gemeldet worden sein, wie die Times of Israel berichtet. (mit Nachrichtenagenturmaterial)