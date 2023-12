USA suchen Verbündete im Kampf gegen Huthi-Rebellen

Mit dem Krieg in Gaza mehren sich die Angriffen auf Schiffe im Roten Meer. Präsident Biden fordert eine Ausweitung der multinationalen Seestreitkräfte.

Washington - Die Vereinigten Staaten versuchen, die Ausbreitung des israelischen Krieges im Gazastreifen einzudämmen, und werben bei ihren Verbündeten für die Erweiterung einer multinationalen Marine-Einsatztruppe, um die alarmierende Zunahme von Angriffen auf Handelsschiffe in der Nähe des Jemen zu bekämpfen, die eine erhebliche Bedrohung für den weltweiten Schiffsverkehr darstellen.

US-Präsident Joe Biden (Symbolbild). © Yuri Gripas/Imago

Das Weiße Haus hält dies für eine „natürliche Reaktion“, nachdem die Huthi, eine mit dem Iran verbündete militante Gruppe im Jemen, in den letzten Wochen mehrere Schiffe mit Raketen und Einwegdrohnen beschossen und mindestens ein Schiff entführt hat. Es bleibt jedoch unklar, ob die Vereinigten Staaten und ihre Partner in der Lage sein werden, die Huthis abzuschrecken oder die Forderungen Israels nach einem energischen Vorgehen zu dämpfen.

Maßnahmen wie Militärschläge oder die Einstufung der Huthis als Terroristen könnten die Bemühungen der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten und anderer Staaten um eine Beendigung des katastrophalen Bürgerkriegs im Jemen erschweren.

Krieg in Gaza: Huthi-Rebellen kündigen Vergeltungsangriffe auf Schiffe nach Israel an

Die Angriffe der Huthi haben die allgemeine Empörung im Nahen Osten über den israelischen Angriff auf den Gazastreifen unterstrichen. Die Kampagne hat Wohnviertel dem Erdboden gleichgemacht, etwa 18.000 Menschen getötet und eine humanitäre Katastrophe ausgelöst, die eine Welle von Vergeltungsangriffen auf US-amerikanische und israelische Interessen in der Region nach sich zog.

Am Samstag erklärten die Huthi, sie würden jedes Schiff angreifen, das nach Israel fährt und nicht in Gaza anhält, um humanitäre Hilfe zu leisten. Schiffen, die keine Verbindungen zu Israel haben oder nicht dorthin fahren, wird die Durchfahrt gestattet, erklärte die Gruppe.

Der Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Tzachi Hanegbi, erklärte, Premierminister Benjamin Netanjahu habe mit Präsident Biden und den Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens über die Bedrohung durch die Huthi gesprochen und ihnen mitgeteilt, dass „Israel der Welt Zeit gibt, sich zu organisieren und sie zu verhindern“.

„Wenn es keine internationale Organisation gibt - denn dies ist ein globales Problem - werden wir daran arbeiten, die Seeblockade aufzuheben“, sagte er dem israelischen Fernsehsender Channel 12. Er antwortete nicht auf die Frage, ob er sich auf militärische Maßnahmen beziehe.

Internationales Interesse an Aufhebung der Handelsblockade im Roten Meer

Der Plan der Regierung Biden ist es, die Combined Task Force 153, eine militärische Einheit, die sich auf das Rote Meer und den Golf von Aden konzentriert, zu erweitern, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter, der wie andere unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die Überlegungen der Regierung zu erörtern. Sie ist Teil der Combined Maritime Forces, einer Gruppe mit 39 Mitgliedsstaaten, die ihren Hauptsitz in Bahrain hat.

Die CTF-153 wird von einem Offizier der US-Marine geleitet, aber die Verantwortung wechselt die Hände. Zuvor wurde sie von einem ägyptischen Kommandeur geleitet. Die Einheit ist dem Kommandeur der 5. Flotte der US-Marine, Vizeadmiral Brad Cooper, unterstellt, der ebenfalls in Bahrain stationiert ist.

Drei Schiffe der United States Navy, ein Schiff der italienischen Marinefregatte und ein Schiff der britischen Flotte im Golf von Aden. © IMAGO/ piemags

Viele Länder haben ein Interesse daran, eine Unterbrechung der Handelsschifffahrt durch diesen Teil der Welt zu verhindern, ein Punkt, den Beamte der US-Regierung in den Gesprächen mit anderen Ländern betont haben, sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Verteidigungsbeamter.

Der Beamte beschrieb die Bemühungen als größtenteils „erstrebenswert“ mit einem unklaren Zeitplan, da die Verbündeten und Partner noch prüfen, wie sie sich beteiligen könnten. Der hochrangige Beamte bestritt diese Charakterisierung und sagte, dass die Diskussionen aktiv seien.

Angriffe der Huthi: Maritime Sicherheitstruppe zum Schutz der Wasserwege wird diskutiert

„Unser Schwerpunkt“, so John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, gegenüber Reportern im Weißen Haus am Donnerstag, „besteht darin, sicherzustellen, dass genügend militärische Mittel zur Verfügung stehen, um diese Bedrohung des Seehandels im Roten Meer und in den umliegenden Gewässern durch die Huthi für die Weltwirtschaft insgesamt abzuwehren. . . . Wir haben bereits von mehreren wichtigen Partnern Interesse gehört.“

Er nannte keine der anderen „gleichgesinnten“ Nationen. Das Pentagon teilte am Donnerstag mit, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin mit dem saudi-arabischen Verteidigungsminister Khalid bin Salman gesprochen habe, „um die Bedrohung der Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer durch die Houthi zu erörtern“.

General Charles Q. Brown Jr., Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, hat ein ähnliches Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen geführt, und am Samstag hat ein französisches Schiff zwei Drohnen abgeschossen, die angeblich vom Jemen aus gestartet wurden.

Der Einsatz einer maritimen Sicherheitstruppe zum Schutz der Wasserwege in der Region sei eine gute Idee, sagte Mick Mulroy, ein Pentagon-Beamter in der Trump-Administration mit umfassender Erfahrung im Nahen Osten. Aber es könnte eine Herausforderung sein, genügend Schiffe zu finden, um sie effektiv einzusetzen, so seine Einschätzung. „Die USA könnten einen großen Teil davon übernehmen, müssten aber möglicherweise Schiffe aus anderen Gebieten abziehen“, sagte er.

Rebellen-Anführer Abdul Malik al-Huthi: „Wir sind bereit, mit allem, was wir können, einzugreifen“

Die Huthis, eine Rebellengruppe aus dem Norden Jemen, haben 2014 die Hauptstadt des Landes eingenommen und die Regierung abgesetzt. Dadurch wurde ein Bürgerkrieg ausgelöst, der Zehntausende von Menschenleben gefordert und eine der schwersten humanitären Krisen der Welt verursacht hat. Analysten zufolge haben sich die Beziehungen Irans zu den Huthis im Laufe des Konflikts verstärkt, da Teheran zu einer wichtigen Quelle für Waffen und Finanzmittel für die Kämpfer wurde.

Der Anführer der Bewegung, Abdul Malik al-Huthi, warnte Tage nach dem grenzüberschreitenden Hamas-Angriff, der den israelischen Angriff auslöste, dass seine Kämpfer Vergeltung üben würden, wenn „rote Linien“ überschritten würden, einschließlich einer Intervention der Vereinigten Staaten im Gazastreifen - Aktionen, die, wie er sagte, mit „Raketenangriffen, Märschen und militärischen Optionen“ beantwortet würden, so der von den Huthis geführte Nachrichtensender Masirah.

Er räumte ein, dass er sich mit anderen vom Iran unterstützten Gruppen in der Region „koordiniert“ habe, und sagte: „Wir sind bereit, mit allem, was wir können, einzugreifen“.

Drohungen der Huthi-Rebellen wurden möglicherweise übersehen

Seine Drohung wurde zu diesem Zeitpunkt möglicherweise übersehen. Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit richtete sich auf eine bevorstehende israelische Bodeninvasion im Gazastreifen und auf die Befürchtung einer Ausweitung des Konflikts im Südlibanon sowie in Syrien und im Irak, wo sich weitere iranische Stellvertreter befinden.

Am 19. Oktober starteten die Huthi den ersten ihrer jüngsten Angriffe: auf Israel gerichtete Marschflugkörper, die von der USS Carney, einem Zerstörer der Marine im Roten Meer, abgeschossen wurden. Am 19. November kaperten die Huthi das Handelsschiff Galaxy Leader im Roten Meer und nahmen 25 Besatzungsmitglieder als Geiseln.

Eine Woche später reagierte die USS Mason, ein weiterer Zerstörer der Marine, auf einen Notruf eines Handelsschiffs, der M/V Central Park, im Golf von Aden, als fünf bewaffnete Männer versuchten, das Schiff zu kapern, so die Behörden. Sie wurden von US-Personal gefangen genommen.

Angriffe der Huthi-Truppen auf drei Handelsschiffe im Roten Meer im Dezember

Pentagon-Beamte erklärten, dass sie davon ausgehen, dass es sich bei den Männern um Somalier handelte, ohne jedoch zu präzisieren, ob dies der Fall ist. Stunden später wurde mindestens eine ballistische Rakete vom Jemen aus in Richtung der Mason und des Central Park abgefeuert, wie Verteidigungsbeamte mitteilten.

Die Carney schoss am 29. November erneut ein unbemanntes Flugzeug aus dem Jemen ab, das auf das Kriegsschiff zusteuerte, obwohl nicht klar war, wie die Drohne eingesetzt werden sollte.

Anfang dieses Monats hatten die Huthi-Truppen vier Angriffe auf drei Handelsschiffe im Roten Meer verübt. Ballistische Raketen trafen nach Angaben des Verteidigungsministeriums die M/V Unity Explorer, die M/V Number 9 und die M/V Sophie II. Die Carney, die auf entsprechende Notrufe reagierte, schoss außerdem ein unbemanntes Flugzeug ab.

„Ich glaube, sie träumen davon, dass die Amerikaner oder die Israelis sie angreifen“

Die Huthi scheinen sich ausgerechnet zu haben, dass ihre Angriffe mehr Vorteile als Risiken mit sich bringen, so Analysten. Sie haben eine Position eingenommen, die mit der überwältigenden pro-palästinensischen Stimmung im Jemen übereinstimmt und die das Ansehen und die Anerkennung der Bewegung in der Region stärkt, auch bei den vom Iran unterstützten Gruppen.

Unter diesen Gruppen sind die Huthi möglicherweise am wenigsten eingeschränkt, da sie weder politische Partner haben, denen sie Rechenschaft ablegen müssen, noch rivalisierende militärische Kräfte.

Neu rekrutierte Kämpfer der Huthi-Rebellen auf einer Militärparade im Jemen am 2. Dezember 2023. Sie sollen zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen eingesetzt werden. © Osamah Yahya/ IMAGO

„Sie haben nicht viel Druck von innen“, sagte Mustapha Noman, ein jemenitischer Analyst, Schriftsteller und ehemaliger Diplomat, am Freitag bei einem Chatham House-Briefing zum Jemen. „Ich glaube, sie träumen davon, dass die Amerikaner oder die Israelis sie angreifen, denn das würde sie zu einer echten Widerstandskraft machen“, sagte er.

Die Angriffe der Huthi - und jede Reaktion der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten darauf - könnten auch dazu beitragen, die Klagen der Huthis im Inland über die mangelnde Bereitstellung von Dienstleistungen und anderen Leistungen für die Bevölkerung zu beruhigen.

„Im Krieg bitten die Menschen um nichts“, sagte er. Die Huthi „können tun, was sie wollen“.

Humanitäre Krise im Jemen: USA zögert vor Einstufung der Huthi als Terrororganisation

Die Situation hat den Vereinigten Staaten nur begrenzte Möglichkeiten gelassen, sagte Gregory D. Johnsen, ein Non-Resident Fellow am Arab Gulf States Institute in Washington. Die Trump-Administration hatte die Huthi als ausländische terroristische Organisation eingestuft, aber die Biden-Administration hat diese Einstufung zum Teil deshalb zurückgenommen, weil sie die Möglichkeiten zur Linderung der humanitären Krise im Jemen eingeschränkt hätte, sagte er.

„Sie sind nicht wirklich ein Nationalstaat. Sie sind auch keine terroristische Gruppe“, sagte Johnsen. „Sie sind eine Art hybride Mischung. Die USA hüten sich natürlich davor, in einen militärischen Konflikt hineingezogen zu werden, aber wenn die USA nichts unternehmen, werden die Huthi wahrscheinlich weiter eskalieren, wie sie es in den letzten zwei Monaten getan haben.“

Auf die Frage am Donnerstag, ob Biden die Streichung der Huthi von der Liste der terroristischen Vereinigungen überdenke, sagte Kirby: „Wir werden diese Entscheidung überprüfen.“

Saudi-Arabien ist wohl eines der wenigen Länder mit Druckmitteln gegen die Huthi-Rebellen

Saudi-Arabien - der Gegner der Huthi während des gesamten Bürgerkriegs - war paradoxerweise eines der wenigen Länder, die bei den jemenitischen Kämpfern ein Druckmittel haben könnten, da die beiden Parteien die Bedingungen für einen Waffenstillstand aushandeln, den beide Seiten unbedingt wollen, sagte Farea al-Muslimi, ein Forschungsstipendiat bei Chatham House mit Schwerpunkt Jemen und Persischer Golf.

Aber die Saudis waren möglicherweise die verzweifeltere Partei, die sich von einem Krieg befreien wollte, der ihrem internationalen Ruf geschadet hat, ihre ehrgeizige innenpolitische Agenda bedroht und keines der gewünschten Ergebnisse gebracht hat, einschließlich der Zerstörung oder sogar Degradierung der Huthi.

„Sie sind ziemlich zuversichtlich, dass, egal wie sehr sie eskalieren, dies ihre Vereinbarung mit den Saudis nicht beeinträchtigen wird“, sagte Muslimi und bezog sich dabei auf die Huthi.

Vergeltungsangriffe der Huthi: Zustimmung aus Teilen der jemenitischen Bevölkerung

In Sanaa, der von den Huthi kontrollierten Hauptstadt, meinten einige Einwohner, dass das Ende der israelischen Offensive die einzige Lösung sei.

„Was in Palästina geschieht, ist ein großes Verbrechen und darf nicht toleriert werden“, sagte Ridhwan Mohammed bin Mohammed, 48, ein Lagerhausmanager. „Die Reaktion Amerikas oder Israels ist uns egal.“

Fahim berichtete aus Beirut.

