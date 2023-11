US-Geisel als Druckmittel der Hamas? USA winken ab

Von: Franziska Schwarz

Während der Feuerpause ließ die Terrororganisation Hamas Dutzende Geiseln aus dem Gazastreifen frei. Wird sie verlängert? Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Tel Aviv/Gaza – Die US-Regierung will weiter mit Israel, Katar und Ägypten zusammenarbeiten, um zu sehen, ob die Feuerpausen im Gaza-Krieg weiter ausgedehnt werden könnten. „Wenn es längere Pausen gibt, die über diese zwei Tage hinausgehen, dann wissen Sie, dass wir dafür sind, und wir werden weiter daran arbeiten“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag (28. November).

Israel-News: Hamas benutzt US-Geiseln nicht als Druckmittel

Die USA sehen unterdessen keine Anzeichen dafür, dass die Hamas die Freilassung amerikanischer Geiseln im Gazastreifen als Druckmittel einsetzt. Das teilte das US-Präsidialamt jetzt mit. Nach Einschätzung der USA befinden sich noch acht oder neun Amerikaner in der Gewalt der Hamas.

Ein Helikopter transportiert freigelassene Geisel der Hamas aus dem Gazastreifen zu einem Krankenhaus in Tel Aviv. © Jack Guez/AFP

Israel-News: Eine Deutsche unter freigelassenen Hamas-Geiseln

Unter den am Dienstag im Gazastreifen freigelassenen Geiseln ist auch eine Deutsche. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock am Abend im Netzwerk X mit. „Bange Wochen haben für weitere Familien endlich ein Ende“, schrieb die Grünen-Politikerin mit Blick auf die Freilassung zwölf weiterer Geiseln. „Ich bin erleichtert für sie alle“, so Baerbock weiter. „Gleichzeitig erinnert jede einzelne Befreiung daran, für wie viele der schlimmste Albtraum noch andauert.“

Damit erhöht sich die Zahl der freigelassenen Geiseln mit deutschem Pass auf elf. Bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober hatte die Hamas insgesamt etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt, darunter rund 20 Menschen, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. (mit Nachrichtenagenturmaterial)