Hamas-Sprecher wird über getötete Zivilisten befragt – und bricht Interview ab

Von: Helmi Krappitz

Ein Hamas-Sprecher weigert sich zu beantworten, wieso die militante Gruppe unschuldige Zivilisten tötete – und bricht das Interview ab.

Tel Aviv/ Gaza – Die Leidtragenden im Krieg in Israel sind die Zivilisten – sowohl Israelis als auch Palästinenser. Nachdem Angriff der islamistisch-militanten Gruppierung Hamas auf Israel sind noch einige Fragen offen: Ein hochrangiger Hamas-Beamter stürmte aus einem Fernsehinterview, nachdem er gefragt wurde, wie die Hamas das Töten unschuldiger israelischer Zivilisten im Schlaf rechtfertige.

„Kein Befehl“: Hamas-Sprecher erklärt Zivilisten-Morde mit „Konfrontationen“

Ghazi Hamad, ein Mitglied des Politbüros der Hamas, nutzte ein Interview mit Hugo Bachega, einem Nahostkorrespondenten der BBC am Donnerstag (26. Oktober), um zu versuchen, das Massaker vom 7. Oktober an mindestens 1400 Menschen, größtenteils Zivilisten, herunterzuspielen.

„Es gab keinen Befehl, Zivilisten zu töten“, behauptete Hamad und versuchte, die Morde als Ergebnis von „Zusammenstößen und Konfrontationen“ abzutun, nachdem Terroristen durch Barrieren gestürzt und mit dem Gleitschirm nach Israel geflogen waren.

Sein Interviewer weigerte sich, seine Behauptung zu akzeptieren und sagte zu Hamad: „Es ist keine Konfrontation – Sie sind in Häuser eingedrungen.“ Erneut sagte Hamad: „Ich kann Ihnen sagen, dass wir weder die Absicht noch die Entscheidung hatten, die Zivilisten zu töten.“

Tötung im „Schlaf“: Hamas-Sprecher bricht Interview ab

Daraufhin kam der BBC-Korrespondent auf die Geiseln zusprechen: „Ihr [die Hamas] habt mehr als 200 Geiseln, viele davon sind Zivilisten. Wieso lasst ihr diese Zivilisten dann nicht frei?“, fragte Bachega den Hamas-Sprecher. Die Hamas würde sich darum kümmern, es brauche aber passende Gegebenheiten, so Hamad.

Auf die Nachfrage, wie die Hamas die Tötung von Menschen „im Schlaf“ rechtfertige, sagte Hamad: „Ich möchte dieses Interview beenden.“ Er nahm sein Mikrofon ab, warf es auf den Boden und verließ den Raum.

Laut Hamas-Sprecher habe die Hamas keine Befehle zur Tötung von Zivilisten erhalten – die israelischen Streitkräfte widersprechen. © IMAGO/Majdi Fathi

Mord-Befehle: Notiz und Aussagen sollen Mord-Befehl an israelischen Zivilisten beweisen

Erst kürzlich wurde laut Times of Israel eine handschriftliche Notiz am Körper eines Hamas-Terroristen gefunden. Diese hätte auf Arabisch dazu aufgefordert, israelische Zivilisten aus religiösen Gründen zu enthaupten.

Israelische Verteidigungskräfte haben außerdem behauptet, festgenommene Hamas-Mitglieder hätten zugegeben, dass es ausdrückliche Befehle für Gräueltaten an israelischen Zivilisten gegeben habe, so die Times of Israel.

Humanitäre Katastrophe in Gaza: Israelisches Militär startet „nächste Phase gegen Hamas“

Derweil wird die humanitäre Lage im Gazastreifen immer katastrophaler. Es trete „die nächste Phase gegen die Hamas in Gaza ein“, gab sagte Israels Armeesprecher Daniel Hagari in einem vom Militär auf der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichten Video. Die Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung: Mehr Panik und Chaos. Hilfsorganisationen beklagen, dass der Ausfall fast aller Telefon- und Internetverbindungen im Gazastreifen die Hilfe noch schwieriger mache. (dpa/hk)