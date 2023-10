Krieg im Nahen Osten: Israelis in Ägypten erschossen

„Teufelskreis der Spannungen“

In Ägypten wurden drei Menschen von einem Polizisten getötet – darunter zwei Israelis. Ägypten gilt als Vermittler im Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Alexandria – Einen Tag nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel sind Medienberichten zufolge zwei Israelis in Ägypten getötet worden. Ein Polizist soll die zwei Touristen in der ägyptischen Stadt Alexandria erschossen haben, wie das israelische Außenministerium bestätigte. Auch ihr ägyptischer Führer soll durch die Schüsse ums Leben gekommen sein. Zuvor warnte der ägyptische Präsident vor Spannungen in der Region.

Krieg in Nahost: Ägyptischer Polizist erschießt zwei Israelis und einen Ägypter

Ein Polizist habe „wahllos“ auf eine israelische Reisegruppe im Bezirk Sawari geschossen, wie zunächst der Fernsehsender Extra News am Sonntag (8. Oktober) berichtete. Sicherheitsbeamte, die anonym bleiben wollten, erzählten dem Sender, dass der Polizist, der das Feuer an der Touristenattraktion Pompeiussäule eröffnete, in Gewahrsam sei, schrieb die Associated Press. Aufnahmen der Folgen des Angriffes wurden in den sozialen Medien geteilt. Mindestens zwei Menschen sollen offenbar tot am Boden gelegen haben.

Die Attacke ereignete sich vor dem Hintergrund der Angriffe der Hamas im Gazastreifen auf Israel am Samstagmorgen. Die Terrororganisation hatte laut Militärangaben am Samstag mehr als 3000 Raketen auf Israel abgefeuert. Bewaffnete Palästinenser drangen nach Israel vor. Israel reagierte mit Beschüssen auf Ziele der Hamas im Gazastreifen. Die Zahl der Opfer in Israel und Gaza steigt weiter an.

Krieg in Israel: Ägyptischer Präsident warnt vor „Teufelskreis der Spannungen“

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi warnte am Samstag vor einem „Teufelskreis der Spannungen, der die regionale Stabilität und Sicherheit“ bedrohe. Ägypten war das erste arabische Land, das 1979 ein Friedensabkommen mit Israel schloss. Das an den Gazastreifen grenzende Land gilt als wichtiger Vermittler im Nahostkonflikt. Der Hass gegen Israel ist in der Bevölkerung bei vielen nach wie vor ausgeprägt. Dennoch ist Ägypten bei israelischen Touristen beliebt. Zwischen Kairo und Tel Aviv verkehren regelmäßige Direktflüge. Nur selten kam es in den vergangenen Jahren zu gewaltsamen Zwischenfällen.

Im Juni ereignete sich jedoch ein ähnlicher Fall. Nach Angaben der israelischen Armee hatte ein ägyptischer Polizist auf israelischer Seite drei israelische Soldaten erschossen. Ägyptischen Angaben zufolge hatte das Mitglied der „Sicherheitskräfte“ bei der Verfolgung von Drogenschmuggler die Grenze überquert. Bei einem Schusswechsel sei es daraufhin zu den tödlichen Schüssen gekommen, durch die drei Israelis und der Ägypter ums Leben kamen. (vk/afp)

