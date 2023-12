Tragödie im Israel-Krieg: Zivilisten sitzen im Gazastreifen in der Falle

Die Bodenoffensive Israels gegen Stellungen der Hamas im Gazastreifen wird fortgesetzt. Israel stellt für palästinensische Zivilisten Fluchtkarten bereit.

Amman, Jordanien – Israel hat am Sonntag Angriffe im nördlichen und südlichen Gazastreifen durchgeführt. Dabei wurden dicht besiedelte Gebiete getroffen, in denen sich militante Hamas-Einheiten versteckt halten sollen, und die Zivilbevölkerung in kleinere Gebiete gedrängt. Die Möglichkeiten für Hunderttausende von Palästinensern, Zuflucht zu suchen, werden immer geringer.

Am schwersten waren die Opfer offenbar im ohnehin schon schwer getroffenen Norden, wo es am Sonntag zu neuen Angriffen auf das Flüchtlingslager Jabalya kam. Das berichteten laut lokalen Medien die Bewohner, die noch unter dem Beschuss vom Vortag litten. Unterdessen signalisierte die Militärführung eine Ausweitung der Bodenoperationen im Krieg in israel mit neuen Evakuierungswarnungen in der südlichen Stadt Khan Younis, wo die bereits aus dem Norden vertriebenen Palästinenser angewiesen worden waren, umzuziehen.

Israel weitet Bodenoperationen gegen Hamas aus

„Die israelische Armee setzt die Bodenoperationen gegen die Hamas-Präsenz in allen Teilen des Gazastreifens fort und weitet sie aus“, sagte der israelische Militärsprecher Rear Adm. Daniel Hagari am Sonntag bei einer Pressekonferenz.

Zuvor hatte der Chef der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Herzi Halevi, den Reservisten der Gaza-Division mitgeteilt, dass sich der Krieg gegen die Hamas nach Süden verlagert und dass der Kampf genauso hart sein wird wie im Norden. „So wie wir es im nördlichen Gazastreifen stark und gründlich getan haben, tun wir es jetzt auch im südlichen Gazastreifen“, sagte er.

Hilfsorganisationen und fliehende Palästinenser sagen jedoch, dass die verstreuten Angriffsorte und die gemischten Botschaften Israels darüber, wohin man sich begeben soll, Panik und Verwirrung gestiftet haben, so dass die Familien inmitten des intensiven Bombardements und einer schweren humanitären Krise keinen klaren Weg in die Sicherheit finden.

Tausende Tote nach Hamas-Angriff auf Israel und Bodenoperation im Gazastreifen

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen zählte am Sonntag mindestens 316 Tote und weitere 664 Verletzte in den letzten 24 Stunden und fügte hinzu, dass die Zahl wahrscheinlich noch steigen werde, wenn die Leichen aus den Trümmern geborgen würden. Seit Beginn des Krieges wurden im Gazastreifen mehr als 15 500 Menschen getötet und mehr als 41 000 verwundet, so das Ministerium am Sonntag.

Frauen trauern vor der Leichenhalle des Nasser Medical Hospital in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen. Journalisten in Khan Younis veröffentlichten Aufnahmen, die verzweifelte Bemühungen zur Bergung von Opfern nach den Angriffen in der Stadt zeigen, wo Gebäude eingestürzt und Häuser zerstört wurden. © Loay Ayyoub/The Washington Post

„Wir werden zweimal getötet. Einmal wegen der Bombardierungen und der Zerstörung und ein zweites Mal wegen der harten Lebensbedingungen, der Angst und des Terrors“, sagte Emad, ein 56-jähriger Lehrer, der seinen Nachnamen aus Sicherheitsgründen nicht nennen wollte. Er sagte, dass seine große Familie, die in einer Unterkunft im Zentrum von Khan Younis untergebracht ist, bereits viermal umgezogen sei. „Sie sagten uns, wir sollten nach Süden ziehen, und wir zogen um. Jetzt gibt es keinen anderen Weg mehr als diesen. Wohin sollen wir gehen?“

80 Prozent der Bewohner des Gazastreifens befinden sich auf der Flucht

Wohin sollen die Palästinenser im Gazastreifen gehen? Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten sind derzeit schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen - oder 80 Prozent der Bevölkerung - Binnenflüchtlinge.

Unter dem zunehmenden öffentlichen Druck der Regierung von Präsident Joe Biden und anderer westlicher Verbündeter hat Israel Karten ins Internet gestellt, die den Palästinensern den Weg in eine „sicherere“ Zone erleichtern sollen. Hilfsorganisationen und vertriebene Familien sagen jedoch, dass die Karten keine genauen Angaben enthalten und die Menschen in unzugängliche, überfüllte oder unter Beschuss stehende Gebiete führen.

Die Flugblätter enthalten einen QR-Code für weitere Informationen, aber in weiten Teilen der Enklave herrscht fast völlige Verdunkelung und es gibt nur sporadisch Telefon- oder Internetverbindungen.

Israel stellt Karten für flüchtende Palästinenser zur Verfügung

„Ich kann die Angst, Panik und Verwirrung nicht hoch genug einschätzen, die diese israelischen Karten bei der Zivilbevölkerung in #Gaza auslösen, einschließlich meiner eigenen Mitarbeiter“, schrieb Melanie Ward, Leiterin der Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians, auf X, früher Twitter. „Die Menschen können nicht von einem Ort zum anderen rennen, um den israelischen Bomben zu entkommen, und das erwartet auch das Völkerrecht nicht von ihnen. Was hier getan wird, ist skrupellos.“

In den Karten hat Israel nach Angaben von OCHA etwa 25 Prozent des Gazastreifens für die Evakuierung vorgesehen. Nach Angaben der Hilfsorganisation lebten in einer der Zonen - einem etwa 27 Quadratmeilen großen Gebiet östlich von Khan Younis - vor Ausbruch des Konflikts etwa 352.000 Menschen.

US-Präsident Biden appelliert Israel-Krieg an die Regierung

In den letzten Tagen haben Beamte der Biden-Administration Israel nachdrücklich aufgefordert, mehr zu tun, um zivile Opfer in dem fast zweimonatigen Krieg zu vermeiden, der am 7. Oktober ausbrach, nachdem militante Hamas-Kämpfer bei einem verheerenden Angriff innerhalb Israels mindestens 1.200 Menschen getötet und zahlreiche weitere entführt hatten.

Israel reagierte mit Militäroperationen, die den Gazastreifen in eine Hölle auf Erden“ verwandelten, wie UN-Generalsekretär António Guterres es nannte. 70 Prozent der Toten sind Frauen und Kinder. Israel bedauert das Ausmaß des Verlustes an zivilem Leben in Gaza, macht aber die Hamas dafür verantwortlich, sagte Regierungssprecher Eylon Levy am Sonntag. „Die israelische Armee hat alle Anstrengungen unternommen, um unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und Zivilisten aus der Gefahrenzone zu bringen“, sagte er.

Am Sonntag veröffentlichten örtliche Journalisten in Khan Younis Videoaufnahmen, die verzweifelte Bemühungen zur Bergung von Opfern nach den Angriffen in der Stadt zeigten. Die Videos zeigten eingestürzte Gebäude und Häuser, deren Fassaden abgeschlagen wurden. Männer mit blutverschmierten, schlaffen Kindern in den Armen wurden gefilmt, wie sie zu einem Krankenwagen rannten.

Kritik an Bombardierung des Gazastreifens durch Israel

Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bezeichnete die schweren Bombardierungen in einem Beitrag am späten Samstag auf X als „versteinernd“. Ein WHO-Team, das das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis besuchte, fand das Krankenhaus dreimal so voll wie seine Kapazität, mit Patienten, die „auf dem Boden behandelt werden und vor Schmerzen schreien“.

Ein palästinensischer Sanitäter läuft nach einem israelischen Angriff auf Rafah im südlichen Gazastreifen am 23. November 2023 © SAID KHATIB/afp

Auch im Norden des Gazastreifens kam es nach den Angriffen auf das Flüchtlingslager Jabalya und das östlich von Gaza-Stadt gelegene Viertel Shejaiya zu blutigen Szenen. Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtete, dass ein ganzer Wohnblock des Lagers Jabalya am Sonntag dem Erdboden gleichgemacht wurde und Dutzende von Menschen unter sich begrub. Aufnahmen von Journalisten vor Ort zeigten, wie Menschen in dem Lager, das häufig Ziel von Angriffen ist, in den rauchenden Trümmern nach Überlebenden oder Leichen suchten.

Israel meldet Tötung von Hamas-Kommandeur

In Shejaiya arbeiteten Bewohner und Rettungskräfte noch immer an der Bergung von Opfern der Angriffe vom Samstag, bei denen Hunderte von Menschen getötet oder verletzt wurden, wie palästinensische Beamte mitteilten. Israel gab an, bei dem Angriff einen örtlichen Hamas-Militärkommandeur, Wissam Farhat, getötet zu haben, und erklärte am Sonntag, dass es seine Operationen dort fortsetzen werde.

Mohammad, ein 43-jähriger Einwohner, der aus Sicherheitsgründen nicht mit seinem Nachnamen genannt werden möchte, sagte, seine Tante und ihre Familie seien unter den Dutzenden befürchteten Toten in Shejaiya. Er erinnerte sich daran, dass er so starke Explosionen hörte, dass sein Haus „heftig bebte“.

Nach den Angriffen, so Mohammad, rannte er zu Hilfe und sah, dass das dreistöckige Haus, in dem seine Tante mit etwa 40 anderen Menschen Zuflucht gesucht hatte, „völlig unter Schutt und Asche“ lag. Dutzende anderer Häuser seien zerstört worden, so Mohammad, und er befürchtet, dass unter den Trümmern noch Tote oder Verwundete liegen. „Der Anblick war beängstigend und erschreckend - völlige Zerstörung“, sagte Mohammad. „Die Menschen begannen, die Leichen auszugraben“.

US-Präsident Biden wegen Krieg in Israel in der Kritik

Vertreter humanitärer Organisationen kritisieren seit Wochen privat - und manchmal auch öffentlich - die Regierung Biden dafür, dass sie sich nicht stärker auf Israel stützt, um die Angriffe einzudämmen, die sie als unverhältnismäßig, wahllos und als eine Form der kollektiven Bestrafung bezeichnen, was eine Verletzung des Völkerrechts darstellt. Seit der Wiederaufnahme der Kämpfe am Freitag nach einer kurzen Unterbrechung wegen einer Vereinbarung über die Freilassung von Gefangenen wurden Hunderte von neuen Todesopfern gemeldet.

Am Rande von Gesprächen mit arabischen Staats- und Regierungschefs in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Wochenende sagte Vizepräsidentin Kamala Harris: „Zu viele unschuldige Palästinenser sind getötet worden“, und sie nannte die Szenen aus dem Gazastreifen „verheerend“.

Für einige Beobachter ist die Anerkennung der hohen Verluste durch die USA willkommen, wenn auch spät.

„Endlich sagen die USA, was sie schon viel früher hätten sagen sollen“, twitterte Jan Egeland, Leiter des Norwegischen Flüchtlingsrats, am Sonntag. „Die Bombardierung war von der ersten Woche an wahllos.“

Balousha berichtete aus Amman, Jordanien; Berger aus Jerusalem; und Allam aus Kairo. Kareem Fahim in Beirut, Heba Farouk Mahfouz in Kairo und Rachel Pannett in Sydney trugen zu diesem Bericht bei.

Zu den Autoren Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens. Hannah Allam ist im Team für nationale Sicherheit für Extremismus und Inlandsterrorismus zuständig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.