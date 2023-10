Israel-News: Brenzlige Lage an der Grenze zum Libanon – Zahl der Geiseln steigt offenbar

Von: Teresa Toth

Israel reagiert im Krieg in Nahost auf Raketenangriffe mit Artilleriebeschuss. Die Situation an der Grenze zum Libanon droht zu eskalieren. Die Israel-News aktuell im Ticker.

Update vom 19. Oktober, 11.39 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist zu einem Besuch im Libanon eingetroffen, um sich über die dortige Lage zu informieren. Auf der Korvette „Oldenburg“ begegnete er am Donnerstag (19. Oktober) deutschen Soldaten, die an der UN-Mission Unifil vor der Küste des Libanon teilnehmen, wie sein Ministerium auf dem Onlinedienst X, ehemals Twitter, bekannt gab. Er dankte den Soldaten für ihren Dienst und erkundigte sich über die Auswirkungen der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten auf ihre Mission.

News zu Geiseln im Israel-Krieg: Aktuell steigt die Zahl auf mehr als 200

Update vom 19. Oktober, 11.20 Uhr: Nach dem Überfall der Hamas auf Israel steigt die Zahl der Geiseln nach israelischen Angaben auf mehr als 200. Bisher seien 203 Familien über die Entführung ihrer Angehörigen in den Gazastreifen informiert worden, so das Militär am Donnerstag (19. Oktober). Davor war man von mindestens 199 Betroffenen ausgegangen. Unter den Geiseln sind auch einige Deutsche, mit denen die Bundesregierung jedoch nicht in Kontakt steht.

Israelisches Militär greift im Israel-Krieg Positionen der Hisbollah im Libanon an

Tel Aviv/Gaza – Das israelische Militär hat wiederholt Positionen der Hisbollah im Libanon ins Visier genommen. Dies wurde von der israelischen Armee in der Nacht auf Donnerstag (19. Oktober) bestätigt. Sie hatte zuvor bereits angegeben, dass „Terroristen“ eine Panzerabwehrrakete auf ein israelisches Gebiet nahe der libanesischen Grenze abgefeuert hätten. Daraufhin habe das israelische Militär mit Artilleriefeuer reagiert.

Ein libanesischer Demonstrant wirft Steine während einer Solidaritätsdemonstration mit der Bevölkerung des Gazastreifens. © Stringer/dpa

Befürchtung einer Eskalation im Krieg in Israel steigt aktuell weiter

In den vergangenen Tagen gab es nach den Terroranschlägen der islamistischen Hamas auf Israel und den israelischen Vergeltungsschlägen auf Gaza regelmäßig Vorfälle an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Befürchtungen einer Eskalation im Krieg in Israel nähren.

Auch im Westjordanland gab es wieder Zwischenfälle. Laut palästinensischen Berichten wurde ein 21-Jähriger von Siedlern und zwei Jugendliche bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten getötet. Unabhängig lassen sich die Informationen zum Israel-Krieg nicht überprüfen. Dennoch: Die Lage drohe „außer Kontrolle“ zu geraten, warnte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Dieser fordert den Zugang zum Gazastreifen, um die Menschen mit Hilfsgütern zu versorgen.

Der britische Premierminister reist nach Israel, um über den Krieg zu sprechen

Derweil hat der britische Premierminister Rishi Sunak eine Kurzreise nach Israel angetreten. Dies wurde am Donnerstagmorgen (19. Oktober) von einer Sprecherin der Downing Street in London bestätigt. Nur knapp zwei Wochen nach dem massiven Angriff der islamistischen Hamas auf Israel plane der 43-Jährige ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog, so die britische Nachrichtenagentur PA. Laut PA möchte Sunak die Regierungen im Nahen Osten dazu bewegen, eine weitere gefährliche Eskalation zu verhindern.

US-Präsident Joe Biden hatte Israel am Mittwoch besucht und dem Land inmitten der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten die Solidarität und volle Unterstützung der USA zugesichert. Sein Besuch wurde von einem verheerenden Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen am Vorabend überschattet. Israels Militär veröffentlichte Aufnahmen, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete Rakete der Extremistengruppe „Islamischer Dschihad“ dafür verantwortlich sei. (tt mit Agenturen)