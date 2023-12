„Ich war kein Mensch“: Hamas-Geisel berichtet über Gefangenschaft – Mossad will neu verhandeln

Von: Jens Kiffmeier

Sie wurde als Trophäe durch Gaza geführt: Eine frühere Geisel schildert ihr Martyrium durch die Hamas im Israel-Krieg. Doch es gibt neue Hoffnung.

Tel Aviv/Gaza – Öffentliche Zurschaustellung, ständige Angst vor Übergriffen und permanente Bombardierung: Die israelischen Geiseln der Hamas erfahren aktuell im Israel-Krieg eine nicht enden wollende Leidensgeschichte. Nachdem einige der Gefangenen ausgetauscht werden konnten, tauchen jetzt immer neue Schock-Berichte auf. Der Druck zur Befreiung der restlichen verschleppten Menschen steigt auf die israelische Regierung von Premier Benjamin Netanjahu. Deshalb bahnt sich nun möglicherweise ein neuer Deal mit der Terrororganisation an.

Grünes Licht für Mossad: Israel plant neue Verhandlung zur Freilassung der Hamas-Geiseln

So sollen Vertreter der Regierung in Israel dem Chef des Geheimdienstes Mossad „grünes Licht“ gegeben haben, um über einen neuen Austausch der Geiseln mit der Hamas zu verhandeln. David Barnea könnte an einer neuen Vereinbarung arbeiten, die die Freilassung von mehr Menschen vorsieht, die im Gazastreifen festgehalten werden, berichtete Channel 12. Im Gegenzug soll Israel dann inhaftierte Kämpfer der Terrororganisation freilassen, denen die Tötung von Israelis vorgeworfen wird. Diesen Schritt hatte die Regierung in Tel Aviv bislang abgelehnt.

Laut israelischen Medienberichten wird Barnea in den kommenden Tagen erneut nach Europa reisen, um mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani eine mögliche Vereinbarung mit der Hamas zu erörtern. Der Vermittler Katar unterhält gute Beziehungen zur Hamas. Ob jedoch eine neue Geiselaustauschvereinbarung erreicht wird, ist völlig offen. Denn die islamistische Hamas will nach eigenen Angaben erst dann Verhandlungen führen, wenn Israel die Feindseligkeiten eingestellt hat.

Krieg gegen Hamas: Israel setzt auf „anhaltenden militärischen Druck“

Israel hingegen setzt auf „anhaltenden militärischen Druck“, um die Freilassung aller Geiseln zu sichern. Ende November hatte Israel und die Hamas erstmals eine von Katar, Ägypten und den USA vermittelte Waffenruhe vereinbart. Während dieser Zeit ließ die Terrororganisation 105 Geiseln frei, weil sie Israel im Gegenzug mit 240 palästinensische Gefangenen austauschte.

Wie Trophäe der Hamas: Freigelassene Geisel berichtet über Martyrium im Gazastreifen

Laut israelischen Schätzungen werden noch rund 110 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, darunter Militärangehörige, Zivilpersonen und Kinder. Die Ausweglosigkeit ihres Schicksals kann man derweil nur erahnen. Nachdem in den vergangenen Tagen in internationalen Medien immer mehr Berichte von freigelassenen Geiseln aufgetaucht waren, bot jetzt auch Yarden Romann-Gat einen Einblick in die Geiselhaft. Die deutsch-israelische Frau war bei dem vergangenen Geiseltausch freigekommen.

Sie sei nach der Verschleppung wie eine Trophäe durch die Straßen in dem palästinensischen Küstengebiet geführt worden, berichtete sie dem US-Sender CBS in der Sendung „60 Minutes“. „Ich war kein Mensch“, sagte sie in dem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview. Viele Leute hätten ihre Zurschaustellung gefeiert.

Später sei die Deutsch-Israelin ohne andere Geiseln in einem Haus festgehalten und dort rund um die Uhr von einer männlichen Wache beobachtet worden. Sie habe einen Hidschab zum Anziehen bekommen, sich aber dennoch nicht geschützt gefühlt. Ihre Entführer hätten ihr alles antun können. „Du kannst keiner Sache widersprechen, es könnte dich dein Leben kosten.“ Sie habe zudem ständig Angst vor den israelischen Bombardierungen gehabt.

Hamas hält noch 110 Geiseln in Gaza gefangen

Romann-Gat war Ende November von der Hamas im Rahmen eines Abkommens mit der israelischen Regierung freigelassen worden. Sie war nach Angaben ihrer Familie zu Besuch bei ihren Schwiegereltern im Kibbuz Beeri im Grenzgebiet, als sie, ihr Mann und ihre kleine Tochter dort beim Massaker am 7. Oktober von Terroristen in einen Wagen gezerrt wurden. Den Dreien gelang es zunächst, auf dem Weg in den Gazastreifen zu fliehen, sie wurden jedoch auf der Flucht getrennt. Ihr Mann und ihre Tochter versteckten sich stundenlang. Alon Gat sagte dem Sender, die Dreijährige habe sich in der Zeit nicht über Hunger oder Durst beschwert und nur einmal angemerkt, dass es schade sei, dass sie kein Wasser dabei hätten. Die beiden entkamen den Terroristen.

Romann-Gat hatte nicht so viel Glück. Sie habe sich zwar tot gestellt, doch das Atmen habe sie verraten. Die Terroristen hätten die Frau zurück zum Auto gezerrt. Dabei sei ihr Schlafanzug verrutscht. In diesem Moment habe sie gefürchtet, die Terroristen könnten sie missbrauchen. „Ich hatte Angst, vergewaltigt zu werden.“

Vom Massaker der Hamas in Israel gibt es etliche Berichte über brutale sexuelle Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen. Die Berichte schüren auch die Sorge um die Frauen, die sich noch in der Gewalt palästinensischer Terroristen befinden und deren Freilassung die Hamas bisher verweigert hat. Die Schwägerin von Romann-Gat befindet sich auch nach wie vor noch in der Hand der Geiselnehmer.

Erschossene Geiseln im Israel-Krieg: Netanjahu gerät unter Druck

Vor diesem Hintergrund steigt der Druck auf die Regierung von Netanjahu. Nachdem die Kämpfe wieder aufgenommen worden sind, steigen wieder die Opferzahlen – auf beiden Seiten. Weitere Geiseln konnten seit dem nicht mehr befreit werden. Im Gegenteil, Ende der vergangenen Woche musste die israelische Armee einräumen, dass die eigenen Soldaten aus Versehen drei israelische Geiseln erschossen hatte. Obwohl sie offenbar eine weiße Fahne geschwenkt hatten, sollen sie unter das Feuer geraten sein. Eine Untersuchung des Vorfalls läuft noch. Doch nach der Tötung der eigenen Leute kam es in Israel landesweit zu Protesten gegen die Regierung. (jeki/mit Material der dpa)

