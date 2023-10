Israelisches Militär bereitet offenbar koordinierte Angriffe „aus Luft, vom Meer und Land“ vor

Von: Bettina Menzel

Die israelischen Truppen bereiteten sich am Samstag (14. Oktober) südlich von Aschkelon wenige Kilometer vor dem Gaza-Streifen mutmaßlich auf den Beginn der Bodenoffensive vor. © IMAGO / Funke Foto Services

Israels Militär greift am Samstag offenbar militärische Infrastruktur der Hisbollah-Miliz im Libanon an – und bereitet eigenen Angaben zufolge eine Bodenoffensive vor. Der News-Ticker.

Tel Aviv/Gaza – Nach dem überraschenden Terrorangriff der Hamas am vergangenen Samstag bereitet Israel Angaben der Armee zufolge einen „integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land“ vor. Das teilten die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) am Samstag auf ihrer Internetseite mit. Die Vorbereitungen seien fast abgeschlossen, hieß es weiter. Zuvor hatte die Regierung hunderttausende Reservisten eingezogen. IDF-Bataillone und Soldaten seien bereits im ganzen Land stationiert und für die nächsten Phasen des Krieges bereit. Der Schwerpunkt liege „auf einer bedeutenden Bodenoperation“, so die Mitteilung.

Israelische Armee greift offenbar militärische Infrastruktur der Hisbollah im Libanon an

Am Samstag war Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erstmals seit dem Massaker der Hamas in die Grenzregion zum Gazastreifen gereist und hatte dort die israelischen Truppen besucht. Dort fragte er die Soldaten vor Ort, ob sie bereit für die „nächste Stufe“ seien und fügte hinzu: „Die nächste Stufe wird kommen.“ Israels Militär rief die Bewohner von Gaza zuletzt dazu auf, die Stadt zu verlassen.

Israel war im Rahmen des Hamas-Terrorangriffs auch aus dem Libanon von Raketen beschossen worden – abgefeuert von der radikal-islamistischen Hisbollah-Miliz am vergangenen Sonntag. Am Samstag (14. Oktober) schoss die Hisbollah eigenen Angaben zufolge Mörsergranaten und Lenkraketen auf fünf israelische Außenposten im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon ab. Als Reaktion darauf startete die israelische Armee offenbar einen Gegenangriff, wie sie am Samstag bekannt gab. „Flugzeuge, Artillerie und Panzer der IDF griffen eine Reihe militärischer Infrastrukturen der Terrororganisation Hisbollah auf libanesischem Territorium an“, hieß es in einer Mitteilung der Armee Israels am Samstagabend.