Beginn der Bodenoffensive im Israel-Krieg? Militär kündigt Ausweitung der Einsätze im Gazastreifen an

Von: Christian Stör, Bona Hyun

Bodentruppen aus Israel unternehmen Vorstöße in Gaza. Die Bodeneinsätze gegen die islamistische Hamas sollen ausgeweitet werden. Der News-Ticker.

im : Bodentruppen aus Israel unternehmen Vorstöße in Gaza Dieser News-Ticker zum Krieg in Israel wird laufend aktualisiert. Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Zur besseren Einordnung und zur Transparenz nennen wir alle Quellen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 27. Oktober, 20.13 Uhr: Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt. Es würden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen, erklärte er weiter.

Es blieb zunächst unklar, ob die Ankündigung den Beginn der weithin erwarteten Bodenoffensive des israelischen Militärs darstellte. Das israelische Militär hatte zuvor bereits vereinzelte, zeitlich eng begrenzte Vorstöße am Boden gemacht. Medienberichte deuteten am Freitagabend auf massive israelische Bombenangriffe im Gazastreifen hin. Berichten zufolge fiel auch das Internet in dem abgeriegelten Küstenstreifen mit mehr als zwei Millionen Einwohnern aus. Auch der Internet-Monitor Netblocks sprach in einem Post auf der Plattform X von einem Zusammenbruch der Internet-Verbindungen.

Vorbereitung auf Bodenoffensive im Israel-Krieg: Militär will Einsätze im Gazastreifen ausweiten

Update vom 27. Oktober, 19.31 Uhr: Israel will nach eigenen Angaben in der kommenden Nacht seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen ausbauen. Dies teilt ein Militärsprecher mit. Bewohner von Gaza-Stadt sollten sich nach Süden bewegen.

Update vom 27. Oktober, 15.55 Uhr: Erstmals seit Kriegsbeginn ist ein medizinisches Team vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen eingetroffen. Darunter seien auf Kriegsverletzungen spezialisierte Ärzte, teilte eine IKRK-Sprecherin am Freitag mit. Insgesamt hätten zehn Helfer und sechs Lastwagen mit Hilfsgütern die Grenze von Ägypten aus bei Rafah überquert.

„Die humanitäre Katastrophe verschlimmert sich von Stunde zu Stunde“, sagte der Regionaldirektor der Organisation, Fabrizio Carboni. „Ein sicherer und beständiger humanitärer Zugang ist dringend nötig“, betonte er. Das Team der Hilfsorganisation sei nur „eine kleine Hilfe, aber nicht genug“. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hatte zuvor bereits vor steigenden Opferzahlen infolge der Abriegelung des Gazastreifens gewarnt.

Update vom 27. Oktober, 15.10 Uhr: Im Rahmen ihres begrenzten Vorstoßes in Gaza in der vergangenen Nacht haben israelische Soldaten Infrastruktur der Hamas-Marineeinheiten ins Visier genommen. Angehörige der Spezialeinheit Shayetet-13 hätten ein Lager der Hamas-Marine an der Küste unter Beschuss genommen, meldete Armeesprecher Daniel Hagari. Die Hamas hatte am und nach dem 7. Oktober mehrmals versucht, mit Booten in Israel einzudringen. Meistens konnten diese Angriffe schon an der Küste abgewehrt werden.

Update vom 27. Oktober, 13.15 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält die Diskussion über die Verlässlichkeit der Opferzahlen, die von der Hamas stammen, für zynisch. Es mache keinen Unterschied, ob es tausend mehr oder weniger Opfer gebe, sagte der WHO-Vertreter für die besetzten palästinensischen Gebiete, Richard Peeperkorn, die humanitäre Lage sei katastrophal, die Zahl der Opfer durch israelische Angriffe enorm. Peeperkorn schätzt, dass sich noch immer mehr als 1.000 Menschen unter den Trümmern in Gaza befinden, die noch nicht identifiziert wurden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Gazastreifens wurden in den vergangenen drei Wochen mehr als 7.000 Menschen durch israelische Bombardierungen getötet.

Update vom 27. Oktober, 12.30 Uhr: Das Auswärtige Amt dringt darauf, dass deutsche Staatsangehörige aus dem Libanon ausreisen. Augenblicklich befänden sich 1.100 Personen auf der Krisenvorsorgeliste der Regierung, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. In Israel seien rund 2.700 Deutsche gelistet, in den palästinensischen Gebieten insgesamt 490. Davon befinde sich eine „niedrige dreistellige Zahl“ im Gazastreifen.

Israel tötet Hamas-Kommandeur bei Luftangriff

Update vom 27. Oktober, 11.40 Uhr: Die israelische Armee (IDF) hat eigenen Angaben zufolge bei einem Luftangriff in der Nacht den Hamas-Kommandeur Madhat Mubasher getötet. Das meldet die Times of Israel. Mubasher hat demnach „an Scharfschützenangriffen teilgenommen und war für den Einsatz großer Sprengsätze gegen IDF-Streitkräfte und israelische Städte verantwortlich“. Zudem gab die IDF an, am Donnerstag mehr als 250 Luftangriffe gegen Hamas-Ziele in Gaza geflogen zu haben.

Update vom 27. Oktober, 10.45 Uhr: Ein Vertreter der Hamas hat bei einem Besuch in Moskau eine Waffenruhe als Voraussetzung für die Freilassung von Geiseln genannt. Es brauche Zeit, um alle Verschleppten zu finden, sagte Abu Hamid laut der russischen Zeitung Kommersant. Der Zeitung zufolge betonte Hamid, dass dafür ein ruhiges Umfeld notwendig sei.

Der Krieg in Israel dauert nun schon fast drei Wochen an. © Ohad Zwigenberg

Update vom 27. Oktober, 10.00 Uhr: Nach aktuellen Angaben ist die Zahl der Geiseln in Gaza noch einmal um fünf gestiegen. Demnach werden 229 Menschen von der Hamas im Gazastreifen festgehalten. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das israelische Militär.

Bodentruppen aus Israel unternehmen Vorstöße in Gaza

Update vom 27. Oktober, 09.30 Uhr: Israel hat schon früh im Gaza-Krieg eine Bodenoffensive angekündigt. Doch die Zustimmung schwindet derzeit. Inzwischen sind 49 Prozent der Israelis dafür, damit noch abzuwarten. Dagegen äußern nur 29 Prozent die Meinung, das israelische Militär solle sofort in Gaza einmarschieren, wie aus einer von der Zeitung Maariw veröffentlichten Befragung hervorgeht. Bei einer Befragung am 19. Oktober waren noch 65 Prozent für eine Invasion, wie das Blatt weiter berichtet. Die Antworten in der Umfrage legten nahe, dass die rund 200 von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln eine wichtige Rolle bei dem Meinungsumschwung spielen.

Update vom 27. Oktober, 08.45 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat das israelische Militär bei begrenzten Vorstößen in Gaza Dutzende von Stellungen der Hamas angegriffen. Wie die Armee auf Telegram und X meldete, attackierten am Vortag von Kampfflugzeugen und Drohnen flankierte Bodentruppen unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen, Kommandozentralen sowie Terroristen der Hamas. Danach hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen.

Fünf hochrangige Hamas-Kommandeure getötet

Update vom 27. Oktober, 07.55 Uhr: Die israelische Armee hat bei ihren Luftangriffen im Gazastreifen am Donnerstag offenbar fünf hochrangige Kommandeure der Hamas-Terrorgruppe getötet. Das berichtet die Times of Israel unter Berufung auf die Armee. Verteidigungsminister Joav Galant bekräftigte zudem, dass eine Bodenoffensive demnächst bevorstehe.

Update vom 27. Oktober, 06.55 Uhr: Laut dem israelischen Militär hat es am frühen Freitagmorgen eine Explosion nahe der Grenze zu Ägypten am Roten Meer gegeben. „Wir wissen von dem Vorfall, aber er befindet sich außerhalb unserer Grenze“, so das Militär. Berichten zufolge soll sich die Explosion in der ägyptischen Stadt Taba ereignet haben.

Iran warnt USA vor Einmischung in Nahostkonflikt

Update vom 27. Oktober, 05.30 Uhr: Irans Außenminister hat die USA vor einer direkten Verwicklung in den Nahostkonflikt gewarnt. Sollte der „Völkermord in Gaza weitergehen, werden sie von diesem Feuer nicht verschont bleiben“, sagte Hussein Amirabdollahian laut einem Transkript seiner Rede bei einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York. „Ich sage den amerikanischen Staatsmännern und Streitkräften, die jetzt den Völkermord in Palästina handhaben, ganz offen, dass wir die Ausweitung und das Ausmaß des Krieges in der Region nicht begrüßen.“

USA verlegen Truppen in den Nahen Osten

Update vom 26. Oktober, 22.43 Uhr: Das US-Militär hat angesichts des Gaza-Kriegs rund 900 Soldaten in den Nahen Osten verlegt. Einige der Soldaten seien bereits angekommen, andere seien auf dem Weg in die Region, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Donnerstag. Ein Teil davon werde aus den USA verlegt. Die Truppen würden nicht nach Israel geschickt, sondern sollten die Einheiten, die sich bereits in der Region befänden, unterstützen, betonte Ryder. Zur Abschreckung regionaler Akteure haben die USA bereits mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge ins östliche Mittelmeer verlegt, Truppen des US-Militärs wurden in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt.

Die USA wollen Israel außerdem zwei Raketenabwehrsysteme vom Typ Iron Dome (Eisenkuppel) schicken. Diese befänden sich aktuell in den Lagerbeständen der USA und sollen Israel bei der Luftabwehr helfen, sagte Ryder. Zudem liefere man Abfangraketen. Aus Sicherheitsgründen werde man sich aber nicht dazu äußern, wann diese Lieferungen verschifft und ankommen würden, so Ryder weiter.

Krieg in Israel: EU fordert Feuerpausen für Gazastreifen

Update vom 26. Oktober, 21.41 Uhr: Die EU-Staaten fordern Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Die sich verschlechternde humanitäre Lage in Gaza gebe Anlass zu größter Besorgnis, heißt es in einer am Donnerstagabend in Brüssel verabschiedeten Gipfelerklärung der Staats- und Regierungschefs.

Update vom 26. Oktober, 20.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor den Gefahren eines Flächenbrands im Nahen Osten für Europa. „Die Feinde der Freiheit sind sehr daran interessiert, die freie Welt an eine zweite Front zu bringen“, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videoansprache beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder in Brüssel. Man müsse das Szenario klar erkennen und ihm gemeinsam entgegentreten. „Je eher im Nahen Osten Sicherheit herrscht, desto eher werden wir hier – in Europa – Sicherheit wiederherstellen.“

Update vom 26. Oktober, 19.02 Uhr: Israelische Kampfflugzeuge sollen anhand von Geheimdienstinformationen einen weiteren hochrangigen Hamas-Terroristen getötet haben. Das gab die israelische Armee auf der Plattform X bekannt. Shadi Barud, den Angaben zufolge stellvertretender Leiter der Geheimdienstabteilung der Hamas, soll unter anderem den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober mitgeplant haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Erstmeldung vom 26. Oktober, 17.00 Uhr: Tel Aviv – Israelische Truppen sind bei einem kurzen Vorstoß mit Panzern in den Gazastreifen vorgerückt. Der „gezielte Angriff“ mit Panzern im nördlichen Gazastreifen sei Teil der „Vorbereitungen für die nächsten Kampfphasen“, erklärte die israelische Armee. Ob diese Angriffe auf den bevorstehenden Beginn einer Bodenoffensive Israels hindeuten, bleibt unklar.

Israel News: Panzer rücken in Gazastreifen vor – Vorbereitung auf Bodenoffensive?

Ziele des Angriffs in der Nacht zum Donnerstag (26. Oktober) waren laut einem Sprecher der israelischen Armee die von der militant-islamistischen Hamas genutzte Infrastruktur sowie Abschussrampen für Panzerabwehrraketen. Auch „Terroristen“ selbst seien angegriffen worden. Nach dem kurzen Vorrücken hätten die israelischen Bodentruppen den Gazastreifen wieder verlassen. Unabhängig verifizieren lassen sich diese Angaben nicht.

Wiederholt hatte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant den baldigen Beginn einer Bodenoffensive angekündigt. Auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte in einer Fernsehansprache am Mittwochabend (25. Oktober) an: „Wir bereiten uns auf einen Bodenangriff vor. Ich werde nicht sagen, wann, wie und wie viele.“ An der Grenze zum Gazastreifen hat Israel laut eigenen Angaben bereits Zehntausende Soldaten zusammengezogen.

News in Israel: Streitkräfte kündigen Bodenoffensive auf Hamas-Terroristen in Gaza an – Experten warnen

Mehrere Militärexperten haben im Nahostkonflikt abgeraten, eine Bodenoffensive im Gazastreifen zu übereilen. „Die Besonderheit bei dem Einmarsch in dieses Gebiet ist, dass wir es hier mit einem Kampf um eine Stadt zu tun haben werden. Da kann man nicht einfach mit Panzern hereinfahren, weil die Straßen viel zu eng sind, um dort operieren zu können“, sagte Carlo Masala, Militärexperte an der Universität der Bundeswehr in München, dem Tagesspiegel.

Ab einem gewissen Zeitpunkt müssten israelische Soldaten und Soldatinnen absitzen und diesen Kampf zu Fuß fortführen. „Und das in einem dreidimensionalen Kampffeld, wo der Gegner von oben, von vorn und von hinten und von unten, also Kanalisation und Tunnel, operieren kann“, so Masala über die Gefahren der Bodenoffensive.

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz kam zum Schluss, dass man zu einer diplomatischen Lösung muss. „Es geht natürlich erstmal darum, dass die Geiseln alle frei kommen“, sagte Christoph Heusgen beim ZDF.

Verschiedene Perspektiven im Nahostkonflikt über Bodenoffensive im Gazastreifen

Einem Medienbericht zufolge soll die angekündigte Bodenoffensive in Israel wegen der US-Regierung auf sich warten lassen. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass Israel auf Bitte der USA die Bodenoffensive verschoben habe. Präsident Joe Biden widersprach den Berichten.

Auf einer Pressekonferenz verneinte Biden die Frage, ob er von Netanjahu eine Zusicherung erhalten habe, dass die Bodenoffensive so lange aufgeschoben werde, bis die Freilassung der Geiseln sichergestellt sei. Er habe den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu lediglich darauf hingewiesen, „dass er, wenn es möglich ist, diese Leute in Sicherheit zu bringen, genau das tun sollte“. (bohy)