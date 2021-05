Israel: Zahlreiche Tote bei Luftangriffen auf Hamas-Stützpunkte in Gaza

Die israelische Armee greift mehr als 130 Ziele im Gazastreifen an. Laut palästinensischen Angaben werden 42 Personen getötet, hunderte verletzt.

Gaza – Die israelische Luftwaffe hat auch am Mittwochmorgen ihre Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt. Laut Angaben des Militärs wurden dabei mehrere Kommandeure der radikalislamischen Hamas getötet. Palästinensische Medien berichten von 42 Toten und mehr als 230 Verletzten.

Die Angriffe sollen auch in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Über die Art der Opfer und die Vorgehensweise bei den Attacken gibt es unterdessen unterschiedliche Meldungen. Während das Gesundheitsministerium in Gaza behauptet, dass 43 Prozent der Todesopfer Frauen und Kinder seien und dies in Verbindung setzt zu Art und Spontanität der Angriffe, stellt die Israelische Armee (IDF) die Geschehnisse anders dar. Laut Angaben der IDF habe man vor den Angriffen den Kontakt zur Zivilbevölkerung gesucht und diese gewarnt. Außerdem habe man die Strategie des „Dachklopfens“ angewandt.

Israel beschießt Ziele im Gazastreifen – Hamas und Islamische Dschihad kündigen Vergeltungsschläge an

Wie die israelische Zeitung Jerusalem Post berichtet, wurden bei den Angriffen auf den Gazastreifen laut Angaben der IDF zwei Geheimdienstagenten der Hamas getötet: Hassan Kaogi und Wail Issa. Beide sollen für die Koordination von Raketenangriffen auf Israel* verantwortlich gewesen sein. Außerdem wurden drei Brigadekommandeure der Hamas getötet. Zu den Zielen gehörten auch Führer der Gruppierung „Islamischer Dschihad in Palästina“, eine islamistische Terrororganisation, die als Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft gilt.

„Dachklopfen“ Mit „Dachklopfen“ bezeichnet man eine Strategie der Israelischen Streitkräfte, mit der die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen vor bevorstehenden Luftangriffen gewarnt werden soll. Den Menschen soll durch die Warnung Zeit gegeben werden, zu fliehen. Beim „Dachklopfen“ wird eine nicht explosive Scheinmunition abgefeuert, die auf dem Dach einschlägt und dort befindliche Menschen zum Verlassen des Gebäudes bringen soll. Die Strategie wurde entwickelt, um der Taktik der radikalislamischen Hamas zu begegnen, die palästinensische Bürgerinnen und Bürger dazu bringt, sich auf die Dächer zu stellen, um Angriffe zu verhindern.

Sowohl die Hamas als auch der Islamische Dschihad kündigten Vergeltungsschläge für die Luftangriffe Israels an. Bereits am Mittwoch wurden erneut hunderte Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel* gefeuert. Laut Angaben der IDF seien viele davon aber bereits nach dem Start abgestürzt und im Gazastreifen selbst explodiert. Weitere seien von der Raketenabwehr Israels, bekannt unter dem Namen „Iron Dome“, abgeschossen worden.

+ Beschädigte Gebäude und Autos nach israelischen Luftangriffen auf Gaza-Stadt. Die Hamas hat umfangreiche Vergeltungsschläge angekündigt. © Khalil Hamra/dpa

Die Bemühungen Ägyptens, zwischen der radikalislamischen Hamas und dem Staat Israel zu vermitteln, sind bislang nicht erfolgreich gewesen. Beide Seiten hatten Gesprächsangebote abgelehnt. Der Führer der Hamas, Ismail Haniya, kündigte laut der Nachrichtenagentur Aljazeera stattdessen weitere Kämpfe an. Man sei vorbereitet. „Israel hat das Feuer nach Jerusalem gebracht und es hat sich nach Gaza verbreitet. Also ist Israel verantwortlich für die Konsequenzen", so Haniya.

