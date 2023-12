Vollständige Zerschlagung der Hamas: Israel weit von erklärtem Ziel entfernt

Israelische Truppen bei Militäroperationen im Gazastreifen (Symbolbild). © Xinhua/Imago

Israels erklärtes militärisches Ziel ist es, die Hamas zu zerstören. Frankreichs Präsident Macron mahnt zu einer realistischeren Zielsetzung.

Tel Aviv - Während Israel eine neue südliche Front in seinem Krieg in Gaza eröffnet, ist es noch weit davon entfernt, sein erklärtes militärisches Ziel zu erreichen: die totale Zerstörung der militanten Hamas-Gruppe, die die Enklave beherrscht und den Angriff auf Südisrael am 7. Oktober angeführt hat.

Nach Angaben von drei israelischen Sicherheitsbeamten wurden mindestens 5.000 militante Hamas-Kämpfer getötet, wobei der Großteil des schätzungsweise 30.000 Mann starken militärischen Flügels der Gruppe unversehrt blieb.

Die israelischen Beamten sprachen mit der Washington Post unter der Bedingung der Anonymität, um über die laufenden Militäroperationen und Details zu sprechen, die noch nicht veröffentlicht wurden.

Israelische Militäroperation: Großteil von Gaza-Stadt durch Luftangriffe zerstört

Die Operationen im Norden sind noch lange nicht abgeschlossen. Obwohl ein Großteil von Gaza-Stadt durch Luftangriffe dem Erdboden gleichgemacht wurde, müssen die Bodentruppen noch in einige der wichtigsten Hochburgen der Hamas eindringen.

„Dies wird ein langer Weg sein“, sagte Oberstleutnant Richard Hecht, ein Sprecher des israelischen Militärs. „Wir brauchen die Zeit“, fügte er hinzu und räumte ein, dass die diplomatische Uhr tickt.

Gesundheitsministerium von Gaza meldet mehr als 5.000 getötete Kinder

Der internationale Druck, die Zahl der getöteten Zivilisten so gering wie möglich zu halten, wird sich wahrscheinlich auf das Tempo der Operationen im Süden auswirken, da Israel versucht, die Unterstützung der Vereinigten Staaten, seines wichtigsten Geldgebers, aufrechtzuerhalten.

Die Kosten waren bereits verheerend: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden fast 16.000 Palästinenser getötet, darunter mehr als 5.000 Kinder.

„Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die israelischen Behörden klarer definieren müssen, was ihr endgültiges Ziel ist“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag. „Die totale Vernichtung der Hamas? Hält das jemand für möglich? Wenn es das ist, wird der Krieg 10 Jahre dauern.“

Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die israelischen Behörden klarer definieren müssen, was ihr endgültiges Ziel ist. Die totale Vernichtung der Hamas? Hält das jemand für möglich? Wenn es das ist, wird der Krieg 10 Jahre dauern.

Das Israelisches Militär hat bisher die Hochburgen der Hamas umgangen

Etwa ein Drittel von Gaza-Stadt ist immer noch außerhalb der Kontrolle der israelischen Streitkräfte, darunter einige Gebiete, die voraussichtlich stark befestigt werden, sagte Michael Milshtein, ehemaliger Leiter der palästinensischen Abteilung des israelischen Militärgeheimdienstes.

Während der jüngsten Kampfpause erschienen Dutzende bewaffneter, mit Sturmhauben bekleideter Kämpfer auf einem Hauptplatz, um Geiseln zu übergeben, was darauf hindeutet, dass die Gruppe weiterhin in der einst größten Stadt der Enklave präsent ist.

Das israelische Militär hat bisher die bekannten militärischen Hochburgen der Hamas in der Enklave umgangen, darunter auch Shejaiya, wo 2014 einige der heftigsten Gefechte der Operation „Gegossenes Blei“ stattfanden und wo sich die Hamas wahrscheinlich für einen Kampf verschanzt hat.

„Es wird sehr hart werden“ - Die Hamas habe ihre gesamte Infrastruktur vorbereitet

„Es wird sehr hart werden“, sagte Milshtein über die mögliche Schlacht in diesem Gebiet und fügte hinzu, dass die Hamas „ihre gesamte Infrastruktur wirklich vorbereitet hat.“

Die von Planet Labs am Donnerstag - kurz vor dem Ende der vorübergehenden Kampfpause - aufgenommenen Satellitenbilder zeigten kaum Anzeichen für eine israelische Militärpräsenz in der Umgebung der Stadtteile Shejaiya oder Jabalya, einem weiteren Stadtteil im Osten.

Diese Gebiete waren jedoch seit der Wiederaufnahme der Kämpfe Ende letzter Woche Ziel schwerer Bombardierungen und Angriffe. „Dies ist eine endgültige Ankündigung: Ihr seid alle Ziele“, schrieb Avichay Adraee, der arabischsprachige Sprecher der IDF, am Sonntag auf X und wandte sich an die Kämpfer in Shejaiya.

Die IDF erklärten, sie hätten am Montag eine Razzia in Dschabalja durchgeführt, nachdem sie die Umzingelung des dortigen Flüchtlingslagers „abgeschlossen“ hätten.

Experten-Meinung: „Die tödlichste Schlacht steht uns vielleicht noch bevor“

„Die tödlichste Schlacht steht uns vielleicht noch bevor“, sagte Michael A. Horowitz, Leiter des Nachrichtendienstes bei der Risikoberatung Le Beck International. Die Hamas scheint direkte Konfrontationen bisher vermieden zu haben, sagte er, aber „sie werden in die Enge getrieben werden und sie werden kämpfen müssen“.

Obwohl Israel derzeit den Süden mit Luftangriffen bombardiert und die Zahl der Opfer steigt, wird es der IDF aufgrund des internationalen Drucks schwer fallen, ihre Strategie im Norden langfristig fortzusetzen, sagte er, wobei sich die Kampagne wahrscheinlich eher auf Razzien und Aufstandsbekämpfung konzentrieren wird. „Höchstwahrscheinlich wird es in den kommenden Monaten eine Art Aufstandsbekämpfungskampagne auf niedrigerem Niveau geben“, sagte er.

Ein israelischer Sicherheitsbeamter schloss sich dieser Einschätzung an: „Unsere Operationen werden ganz anders ablaufen als bisher in Gaza-Stadt, weil die Stadt viel überfüllter ist“, sagte er.

Krieg in Israel und Gaza: Anzahl der getöteten Kämpfer beruht auf Schätzung

Die israelischen Sicherheitsbeamten räumen ein, dass die Zahl von 5.000 toten Kämpfern nur eine Schätzung ist. „Wir arbeiten an den Informationen, analysieren sie und finden heraus, wie viele und wo sie getötet wurden“, sagte einer der Beamten.

Die Zählung wird dadurch erschwert, dass man davon ausgeht, dass viele Kämpfer unterirdisch in Tunneln getötet worden sind. Die israelischen Schätzungen beruhen zum Teil auf abgefangenen Einschätzungen der Hamas selbst, fügte der Beamte hinzu.

Hamas-Beamte haben keine Zahlen über ihre Kriegstoten veröffentlicht und lehnten eine Stellungnahme für diesen Artikel ab. „Wir haben nur eine Quelle, und das ist die IDF, die in vielerlei Hinsicht daran interessiert ist, die Zahlen nach oben zu treiben“, sagte Horowitz. Es wird angenommen, dass die Hamas zwischen 27.000 und 40.000 Kämpfer hat, und Analysten sagen, dass sie leichten Zugang zu Rekruten hat.

Geheimdienst des israelischen Militärs sucht nach Hamas-Führung

Doch die Gesamtzahl der Fußsoldaten ist für Israel weniger wichtig als die Enthauptung der Hamas-Führung, insbesondere von Yehiya Sinwar, dem Hamas-Chef in Gaza, den das israelische Militär als „toten Mann“ bezeichnet hat.

„Sie sind diejenigen, die ihre Symbole sind; sie sind diejenigen, die die Autorität haben, den Gazastreifen zu regieren“, sagte Eyal Hulata, der Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates bis Anfang dieses Jahres. „Das ist also im Moment das Hauptziel, und sie sind alle in den Süden geflohen, das ist ganz klar“.

Das israelische Militär hat eine große Anzahl von Geheimdienstmitarbeitern eingesetzt, um den Aufenthaltsort von Sinwar und anderen wichtigen Führern wie Mohammed Deif, dem Chef des militärischen Flügels der Hamas, ausfindig zu machen.

„Dieser Krieg kann verschiedene Formen annehmen, er kann unterschiedlich intensiv sein, aber wir werden ihn weiterführen, bis wir sie haben“, sagte Hulata.

Ein Drittel wohl noch intakt: Riesiges Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen

Es wird vermutet, dass die Hamas über Hunderte von Kilometern an Tunneln verfügt, die sich unter dem Gazastreifen hindurchschlängeln. Sie gehören zu ihren wichtigsten militärischen Einrichtungen, da sie es der Gruppe ermöglichen, Waffen und Kämpfer unentdeckt zu transportieren.

„Eines der Ziele ist es, an die Tunnel heranzukommen“, sagte Horowitz und wies darauf hin, dass das unterirdische Netz in einem Konflikt nicht einfach repariert oder ersetzt werden kann.

Militärbeamte beziffern die Zahl der bisher entdeckten Tunnelschächte auf 800, von denen 500 bereits zerstört wurden. Sie lehnten es ab, sich zu Berichten zu äußern, wonach der Einsatz von Pumpen zur Flutung der Tunnel mit Meerwasser erwogen wird.

Es sei schwierig abzuschätzen, wie viel Einfluss Israel auf das gesamte Tunnelsystem nehmen konnte, sagte Horowitz. „Wir wissen nicht, wie viele Schächte es in den einzelnen Tunneln gibt“, sagte er.

Einige mögen klein und für einmalige Angriffe gedacht sein, andere sind vermutlich Dutzende von Metern tief und mit größeren Netzen verbunden. Horowitz‘ Firma schätzt, dass etwa ein Drittel des Tunnelsystems im Gazastreifen noch intakt ist.

Raketenbeschuss der Hamas auf Israel: „Es ist ein echter Rückgang zu verzeichnen“

Trotz der seit zwei Monaten andauernden Kämpfe ist die Hamas weiterhin in der Lage, Raketen auf Israel abzufeuern. Am Dienstag wurden mehrere Raketen auf den Süden Israels abgefeuert, von denen eine in einem Wohnhaus in der Stadt Aschkelon einschlug.

Dennoch waren Sirenen in weiter entfernten Städten wie Tel Aviv in den letzten Wochen selten, und die Zahl der aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen ist von Tausenden in den ersten Stunden des Krieges auf Dutzende pro Tag zurückgegangen. Das Luftabwehrsystem Iron Dome sorgt dafür, dass die überwiegende Mehrheit der Raketen abgefangen wird.

Zur Autorin Loveday Morris ist die Berliner Büroleiterin der Washington Post. Zuvor war sie für The Post in Jerusalem, Bagdad und Beirut tätig.

„Es ist ein echter Rückgang zu verzeichnen“, sagte Horowitz. „Die Frage ist, warum. Es könnte sein, dass Israel die Hamas wirklich sehr hart trifft und dass das Raketenarsenal der Hamas sehr stark abnimmt. Es könnte aber auch sein, dass die Hamas sich selbst einschränkt“.

„Man muss die Raketenfabriken ausfindig machen und den Materialfluss unterbrechen“

Vor dem Krieg schätzte der israelische Geheimdienst, dass die Hamas und andere palästinensische Gruppierungen im Gazastreifen über ein Arsenal von etwa 30.000 Raketen verfügen. Nach Angaben der israelischen Behörden haben die Kämpfer seit dem 7. Oktober mehr als 11.500 Raketen auf Israel abgefeuert.

Es werde für Israel schwierig sein, die Raketen der Hamas vollständig zu zerstören, sagte Horowitz, da viele von ihnen vor Ort hergestellt würden.

„Man muss die Raketenfabriken ausfindig machen und den Materialfluss unterbrechen. Das dauert wirklich sehr lange. Ein Tag, an dem die Hamas keine Raketen auf Israel abfeuern kann, ist wirklich schwer zu erreichen.“

Steve Hendrix in Jerusalem und Meg Kelly in London haben zu diesem Bericht beigetragen.

