Kommandant aus Österreich: „Israel kann nicht einfach klein beigeben – dazu sind die Verluste einfach zu gewaltig“

Von: Markus Bickel

Seit Tagen heißt es, die Bodenoffensive der israelischen Armee stehe kurz bevor. Doch bisher ist Israel noch nicht in den Gaza-Streifen einmarschiert.

Welche Risiken birgt der Bodeneinsatz im Gazastreifen für die israelische Armee? Wie ist die Hamas militärisch auf den Häuserkampf vorbereitet? Fragen an Oberst Markus Reisner, Kommandant der Garde des österreichischen Bundesheeres.

Herr Oberst, vor welchen Optionen steht das Kriegskabinett von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Beginn der zweiten Kriegswoche?

Die Israelis versuchen sich zu wehren, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie versuchen natürlich, im Rahmen des Völkerrechts zu agieren. Aber sie machen nicht den Fehler zu glauben, einen sauberen Krieg führen zu können, weil sie wissen, dass Krieg hauptsächlich schmutzig und grausam ist. Aber Israel kann nicht einfach klein beigeben. Dazu sind die Verluste einfach zu gewaltig.

Die Hamas hat die Aufforderung der israelischen Armee an die Zivilbevölkerung, den Norden des Gazastreifens zu räumen, als Propaganda bezeichnet. Was erreicht die Hamas damit?

Die Informationsdomäne hat in der Kriegsführung eine enorme Bedeutung gewonnen. Sie bestimmt, was Öffentlichkeit und Kriegsparteien über den Konflikt denken. Die Hamas hat durch den Angriff vom 7. Oktober im Informationsraum einen überraschenden Erfolg erzielt. Vor allem dahingehend, dass der Nimbus der Unbesiegbarkeit der israelischen Armee einen Schlag versetzt bekommen hat.

Wie hat die Hamas das erreicht?

Sie ist sehr vorsichtig vorgegangen und hat sich offensichtlich über Jahre vorbereitet. Im entscheidenden Moment hat sie alle von einem solchen komplexen militärischen Angriff betroffenen Domänen in Zusammenhang gebracht. Die Stromversorgung wurde unterbrochen, Kabel zerschnitten, Radaranlagen mit Drohnen gesprengt, Überwachungskameras ausgeschaltet. Das hat dazu geführt, dass die israelische Armee für kurze Zeit handlungsunfähig war. Und dazu, dass Tausende Palästinenser die Grenzanlagen durchbrochen haben, teils unterirdisch, teil auf Motorrädern und Pickups, aber auch zu Fuß. Die israelische Armee hat dann mehrere Stunden gebraucht, um sich zu fangen.

Hat die israelische Armee das Gebiet um den Gazastreifen gegenüber dem Westjordanland vernachlässigt?

Das Konzept der israelischen Streitkräfte war immer darauf ausgerichtet, Schwergewichte zu setzen. Und das Schwergewicht war natürlich eindeutig der Einsatz gegenüber der Hisbollah im Libanon – und vermehrt in den vergangenen Jahren das Westjordanland. Dadurch sieht sich die israelische Armeeführung dem Dilemma ausgesetzt, möglicherweise an mehreren Fronten Krieg führen zu müssen.

350.000 Reservisten hat die Armee mobilisiert. Wie viele Soldaten braucht sie, um im Gazastreifen einzumarschieren?

Damit der Angreifer im offenen Gelände überlegen ist, braucht er schon dreimal so viele Kräfte wie die Verteidiger. Beim Häuserkampf ist das Verhältnis noch höher. Schon um einen einzelnen Scharfschützen zu bekämpfen, braucht man eine ganze Gruppe von acht oder zehn Soldaten. Das erklärt auch, warum Israel massiv Reservisten mobilisiert hat. Aber es ist vor allem ein Zeichen im Informationsraum an Israels Feinde, dass sie sich keinen Illusionen über mangelnde Entschlossenheit hingeben sollten: „Wir haben genug Reserven verfügbar, um gegen alle Bedrohungen gewappnet zu sein.“

Wie erklären Sie sich die hohen Opferzahlen? Nach 24 Stunden waren sie so hoch wie in den Kriegen mit Libanon 2006 und im Gazastreifen 2014 erst nach einigen Tagen.

Sie müssen sich doch nur ansehen, wie die Hamas hier vorgegangen ist, willkürlich und völlig gegen ihre eigene Regel, keine Menschen zu massakrieren. Allein auf einem Festivalgelände waren es mehr als 260. Solche Angriffe hat es seit der Staatsgründung Israels 1948 nie gegeben.

Sie haben die Waffenhoheit der Hamas im Informationsraum genannt – was genau hat sie in den frühen Stunden des 7. Oktober getan, um das zu erreichen?

Das zu klären, wird sicher Gegenstand von vielen Untersuchungen sein. Das Unterbrechen von Kommunikation oder das Stören von Stromversorgung sind Beispiele in diese Richtung, gepaart mit Mitteln eines Cyberangriffs, eine Mischung aus Attacke und Störung eigentlich. Was das im Ergebnis gebracht hat? Chaos und Übersättigung der israelischen Sicherheitseinrichtungen. Für einen halben Tag war die Armee dadurch wie gelähmt, aber das hat der Hamas gereicht an diesem schwarzen Schabbatmorgen.

Übersättigt soll auch das Raketenabwehrschild Iron Dome gewesen sein.

Sollte der Raketenbeschuss nicht gestoppt werden können, müsste die Armee im Gazastreifen einmarschieren, um zu verhindern, dass weiter Raketen durchstoßen. Sie müsste Raketen-Abschussrampen in Besitz nehmen, damit die Bedrohung endet.

Gilt dasselbe Prinzip auch für einen Einmarsch im Libanon?

Immer wieder wurde danach gefragt, ob die Hisbollah genug Raketen für einen Waffengang hätte oder ob es Israel gelingen würde, mit Abwehrraketen aus dem eigenen Land dagegen zu halten ohne einzumarschieren. Für eine Invasion braucht sie Nachschub, den die USA offenbar liefern.

Schadet das dem militärischen Nachschub in die Ukraine?

Nicht im Bereich von Flugabwehrmunition. Aber natürlich ergibt sich gerade eine gewisse Gleichzeitigkeit, multiple Krisen fließen ineinander über. Der Bedarf an bestimmten Waffensystemen verbindet ja nicht nur die Ukraine und Israel. Denken Sie an Taiwan, denken Sie an die Sahelzone, an den Iran oder Bergkarabach, wo offensichtlich Aserbaidschan immer größeren Appetit bekommt, durchzustoßen in Richtung Türkei.

Halten Sie einen Zweifrontenkrieg mit der Hisbollah für realistisch?

Ich denke, die Hisbollah erwägt ihre nächsten Schritte militärisch sehr genau. Sie wird so lange nicht eingreifen, wie die Führung um Nasrallah das Gefühl hat, Israel ist so geschwächt, dass seine Kämpfer tatsächlich eine Chance haben, einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen.

Spielt die panarabische Solidarität heute noch dieselbe mobilisierende Rolle wie während Sechstagekrieg 1967 und Jom Kippur-Krieg 1973?

Nein, auch wenn das Konfliktpotenzial und die Polarisierung enorm bleiben. Wenn es jetzt tatsächlich zu einem Flächenbrand kommt, hätte das einen Dominoeffekt zur Folge. Was bedeutet es, wenn der Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt wird? Wie werden die Menschen in der Region damit umgehen?