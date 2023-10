Israel soll Posphorbomben im Gaza-Streifen einsetzen

Teilen

Rauchschwaden aus einem Boot nach einem israelischen Angriff auf den Hafen von Gaza-Stadt (Symbolbild). © Salah Abbas/APAimages

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel. Der Einsatz Weißen Phosphors gegen militärische Ziele ist umstritten, aber nicht verboten.

Gaza - Ein am Mittwoch gefilmtes Video eines israelischen Angriffs auf den Hafen von Gaza-Stadt zeigt offenbar den Einsatz von weißem Phosphor, wie eine Analyse von Human Rights Watch zeigt. Die umstrittene Munition, die üblicherweise zur Erzeugung von Rauch zur Markierung von Zielen verwendet wird, kann schwere Schäden verursachen, wenn sie gegen Zivilisten eingesetzt wird.

Das Video, das von der Washington Post verifiziert wurde, zeigt zwei Artilleriegranaten, die in schneller Folge auf das Ziel abgefeuert werden. Wenn die von der Artillerie abgefeuerte Munition explodiert, entzündet sich der weiße Phosphor automatisch in der Luft und erzeugt weiße Linien, gefolgt von einem dichten Rauch.

Human Rights Watch: Israel setzt Waffen mit weißem Phosphor ein

Human Rights Watch bestätigte in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung, dass am Mittwoch weißer Phosphor über dem Hafen von Gaza-Stadt eingesetzt wurde, nachdem zwei Zeugen befragt worden waren, die den betäubenden Geruch von weißem Phosphor wahrgenommen hatten. Die Organisation analysierte auch Videoaufnahmen des Ereignisses und stellte fest, dass bei dem Angriff 155-mm-Artilleriegeschosse mit weißem Phosphor verwendet wurden. Die Organisation verurteilte den Einsatz dieser Chemikalie, die schwere Verbrennungen bei Menschen verursachen und zivile Einrichtungen in Brand setzen kann, in einem so dicht besiedelten Gebiet.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte erklärten, ihnen sei derzeit nicht bekannt, dass Waffen mit weißem Phosphor in Gaza eingesetzt worden seien.



„Jedes Mal, wenn weißer Phosphor in dicht besiedelten zivilen Gebieten eingesetzt wird, besteht ein hohes Risiko für unerträgliche Verbrennungen und lebenslanges Leiden“, sagte Lama Fakih, Direktor für den Nahen Osten und Nordafrika bei Human Rights Watch, am Donnerstag in einer Erklärung.



Nach dem humanitären Völkerrecht sind die Parteien verpflichtet, alle erdenklichen Vorkehrungen zu treffen, um Schäden an der Zivilbevölkerung zu verhindern, die durch militärische Operationen entstehen können.



Es gibt zwar legitime Verwendungszwecke für weißen Phosphor, aber der Einsatz der Munition gegen militärische Ziele in der Nähe von Zivilisten ist verboten, es sei denn, das militärische Ziel ist klar von der Zivilbevölkerung getrennt“, schrieb Peter Herby 2009 in einer Stellungnahme für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.



Einsatz wäre Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht

Es sei nicht klar, ob dieser Vorfall als Verstoß gegen die Gesetze bewaffneter Konflikte zu werten sei, schrieb Brian Castner, ein Waffenexperte von Amnesty International, der auf Anfrage von The Post das Video des Angriffs vom 11. Oktober geprüft hat, in einer E-Mail.



„Wir müssten mehr über das beabsichtigte Ziel dieses Angriffs und den beabsichtigten Einsatz von weißem Phosphor wissen, um ein definitives rechtliches Urteil über diesen speziellen Fall zu fällen“, schrieb Castner. „Aber im Allgemeinen kann jeder Angriff, bei dem nicht zwischen Zivilisten und militärischen Kräften unterschieden wird, einen Verstoß gegen das Kriegsrecht darstellen.“



Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Laut einem Bericht von Human Rights Watch aus dem Jahr 2009 hat Israel während seiner 22-tägigen Kampagne im Gazastreifen von Ende 2008 bis Anfang 2009 wiederholt weißen Phosphor eingesetzt, auch über bewohnten Gebieten, wobei Zivilisten getötet und verletzt wurden und das humanitäre Völkerrecht verletzt wurde.

Palästinensische Beamte gaben an, dass mehr als 1.500 Menschen im Gazastreifen, einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt, getötet und etwa 6.600 verletzt wurden, als Folge der israelischen Angriffe, die als Reaktion auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober erfolgten.



Zur Autorin Meg Kelly ist eine Videoreporterin für das Visual Forensics-Team der Washington Post. Cate Brown in Washington und Gabòr Friesen in Den Haag haben zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.