Israel stimmt humanitären Pausen im Gazastreifen zu

Nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt am 9. November 2023 steigt Rauch auf (Symbolbild). © Xinhua/Imago

Israel stimmt nach US-Angaben täglichen humanitären Feuerpausen zu. Sie sollen jeweils für vier Stunden im Norden des Palästinensergebietes gelten.

Washington, D.C. – Israel hat täglichen „taktischen, lokal begrenzten Pausen“ in seiner Offensive gegen die Hamas zugestimmt, um die Verteilung von humanitärer Hilfe und die weitere Evakuierung von Zivilisten zu ermöglichen, während sich seine Truppen auf das Zentrum von Gaza-Stadt zubewegen, sagten israelische und US-amerikanische Beamte am Donnerstag.

Die Pausen, die drei Stunden im Voraus angekündigt werden, werden jeden Tag für vier Stunden in einem anderen Gebiet oder Stadtteil ausgerufen, um die Bedürftigen mit medizinischen Hilfsgütern und Lebensmitteln zu versorgen und denjenigen, die die heftigen Kämpfe im nördlichen Gazastreifen verlassen wollen, die Möglichkeit zu geben, sich in den Süden zu begeben, so ein hoher israelischer Beamter. Israel hat sich außerdem bereit erklärt, die Sicherheit entlang mindestens einer der beiden wichtigsten Nord-Süd-Autobahnen für mehrere Stunden pro Tag zu gewährleisten, um Evakuierungen zu ermöglichen.

Israel führt tägliche Feuerpausen im Gazastreifen ein

Seit Sonntag haben sich Zehntausende von Palästinensern, die meisten von ihnen zu Fuß und viele mit erhobenen Händen, während sie an israelischen Militärfahrzeugen und Soldaten vorbeigingen, in einem Massenexodus nach Süden begeben. Ein hochrangiger Beamter der Regierung Biden schätzte, dass sich noch etwa 250.000 Zivilisten im nördlichen Gazastreifen aufhalten, wo die israelischen Truppen in Straßenkämpfen gegen militante Hamas-Kämpfer Block für Block vorrücken und sie mit Luftangriffen aus den unterirdischen Tunneln vertreiben.

Die Ankündigung war das Ergebnis wochenlanger Bemühungen der Regierung Biden, Premierminister Benjamin Netanjahu zu einer Verbesserung der humanitären Lage in Gaza zu bewegen. Bei einem Treffen mit Außenminister Antony Blinken am vergangenen Freitag in Tel Aviv stimmte Netanjahu den Pausen grundsätzlich zu, doch eine Reihe von US-Beamten - darunter auch Biden selbst - drängten ihn zu einer Verpflichtung.



Die israelischen Streitkräfte haben gelegentlich ihre Bodenangriffe im Norden und Luftangriffe im gesamten Gazastreifen pausiert, aber US-Beamte sagten, die Vereinbarung vom Donnerstag sei ein Versuch, diese zu formalisieren und auszuweiten – und die Verpflichtung öffentlich zu machen, damit die Israelis mehr Druck haben, sich daran zu halten.

Die Vereinbarung kam zustande, als CIA-Direktor William J. Burns in Doha mit seinem israelischen Amtskollegen, dem Mossad-Chef David Barnea, und Spitzenbeamten der Regierung von Katar zusammentraf, die indirekte Gespräche der USA und Israels mit der Hamas über die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln vermittelt hat.

Joe Biden, der sich an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Illinois befand, sagte Reportern, er habe mit Netanjahu die Möglichkeit einer dreitägigen Unterbrechung der Feindseligkeiten erörtert, um die Freilassung von 239 Geiseln, darunter 10 amerikanische Staatsbürger, zu ermöglichen, die während des Hamas-Angriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober entführt worden waren, bei dem 1.400 Menschen starben. Die Hamas hatte zuvor um eine fünftägige Pause gebeten, um nichtmilitärische Geiseln freizulassen.

Waffenruhe von Freilassung der Geiseln abhängig

Es gab keine öffentlichen Anzeichen für Fortschritte bei den Doha-Gesprächen über die Geiseln, zu denen auch ein Treffen zwischen Burns und dem katarischen Emir Tamim bin Hamad al-Thani gehörte, so mehrere US-amerikanische und ausländische Beamte, von denen die meisten unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um die Entwicklungen bei der humanitären Hilfe, den Gaza-Ausgangskorridoren und den Geiseln zu besprechen. Israel hat erklärt, dass es einem Waffenstillstand erst dann zustimmen wird, wenn alle Geiseln freigelassen worden sind. Biden sagte auch, er sei nicht der Meinung, dass es einen formellen Waffenstillstand geben sollte, solange die Hamas nicht besiegt sei.



Für Biden ist die Vereinbarung mit Israel über tägliche, örtlich begrenzte Pausen in der Offensive ein kleines Zeichen des Fortschritts in einer sich ausweitenden regionalen Krise, in der die Vereinigten Staaten versuchen, ihre uneingeschränkte Unterstützung für Israels Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen, mit der weit verbreiteten und wachsenden internationalen Kritik an der Art und Weise, wie Israel dieses Recht ausübt, in Einklang zu bringen.



Nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Gazastreifens wurden im vergangenen Monat mehr als 10.000 palästinensische Zivilisten getötet, hauptsächlich durch israelische Luftangriffe. Israels selbst bezeichnete „Belagerung“ der Enklave hat dazu geführt, dass sich die verbleibende Bevölkerung in einer katastrophalen humanitären Lage befindet, in der die Nahrungsmittel und die medizinische Versorgung schwinden und es keinen Strom gibt, wie die Vereinten Nationen und die Vereinigten Staaten berichten.

Auf die Frage, ob er „frustriert“ sei, dass Netanjahu nicht „mehr“ auf die Forderungen Bidens eingegangen sei, antwortete der Präsident: „Es dauert etwas länger, als ich gehofft hatte.“ Biden bestätigte, dass er um eine dreitägige Pause gebeten hatte, und sagte: „In einigen Fällen habe ich sogar um eine noch längere Pause gebeten“.



Damit mehr humanitäre Hilfe verteilt werden kann, „ist eine Pause unserer Ansicht nach mehr als nur ein paar Stunden“, sagte der hochrangige Beamte der Biden-Administration. „Eine Pause hat eine Dauer von einem Tag, ein paar Tagen, lange genug, um erhebliche Mengen an humanitären Gütern zu transportieren, die sonst nicht möglich wären, und um mehr ausländische Staatsangehörige aus dem Gazastreifen zu bringen.



Biden stand sowohl unter nationalem als auch internationalem Druck, um zu zeigen, dass die Vereinigten Staaten ein gewisses Druckmittel gegenüber Israel haben, obwohl Netanjahu es ihm nicht leicht gemacht hat.



Das Druckmittel der USA, „wenn Sie diesen Begriff verwenden wollen, ist die Tatsache, dass Israel auf höchster Ebene versteht“, dass trotz der starken Unterstützung der Vereinigten Staaten, um die Bedrohung durch die Hamas zu beenden, und Israels absolutem Recht, dies zu tun, „man es nicht nur auf kinetische Weise tun kann. Es muss eine starke humanitäre Hilfskomponente geben“, die „die sehr, sehr schwierige Situation in Gaza sichtbar verbessert“, sagte der Beamte.



Krieg in Israel: Politische und öffentliche Spaltung in den USA

Am Mittwoch bestritt ein Sprecher der israelischen Regierung, dass es im Gazastreifen überhaupt eine Nahrungsmittelknappheit gebe. Dies steht im Gegensatz zu den täglichen Beschreibungen der Verzweiflung in der Enklave durch die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen sowie die Vereinigten Staaten und viele andere Länder. „Die Situation ist unerträglich. Sie fortzusetzen wäre eine Farce“, sagte der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, am Donnerstag auf einem Gipfel zur Gaza-Krise, der vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris veranstaltet wurde.



Ebenfalls am Donnerstag erklärte David Satterfield, den Biden kurz nach dem Hamas-Angriff zu seinem Sonderbeauftragten für humanitäre Fragen im Nahen Osten ernannt hatte, gegenüber Reportern, dass der tatsächliche Bedarf an Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsgütern bestehen bleibe, auch wenn Fortschritte erzielt würden.



„Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass wir vor zweieinhalb, drei Wochen bei Null angefangen haben“, was die LKW-Ladungen an humanitärer Hilfe angeht, die in den Gazastreifen gelangen durften, da Ägypten, Israel und die Hamas um die Bedingungen feilschten. „Wir haben den Umfang der Hilfe auf etwa 100 Lastwagen pro Tag erhöht“, sagte Satterfield. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass selbst 150 Lastwagen pro Tag nur das absolute Minimum an humanitärer Hilfe zum Überleben darstellen. Darüber hinaus wird viel mehr benötigt.“



Die schwierigen Verhandlungen und der mühsame Prozess, bei dem sowohl Ägypten als auch Israel jeden Namen auf den Ausreiselisten überprüfen müssen, haben auch die Ausreise Tausender ausländischer Staatsangehöriger aus dem Gazastreifen nach Ägypten verzögert. Die Fortschritte wurden am vergangenen Wochenende gebremst, als die Hamas die Gaza-Seite des Tors schloss und verlangte, dass zuerst mehr verletzte Zivilisten ausreisen dürfen. Am Montag wurde es wieder geöffnet, um dann am Mittwoch auf der ägyptischen Seite erneut geschlossen zu werden, nachdem ein Hilfskonvoi und seine Eskorte vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Gazastreifen unter Beschuss geraten waren.



US-Beamte schätzten, dass etwa 450 der rund 1.000 Personen, die auf einer Liste des US-Außenministeriums mit amerikanischen Staatsbürgern und ihren berechtigten Familienangehörigen stehen, den Gazastreifen verlassen haben, wiesen jedoch darauf hin, dass die Zahlen ungenau sein könnten, da sich einige von ihnen vor Verlassen des Grenzübergangs nicht bei den amerikanischen Konsularbeamten melden.



Die steigende Zahl der Zivilisten in Gaza und die Unterstützung der israelischen Offensive durch die Regierung Biden haben in den Vereinigten Staaten zu einer scharfen politischen und öffentlichen Spaltung geführt. In großen Städten fanden massive pro-palästinensische Demonstrationen statt, und jüdische Amerikaner reagierten mit Angst und Wut auf das, was sie als Antisemitismus empfinden. Während eine relativ kleine Zahl demokratischer Abgeordneter Biden aufgefordert hat, sich gegenüber Israel stärker für die Palästinenser einzusetzen, haben andere in beiden Parteien Biden vorgeworfen, er sei nicht unterstützend genug.



Republikaner fordern Vernichtung der Hamas

Alle fünf republikanischen Präsidentschaftskandidaten erwähnten bei der Fernsehdebatte am Mittwochabend die humanitäre Krise kaum oder gar nicht und forderten stattdessen die Vernichtung der Hamas. „Beenden Sie den Job ein für alle Mal mit diesen Schlächtern“, sagte Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, der Netanjahu sagen würde.



In den letzten Wochen hat die Regierung der Entbehrungen im Gazastreifen absichtlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet, sowohl öffentlich als auch, nach Angaben von Beamten, in privaten Gesprächen auf allen Ebenen der israelischen Regierung. Nachdem sie in den ersten Wochen der israelischen Offensive die Forderung nach humanitären Pausen abgelehnt hatte, hat sie sich nun für dieses Konzept ausgesprochen.



Doch selbst als der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, Israels Zustimmung zu den täglichen Pausen begrüßte, Bidens Intervention bei Netanjahu würdigte und Reportern mitteilte, es handele sich um einen „bedeutenden Schritt“, den „wir so lange wie nötig fortgesetzt sehen wollen“, lehnte es der Sprecher des Premierministers in Israel zunächst ab, zu bestätigen, dass es überhaupt eine Vereinbarung gegeben habe.



Auf die Frage nach Einzelheiten sagte Sprecher Elyon Levy nur, dass Israel weiterhin ein „Fenster“ für Evakuierungen vom nördlichen in den südlichen Gazastreifen entlang eines bestimmten Korridors zulassen werde. Er lehnte es ab, auf die von Kirby angekündigten Einzelheiten einzugehen, und erst später am Tag wurden sie auf Drängen der USA von israelischen Beamten bestätigt.



Zur Autorin Karen DeYoung ist Mitherausgeberin und leitende Korrespondentin für nationale Sicherheit bei The Post. In mehr als drei Jahrzehnten bei der Zeitung war sie als Büroleiterin in Lateinamerika und London sowie als Korrespondentin für das Weiße Haus, die US-Außenpolitik und die Geheimdienste tätig. Michael Birnbaum in Neu-Delhi, John Hudson und Shane Harris trugen zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 10. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.