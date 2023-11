Kaum Verluste bei Bodenoffensive: Israel setzt auf neue Turbo-Taktik im Krieg gegen Hamas

Von: Tadhg Nagel

Israel setzt im Krieg gegen die Hamas auf eine schnelle Weitergabe von Informationen. Militärischer Erfolg und geringe israelische Verluste scheinen die Taktik zu bestätigen.

Gaza - Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden den Al-Schifa-Krankenhauskomplex im nördlichen Gazastreifen gestürmt. Damit setzt die IDF ihre Bodenoffensive im Krieg in Israel fort, bei der sie immer weiter in den Gazastreifen vorrückt und zahlreiche Einrichtungen der Hamas-Miliz zerstört.

Dieses Vorgehen auf dem Boden war lange hinausgezögert worden, da man befürchtete, dass eine Invasion am Boden, neben einer hohen Zahl ziviler Opfer, zu vielen gefallenen Soldaten führen könnte. Eine Schätzung aus dem Jahr 2014 ging für eine Bodeninvasion der IDF im Gazastreifen von Verlusten zwischen 500 und 1000 israelischen Soldaten aus. Das berichtet die israelische Zeitung The Jerusalem Post.

Der israelische Premierminister Bejamin Netanjahu mit einer Soldatin der IDF. © IMAGO/Kobi Gideon/Israeli Gpo

Turbo-taktik ist erfolgreich - Bei der Bodeninvasion wurden bisher weniger als 40 israelische Soldaten geötet

Trotzdem haben es die israelischen Streitkräfte bis dato geschafft, die Verluste in den eigenen Reihen relativ gering zu halten. Bislang wurden bei der Invasion weniger als 40 IDF-Soldaten getötet, so die Zeitung. Das liege an einer neuen Mischung aus neuer Taktik, Aufklärungsarbeit, Schnelligkeit und Weitergabe von Informationen. Kern der neuen Taktik sei eine schnelle Weiterleitung nachrichtlichendienstlicher Informationen. Innerhalb weniger Sekunden könne der Befehlshaber neue Informationen aus dem Feld integrieren und diese nahtlos an eine andere Feld- oder Lufteinheit weitergeben. Dieses System ermögliche es der IDF in einer einzigen Schlacht zahlreiche Hamas-Kämpfer zu töten, teilweise ohne selbst einen einzigen Verlust zu erleiden.

Damit haben sich die Befürchtungen nicht bewahrheitet, dass die Hamas die technologischen Vorteile der IDF durch das Agieren aus Tunneln und zivilen Einrichtungen heraus neutralisieren könnte. Die IDF habe zwar schon lange an einem „integrierten Ansatz“ gearbeitet. Allerdings sei dieser bisher nur von den israelischen Luftstreitkräften eingesetzt worden, mögliche Vorteile für die Landstreitkräfte seien rein spekulativ gewesen. Die jüngsten Fortschritte zeigten jedoch laut IDF, dass die „neue Stufe der Integration zwischen den verschiedenen Geheimdiensteinheiten und den See-, Luft- und Landstreitkräften“, ein Erfolg sei.

Die neue Taktik ist militärisch erfolgreich - Wird das auch im Süden Gazas so sein?

Auch wenn der bisherige Verlauf der Operation militärisch erfolgreich war und die israelische Führung sich zufrieden gezeigt hat, fordert sie einen hohen Preis. Nach Angaben des Hamas-geführten Gesundheitsministeriums wurden bisher über 11.200 Zivilisten, getötet, die überwiegende Mehrheit davon Frauen und Minderjährige. Tausende von Häusern wurden zerstört, und Hunderttausende von Menschen sind in den südlichen Gazastreifen geflohen, wo sie unter katastrophalen Bedingungen leben.

Obwohl Israel behauptete, die palästinensische Zivilbevölkerung sei im südlichen Gazastreifen sicherer, hat es dort weiterhin Luftangriffe auf Ziele der Hamas geflogen und dabei auch viele Zivilisten getötet. Die Lage könnte noch schwieriger werden, wenn Israel sein Augenmerk auf den Süden richtet, wie die Nachrichtenagentur AP News schreibt. „Es gibt keinen Ort im Gazastreifen, den wir nicht erreichen werden“, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Mittwoch (15. November) vor den israelischen Truppen an der Grenze zum Gazastreifen. „Es gibt kein Versteck, keinen Schutz, keine Zuflucht für die Mörder der Hamas.“

Vorstoß in den südlichen Gazastreifen steht bevor - hohe Zahl ziviler Opfer erwartet

Amir Avivi, ein General im Ruhestand und ehemaliger stellvertretender Kommandeur der Gaza-Division der Armee, sagte, dass ein Abbruch der Operation jetzt keine Option sei. „Man kann die Hamas nicht wirklich zerstören, ohne den gesamten Gazastreifen einzunehmen“, so Avivi. Ein Vorstoß in den südlichen Gazastreifen werde Israel jedoch vor große Herausforderungen stellen, so AP News. Da der größte Teil der Bevölkerung des Gazastreifens in öffentlichen Unterkünften oder Privathäusern zusammengepfercht sei und die Hamas in den Wohnvierteln präsent sei, würden schwere Straßenkämpfe im Süden wahrscheinlich zu einer hohen Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung führen.

Man habe den Palästinensern angeboten, in eine „humanitäre Zone“ umziehen, die Israel im Südwesten des Gazastreifens einzurichten versuche, oder noch besser ins benachbarte Ägypten. Diese sei „der sicherste Ort für sie“, so Avivi. Jedes dieser Szenarien ist jedoch problematisch. Ägypten hat wiederholt deutlich gemacht, dass es keine Massen von palästinensischen Flüchtlingen auf seinem Territorium wünscht. Giora Eiland, pensionierter israelischer General und Leiter des Nationalen Sicherheitsrates, sagte, dass es nahezu ausgeschlossen sei, dass der Krieg beendet werde, ohne dass die Hamas kapituliere. Da Israel voraussichtlich noch zwei bis drei Monate brauchen werde, um die Offensive abzuschließen, sei eine Verschärfung der humanitären Notlage „unvermeidlich“, so Eiland.

Die Hamas soll Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen - Auch im Al-Schifa-Krankenhaus?

Israel macht die Hamas für die zivilen Opfer verantwortlich und wirft der Miliz vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Doch die internationale Gemeinschaft – selbst Israels engster Verbündeter, die Vereinigten Staaten – zeigt sich zunehmend besorgt über die Zahl der getöteten Zivilisten. Die Debatte um zivile Opfer hat mit dem Angriff auf das Al-Schifa-Krankenhaus am Mittwoch (15. November) nochmals zugenommen. Das Krankenhaus ist das größte und wichtigste in Gaza und behandelte zum Zeitpunkt der israelischen Razzia Hunderte von Patienten mit schweren Erkrankungen, darunter etwa drei Dutzend Frühgeburten.

Israel wies palästinensische Behauptungen zurück, dass die Razzia die Patienten gefährdet habe. Im Vorfeld wurde behauptet, das Krankenhaus sei „Kommando- und Kontrollknoten“ der Hamas. Am Mittwoch stellte Israel eine Sammlung von Waffen und militärischer Ausrüstung vor, die man gefunden hatte, lieferte aber keine Beweise für unterirdische Bunker oder hoch entwickelte Kommandozentralen. Krankenhäuser und medizinisches Personal stehen nach Artikel 18 der Genfer Konvention unter einem besonderen Schutz, verlieren diesen jedoch, wenn sie zu militärischen Zwecken, wie z. B. zur Lagerung von Waffen, benutzt werden. Ob die gefundenen Beweise den völkerrechtswidrigen Angriff rechtfertigen, muss noch geprüft werden. (tpn)