Dem Westen droht in Israel der Zweifronten-Krieg - „Russland hofft, jemand sagt, das sei zu schwierig“

Von: Foreign Policy

Ein möglicher Zweifrontenkrieg im Nahen Osten wird sich auch auf Europa auswirken: Schon jetzt ist Munition knapp - und Russland hofft auf Zögern.

Der Konflikt in Israel und Gaza hat weltpolitische Bedeutung - den USA und Europa droht ein Zweifronten-Krieg

Russlands Verbündeter Iran unterstützt offenbar die Hamas, dem Kreml könnte die Eskalation gelegen kommen

Sorge bereitet auch der Blick auf die USA: Dort ist just in der Israel-Krise der Kongress gelähmt

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 9. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Brüssel - Europäische Beamte und Experten sind besorgt, dass Russland das Chaos rund um den Hamas-Angriff auf Israel ausnutzen könnte - und den Kreml noch näher an den Iran heranführen, der mit der militanten palästinensischen Gruppe verbündet ist.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Russland vor dem Überraschungsangriff am Samstag materielle Unterstützung geleistet hat - oder auch nur darüber informiert war. Hunderte Israelis kamen bei der Attacke ums Leben oder wurden in den Gazastreifen entführt. Israel hat mit Vergeltungsschlägen begonnen. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte am Montag (9. Oktober), er habe eine vollständige Belagerung des Gebiets angeordnet. „Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Gas, alles ist geschlossen“, sagte er.

Ukraine und Israel: „Die Russen hoffen, dass jemand sagt, das ist zu schwierig“

Der Iran unterstützt die Hamas in erheblichem Maße. Er ist auch ein zunehmend enger Verbündeter des Kreml und hat Tausende von Kamikazedrohnen für die russische Invasion in der Ukraine bereitgestellt. Der Angriff auf Israel, einen der engsten Verbündeten Amerikas, hat nun nicht nur die Gefahr eines Zweifrontenkriegs im Nahen Osten geschaffen, sondern fordert auch die Waffenarsenale und den politischen Willen der USA und Europas heraus. Die Krise kommt zu einer Zeit, an dem der Westen bereits Schwierigkeiten hat, mehr Munition und Geld zur Unterstützung der ukrainischen Gegenoffensive aufzubringen.

Die „Russen hätte Interesse daran, den Westen zu fragmentieren und zusätzliche Probleme zu schaffen“, sagte der ehemalige lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks. „Es muss alles gleichzeitig gemacht werden. Die Russen hoffen, dass jemand sagen wird, das sei zu schwierig.“

Ebrahim Raisis Iran und Wladimir Putins Russland bilden eine Allianz - vermutlich auch im Israel-Krieg. © Montage: Imago/Zuma Wire/APA Images/Xinhua/fn

Angesichts der langjährigen historischen und diplomatischen Beziehungen zu Israel wird Russland wahrscheinlich vorsichtig vorgehen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der russische Präsident Wladimir Putin haben im Laufe der Jahre enge Beziehungen geknüpft, wobei der Kreml Israels Besorgnis über die Hisbollah-Tunnel, die vom Libanon aus unter der israelischen Grenze gegraben wurden, unterstützte und sogar eine gemeinsame Arbeitsgruppe bildete, um den Abzug aller ausländischen Truppen aus Syrien zu diskutieren.

„Iran kann dann mehr verlangen“: Die Zusammenhänge von Israel- und Ukraine-Krieg

Der Kreml hat den Angriff der Hamas nicht verurteilt. Israel hat auch keine umfassende Verurteilung von Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgesprochen und nahm zunächst eine neutrale Haltung zu Russlands illegaler Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 ein, bevor es den Schritt vier Jahre später verurteilte.

„Wir stehen vor einem großen Munitionsmangel wegen der Ukraine.“

Hunderttausende russische Bürger leben in Israel, und rund 1,5 Millionen Israelis sprechen Russisch. Israel hat die Ukraine diplomatisch unterstützt, aber trotz seiner zwölf Milliarden Dollar schweren Rüstungsindustrie keine Waffen geliefert. Russland hoffe, dass sich Israel weiterhin aus dem Krieg heraushält, so Jonathan Lord, Senior Fellow und Direktor des Sicherheitsprogramms für den Nahen Osten am Center for a New American Security, einer in Washington ansässigen Denkfabrik.

„Wenn Russland jedoch in der Ukraine immer weiter mit dem Rücken zur Wand steht, wird der Iran in der Lage sein, mehr zu verlangen“, etwa Luftabwehrsysteme für sich selbst oder für seine Verbündeten, moderne Kampfjets oder sogar Hilfe bei der Schließung von Lücken in seinem Atomprogramm. „Das wird direkte Auswirkungen auf die Sicherheit Israels und der Region haben“, sagte Lord.

Wie reagiert Europa auf den Krieg in Israel? schon der Ukraine-Krieg sorgt für Überlastung

Obwohl die Vereinigten Staaten bereits mehr Unterstützung für Israel zugesagt haben, war die europäische Reaktion nicht sofort klar. Es wurde erwartet, dass die europäischen Länder am Montag intern über die Aussicht auf militärische Hilfe für Israel beraten werden. Aber viele Beamte befürchten, dass ihre Regierungen durch den Ukraine-Krieg bereits überlastet sind. „Wir stehen vor einem großen Munitionsmangel wegen der Ukraine“, sagte ein deutscher Beamter, der um Anonymität bat, weil er nicht mit den Medien sprechen durfte.

Europäische Beamte hoffen, dass Israels Kriegserklärung ein Weckruf für den Kontinent sein wird, was die von den palästinensischen Gebieten ausgehende terroristische Bedrohung angeht. Sie war in den Hintergrund getreten, da sich Europa auf die Bereitstellung von Hilfsgütern und die Konzentration seiner Anti-Terror-Politik auf Afrika konzentriert hat. „Ich hoffe, dass die EU alle Illusionen in Bezug auf Palästina und die dortigen Machthaber aufgibt“, sagte ein europäischer Diplomat, der anonym bleiben wollte. Der europäische Diplomat äußerte sich besonders besorgt über die Verbindung zwischen Teheran und Russland.

Pabriks, der ehemalige lettische Verteidigungsminister, sagte, dass die europäischen Regierungen Israel wahrscheinlich dabei helfen werden, die Versäumnisse der Geheimdienste im Vorfeld des Hamas-Angriffs zu bewerten und zu ermitteln, welche Länder die militante Gruppe unterstützt haben. Das Wall Street Journal berichtete am Sonntag, der Iran habe der Hamas bei der Vorbereitung des Angriffs geholfen und vor einer Woche grünes Licht für den Angriff gegeben. Irans konventionelle Bodentruppen haben sich in den letzten zehn Jahren exponentiell verbessert.

Zweifel an Europas Treue und Geduld: „Diese Operation in Gaza wird Zeit brauchen“

Michael Doran, Experte am Hudson Institute, erklärte Foreign Policy, die iranische Quds-Brigade, eine Spezialeinheit des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, habe die Hamas bei der Verbesserung ihres taktischen Geschicks unterstützt. Die Hamas war in der Lage, den Zaun des Gazastreifens zu durchbrechen und israelische Dörfer zu überrennen, wobei sie Gleitschirmflieger und selbstgebaute Raketen gegen eines der technologisch fortschrittlichsten Militärs der Welt einsetzte.

Österreich gab am Montag bekannt, dass es als Reaktion auf den Hamas-Anschlag die gesamte Palästinenserhilfe - fast 20 Millionen Dollar - aussetzen werde. Deutschland und die Europäische Union folgten diesem Beispiel und setzten die Hilfe aus. Doch selbst nachdem am Wochenende die israelische Flagge auf dem Londoner Buckingham-Palast und dem Brandenburger Tor in Berlin gehisst wurde, befürchten Experten, dass die Unterstützung für Israel schwinden könnte, da das Land mit anhaltenden Fragen zu seiner Menschenrechtslage in den palästinensischen Gebieten konfrontiert ist.

„Sie müssen Israel politisch unterstützen, wenn es schwierig wird“, sagte Doran. „Diese Operation in Gaza wird Zeit brauchen, und die Hamas wird versuchen, den Druck zu erhöhen. Erwarten Sie pro-palästinensische Kundgebungen in europäischen Hauptstädten und Videos aus Gaza, in denen europäische Geiseln darum betteln, nach Hause zu kommen, wenn Israel nur seine Militäroperationen einstellt.“ „Europa ist heute mit Israel solidarisch, aber wo wird es in drei Wochen stehen?“ fügte Doran hinzu.

Israel braucht Unterstützung - in den USA ist der Kongress außer Gefecht gesetzt

Israel muss seine Waffen an der Front für die kommende Bodeninvasion nachladen, braucht aber auch einen Vorrat an präzisionsgelenkter Munition, um die Hamas im Gazastreifen zu vertreiben - und muss gleichzeitig das Risiko von „Friendly Fire“ in Kauf nehmen, da israelische Bürger und Ausländer in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt als Geiseln gehalten werden.

Da es nach der Absetzung von Kevin McCarthy keinen Sprecher des US-Repräsentantenhauses gibt, der mehr Waffen für Israel durch den Kongress bringen könnte, leiten die Vereinigten Staaten vom Weißen Haus aus die ihnen mögliche Unterstützung ein. Wie die Washington Post am Sonntag berichtete, hat Israel im Vorfeld einer wahrscheinlichen Bodeninvasion in Gaza um mehr Iron-Dome-Raketenabfangjäger, Munition, Bomben mit kleinem Durchmesser und eine engere Zusammenarbeit der Geheimdienste gebeten.

Die Vereinigten Staaten haben Israels Einsatz von in der Region gelagerten Beständen an US-amerikanischer Präzisionsmunition bereits genehmigt und kündigten am Sonntag an, den Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, vier Lenkwaffenzerstörer und einen Lenkwaffenkreuzer in das östliche Mittelmeer zu entsenden. Das Verteidigungsministerium wird außerdem F-35-, F-15-, F-16- und A-10-Bodenangriffsflugzeugstaffeln einsetzen.

In den Nato-Staaten sehen enge Verbündete der USA den Krieg Israels - eine weitere Herausforderung neben der Unterstützung der Verteidigung der Ukraine - als ultimativen Test für die Fitness des Bündnisses. Für Russland und den Iran ist es auch ein Test für ihre neue Allianz. „Sie sind mit dem Iran verbündet, vielleicht die engsten Verbündeten, und helfen sich gegenseitig bei diesem Hamas-Angriff auf Israel“, sagte der pensionierte Generalleutnant der US-Armee, Ben Hodges, der die US-Streitkräfte in Europa befehligte.

