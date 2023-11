Starkes Waffensystem aus Israel: Finnland kauft „David‘s Sling“ – Das kann die Luftabwehr

Von: Bettina Menzel

Teilen

Israelische Soldaten im Jahr 2017 bei der Einweihung des Luftabwehrsystems „David‘s Sling“ auf dem Stützpunkt Hatzor. © IMAGO / UPI Photo

Finnland und Israel schließen einen Militärdeal. In dem „historischen Abkommen“ im Wert von 300 Millionen Euro geht es um eines der fortschrittlichsten Luftabwehrsysteme der Welt.

Helsinki – Israel verkauft sein Raketenabwehrsystem „David‘s Sling“ (zu Deutsch: Davids Schleuder) an das neue Nato-Mitglied Finnland. Das teilte das israelische Verteidigungsministerium am Sonntag (12. November) mit und sprach von einem „historischen Abkommen“. Das Luftabwehrsystem gilt als eines der fortschrittlichsten der Welt.

300 Millionen Euro-Deal: Israel verkauft Raketenabwehrsystem „David‘s Sling“ an Finnland

Das Rüstungsgeschäft zwischen Israel und Finnland hat laut Angaben des israelischen Verteidigungsministeriums ein Volumen von rund 317 Millionen Euro. Das nach der Bibel-Legende David und Goliath benannte System ist in der Lage, ballistische Raketen, Marschflugkörper, Drohnen und andere Fluggeräte abzufangen. Der Schutzschirm habe bereits „sehr hohe Leistungsfähigkeit bewiesen“, hieß es. Bei dem Abkommen mit Finnland handelte es sich israelischen Angaben zufolge um den ersten internationalen Verkauf des Luftabwehrsystems.

„Davids Schleuder“ war im Jahr 2017 in Betrieb genommen worden und hatte im Mai erstmals im Kampfeinsatz eine aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv abgefeuerte Rakete abgeschossen, wie The Times of Israel berichtete. Im Krieg in Israel gegen die Hamas kam der Schutzschirm bislang einmal zum Einsatz.

Im Sommer hatte Deutschland das Raketenschutzschild Arrow 3 von Israel gekauft, das bis Ende 2025 eingeschränkt einsatzfähig sein soll. Kostenpunkt des Deals: 3,3 Milliarden Euro. Israels Militärexporte stiegen Angaben des israelischen Verteidigungsministeriums zuletzt deutlich an. Im Jahr 2022 hatten die Ausfuhren von Militärtechnik, Waffen und anderer Ausrüstung ein Volumen von 12,5 Milliarden US-Dollar (etwa 11,7 Milliarden Euro). Dies entsprach einem Plus von 50 Prozent innerhalb von drei Jahren.

Schutz des Himmels: Das können Israels David‘s Sling, Arrow 3 und Iron Dome

Luftabwehrsysteme bestehen in der Regel aus mehreren Schichten. Diese kann man sich als Halbkugeln vorstellen, die in verschiedenen Höhen den Himmel schützen. Das mobile Abwehrsystem Iron Dome (zu Deutsch: Eisenkuppel) ist für Kurzstreckenraketen insbesondere aus dem Gazastreifen konzipiert. David‘s Sling bildet die mittlere Schicht in Israels Luftabwehr. Raketen, die aus einer Entfernung von 40 bis 300 Kilometern anfliegen, lassen sich damit abwehren. Entwickelt wurde es insbesondere aufgrund der Bedrohung durch die libanesische Hisbollah-Miliz.

Arrow 3 (zu Deutsch: Pfeil) kann ballistische Raketen oberhalb der Atmosphäre abfangen und stellt damit die äußerste Schicht des Schutzschildes dar. Es bekämpft erfolgreich Geschosse, die aus einer Entfernung von bis zu 2400 Kilometer abgefeuert werden. Zum Vergleich: Irans kürzlich präsentierte Hyperschallrakete „Fattah“ hat eine Reichweite von 1400 Kilometern. Im Zeitraum zwischen dem Beginn des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober und dem 9. November fing der mehrschichtige Schutzschild aus Iron Dome, David‘s Sling und Arrow 3 insgesamt 2000 anfliegende Geschosse ab.