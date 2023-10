Terror der Hamas zeigt: „Diktatoren auf der ganzen Welt können sich durch Russland ermuntert fühlen“

Von: Anne-Christine Merholz

Der Überfall Russlands auf Ukraine hat das Vertrauen in Frieden in der westlichen Welt erschüttert. Jetzt der Terror-Angriff der Hamas auf Israel. Droht ein Flächenbrand?

Mit dem Krieg in Israel ist ein neuer, trauriger Höhepunkt erreicht. Welche Auswirkungen hat der Terror-Angriff der Hamas das auf das Machtgefüge in der Welt? Von Donnerstag bis Sonntag beschäftigten sich hochrangigen Experten unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Hendrik Wüst auf der Tagung der Academy of International Affairs Nordrhein-Westfalen mit dem Thema „Eine Welt aus den Fugen -Globale Machtverschiebungen und religiöser Extremismus“. Im Interview erklärt Prof. Dr. Ulrich Schlie, Experte für internationale Politik und Sicherheits- und Strategieforschung welche Sogwirkungen die aktuellen Krisen und Kriege haben.

Mit Israel ist das zweite westliche Land neben Ukraine Angriffen und Krieg ausgesetzt. Gibt es jetzt eine Welle an Gewalt gegen den westlichen Lebensstil in der europäischen Nachbarschaft?

Wir erleben gegenwärtig Machtverschiebungen im großen Stil. Das Ende der alten Ordnung bringt neue Ungewissheiten, es entstehen neue Machtzentren, und es gibt leider im Schatten des Völkerrechtsbruchs durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und des Aufstiegs Chinas überall auf der Welt - wie jetzt im Nahen Osten oder auch auf dem Balkan - Kräfte, die die unübersichtliche Lage zu ihren Gunsten ausnutzen wollen. Krieg, Terror und Anarchie sind leider an der Tagesordnung. Dies kann man in der Tat als einen Angriff auf den Westen und seine Versuche deuten, eine regelbasierte Ordnung durchzusetzen.

Hat der Überfall auf die Ukraine durch Russland ein Tabu gebrochen?

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine, ein souveränes europäisches Land, ist ein Zivilisationsbruch und hat den Staatenkrieg nach Europa im 21. Jahrhundert zurückgebracht. Er zeigt, wie extrem zerbrechlich unsere Ordnung ist. Die entschlossene Reaktion der Nordatlantischen Allianz auf diese Herausforderung sollten den Anhängern des Gesetztes des Dschungels allerdings zu denken geben. Der Westen sieht nicht tatenlos zu, wenn Recht mit den Füßen getreten wird. Die Reaktion der Vereinigten Staaten auf die gegenwärtige Krise im Nahen Osten, die Verstärkung der amerikanischen Militärpräsenz in der Region, sprechen die gleiche Sprache.

„Die Lage im Nahen Osten bleibt extrem angespannt“

Ist Krieg “normal” geworden?

Es empfiehlt sich jetzt jedenfalls, wachsam zu sein. Die Lage im Nahen Osten bleibt extrem angespannt. Gerade ist der Konflikt in Berg Karabach von Russland auf einseitigem Wege entschieden worden. Und die Machtverschiebungen auf dem Balkan, die serbischen Einflussnahmen in Bosnien und im Kosovo, verheißen für die nächsten Monate nichts Gutes.

Hat das die Hamas dazu motiviert, Israel zu überfallen?

Eingeweihte haben die brutale Terrorattacke der Hamas schon lange befürchtet. Wir können davon ausgehen, dass das Vorgehen der Hamas kühl kalkuliert gewesen ist und bewusst auf den Gegenschlag und die damit verbundene Eskalation gesetzt hat. Der Schlag ist in einem Moment der Schwäche Israels und der tiefen inneren Spaltung der Gesellschaft erfolgt. Es ist jedoch sehr gut möglich, dass sich das tödliche Kalkül für die Hamas als fataler Irrtum erweist.

Russland greift die Ukraine an, weil die sich zum Westen orientiert; Hamas tötet Frauen und Männer, die friedlich und unbeschwert feiern. Sind das gezielte Angriffe auf den westlichen, freien, demokratischen Lebensstil?

Russland hat die Ukraine angegriffen, weil es den Zeitpunkt, Revanche für den Zusammenbruch der Sowjetunion zu nehmen, als günstig angesehen hat, und weil es die Gegenkräfte unterschätzt hat. Die Hamas ist eine Terrororganisation, und die Spirale der Gewalt, in die sie sich in ihrer ideologisch Blindheit begeben hat, hat zu dem blutigen Terror geführt, der jetzt einen Flächenbrand im Nahen Osten auslösen kann.

„Diktatoren auf der ganzen Welt können sich durch Russlands Vorgehen ermuntert fühlen“

Russland tötet bewusst auch Zivilisten, die Hamas hat es gezielt auf Frauen, Kinder, Zivilisten abgesehen. Müssen wir uns auf eine neue Art der Kriegsführung einstellen?

Das Recht wird mit den Füßen getreten, und der Terror der Hamas zählt zum Erbärmlichsten, was wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt haben. Insoweit hat der israelische Gegenschlag auch etwas vom Charakter einer Geiselbefreiungsaktion. Es bleibt deshalb unverzichtbar, auf der Einhaltung der Völkerrechts zu bestehen und darauf, dass die völkerrechtlichen Standards eigehalten werden.

Syrien, Ukraine und jetzt (wieder) Israel: gehört Krieg in Europas Nachbarschaft jetzt zum Alltag?

Kriege und Konflikte sind leider wieder wahrscheinlicher geworden. Umso wichtiger ist es, dass wir uns nie daran gewöhnen dürfen, dass sie eine Alltagserscheinung werden.

Ist die Hemmschwelle, einen Krieg anzufangen, durch Russlands grundlose Invasion gesunken?

Dies ist nicht auszuschließen, weil sich Diktatoren auf der ganzen Welt durch Russlands Vorgehen ermuntert fühlen können und weil wir auch sehen, dass die Autokraten dieser Welt sich immer enger zusammenschließen. Umso wichtiger ist es, klare Kante zu zeigen, auf Abschreckung und die Einhaltung der völkerrechtlichen Regeln zu setzen.

* Ulrich Schlie, Jahrgang 1965, ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Internationale Politik (Academy of International Affairs NRW, Geschäftsführende, geleitet von Direktorin: Dr. Mayssoun Zein Al Din), Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn sowie Direktor des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS).