Parlamentswahl in Südtirol: Schwere Verluste für Regierungspartei SVP – Zuwachs für Melonis Partei

Von: Hannes Niemeyer

Am Sonntag wurde in Südtirol gewählt. Nach ersten Ergebnissen hat die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) erhebliche Verluste hinnehmen müssen.

Update vom 23. Oktober, 5.55 Uhr: In Südtirol bleibt die Südtiroler Volkspartei (SVP) trotz schwerer Verluste bei der Parlamentswahl mit Abstand stärkste Partei. Nach Auszählung fast aller abgegebenen Stimmen lag die SVP am frühen Montagmorgen nur noch bei etwa 34,5 Prozent. Trotzdem wird die SVP in der Provinzhauptstadt Bozen an der Regierung bleiben. Insgesamt legten vor allem Rechtsparteien zu.

Auf den weiteren Plätzen folgten die bislang stärkste Oppositionspartei Team K mit etwa 11,1 Prozent, die rechte Partei Süd-Tiroler Freiheit mit etwa 10,9 Prozent sowie die Grünen mit etwa 9 Prozent. Deutliche Zugewinne auf etwa sechs Prozent gab es für die rechtsnationalistische Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die in Rom seit einem Jahr ein rechtes Dreierbündnis führt.

Bei der Südtirol-Wahl steht die SVP um Amtsinhaber Kompatscher vor einem schlechten Ergebnis – Melonis Fratelli d‘Italia rechnet sich Chancen aus. © Italy Photo Press / Eibner Europa / Imago (Montage)

Update vom 22. Oktober, 23.45 Uhr: Nach ersten Ergebnissen hat die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) bei der Parlamentswahl in Südtirol schwere Verluste hinnehmen müssen. Sie bleibt aber die mit Abstand stärkste Partei. Nach Auszählung von etwa einem Drittel der Stimmen lag die SVP in Italiens nördlichster Provinz am späten Sonntagabend nur noch bei 33 Prozent. Auf noch 41,9 Prozent war die Partei bei der Wahl vor fünf Jahren gekommen.

Dennoch wird die SVP in der Provinzhauptstadt Bozen weiterhin an der Regierung bleiben – wie bereits seit 75 Jahren. Auf den weiteren Plätzen folgen nach den ersten Ergebnissen die Liste Team K mit etwa 10 Prozent sowie die Grünen und die Partei Süd-Tiroler Freiheit mit jeweils etwa neun Prozent.

Für die rechtsnationalistische Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gab es deutliche Zugewinne. Melonis Partei führt seit einem Jahr ein rechtes Dreierbündnis in Rom. Am Montag soll das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt gegeben werden.

Update vom 22. Oktober, 22.24 Uhr: Bis 21 Uhr konnten die Wählerinnen und Wähler bei der Wahl in Südtirol ihre Stimme an der Urne abgeben. Nun sind die Süditroler Landtagswahlen 2023 Geschichte, aber die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet. Insgesamt 429.841 Südtiroler waren aufgerufen, das 35 Mandatare starke Landesparlament zu wählen.

Wahl in Südtirol: Verluste für SVP – Lega droht Debakel

Auf dem Abschneiden der regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP) liegt die größte Aufmerksamkeit. Die SVP war bisher mit 15 von insgesamt 35 Mandataren im Landtag vertreten und koaliert mit der Lega. Umfragen im Vorfeld gingen von einem deutlichen Stimmeneinbruch aus. Wie hoch dieser ausfällt, bleibt abzuwarten.

Nach ersten Erkenntnissen scheint auch bei der Wahl in Südtirol 2023 die Südtiroler Volkspartei (SVP) die Nase vorn zu haben. Dennoch muss sie wohl mit klaren Verlusten rechnen und wird die 39,4 Prozent aus der vergangenen Wahl wohl nicht erreichen. Zweitstärkste Kraft könnte Team K (Team Köllensperger) erreichen. Auch sie muss ebenfalls mit Einbußen bei der Gunst der Wähler rechnen.

Im Kampf um den dritten Platz zeichnet sich offenbar ein enges Rennen zwischen der Südtiroler Freiheit (STF), Verdi Grüne VËRC und Fratelli D‘ITALIA. Ein Debal droht hingegen der LEGA Nord, die offenbar einen heftigen Rückschlag hinnehmen muss. Bei der vergangenen Wahl war sie noch die drittstärkste Kraft mit 13,8 Prozent, droht nun ein Verlust von über zehn Prozent.

Historische Wahl in Südtirol: Melonis Rechtsaußen-Partei wittert Chance

Erstmeldung vom 22. Oktober, 10:30: Bozen – Italien schaut gespannt in den Norden des Landes: In Südtirol wird ein neues Parlament gewählt. Insgesamt 429.841 Menschen sind dort an diesem Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die nördlichste Provinz des Landes hat ein Autonomiestatut, neben Italienisch ist auch Deutsch offizielle Amtssprache. Die Wahlen wecken wegen der Beliebtheit der Region als Reiseziel auch in Deutschland und Österreich Interesse.

Auf den ersten Blick liegt bei den Vorzeichen zur Wahl in Südtirol ein Vergleich mit der CSU in Bayern nahe. Ähnlich wie es die Partei von Markus Söder im Freistaat vorlebt, hat auch die Region rund um die Hauptstadt Bozen eine Dauerbrenner-Partei in der Regierung. Die Südtiroler Volkspartei (SVP) regiert seit 75 Jahren. Dass sie auch am Sonntag wieder stärkste Kraft wird, scheint nahezu gesichert. Das große Aber: Wie auch die CSU bei der Bayern-Wahl 2023 steht die SVP bei der Südtirol-Wahl vor einem historisch schlechten Ergebnis.

Südtirol-Wahl am Sonntag: Regierungs-Partei SVP vor historischem Ergebnis

Denn die selbsterklärte „Sammelpartei“ SVP von Regierungschef Arno Kompatscher muss das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte fürchten. Die lange Zeit fest bestehende absolute Mehrheit hat sie schon vor einigen Jahren verloren. Jetzt sagen ihr die Meinungsforscher höchstens noch 35 Prozent voraus. Es sind Probleme, wie sie die CSU in Bayern kennt.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das reichen, um weiterhin den Landeshauptmann zu stellen, wie der Chef der Provinzregierung nach österreichischem Vorbild hier heißt. Wahrscheinlich wird es Kompatscher bleiben, Jurist, 52 Jahre alt, Vater von sieben Kindern, im Amt seit 2014. Die spannende Frage aber: Mit wem wird die SVP regieren? Zum Autonomiestatut gehört, dass immer auch eine italienische Partei in der Regierung dabei sein muss. Was die SVP unbedingt vermeiden will: dass sie eine andere deutschsprachige Partei in die Koalition holen muss. Mit dem Alleinvertretungsanspruch wäre es dann dahin.

Profitiert Meloni bei Südtirol-Wahl? Fratelli d‘Italia hat schwierige Vorgeschichte mit SVP

Auch deshalb regierte zuletzt die Rechtspartei Lega gemeinsam mit der SVP. Ob die beiden Parteien allerdings bei der Stimmabgabe auf eine Mehrheit kommen, ist fraglich. Eine dritte Partei wäre dann nötig. Als möglicher Koalitionspartner nach der anstehenden Wahl gilt nun aber auch die Fratelli d‘Italia um Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die kürzlich mit ihrer Trennung für Schlagzeilen sorgte. Mit den Vorläufern der „Brüder Italiens“ hat die SVP allerdings eine nicht gerade rosige Vorgeschichte.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Südtirol (auf Italienisch: Alto Adige) und die Nachbarprovinz Trentino (damals: Welschtirol) von Österreich abgetrennt und Italien zuerkannt. Nach der Machtübernahme 1922 ließ der faschistische Diktator Benito Mussolini in großem Stil Italiener aus dem Süden ansiedeln, mit dem Ziel einer „Italianisierung“. Deutsch wurde verboten: Wer Johannes hieß, musste sich Giovanni nennen.

Wahlen in Südtirol: Wann gibt es die Ergebnisse?

Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es Jahrzehnte, bis sich die Südtiroler nach einem ersten Autonomiestatut von 1948 das Statut in seiner heutigen Form erstritten. Dazu gehört, dass Deutsch in Schulen und Behörden dem Italienischen gleichgestellt ist, Orte und Straßen deutsche Namen haben und der staatliche Sender Rai Programme auf Deutsch sendet. Die Vorgängerparteien der Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) waren stets dagegen.

Ob die Partei von Giorgia Meloni zukünftig mit der SVP zusammen die Regierung stellen wird, bleibt abzuwarten. Insgesamt stehen 16 Parteien und Gruppierungen auf dem Stimmzettel, acht davon mit deutschsprachigem Hintergrund. Dazu gehört eine Liste um den ehemaligen SVP-Gesundheitsminister Thomas Widmann, der die Partei im Streit verlassen musste und sie nun Mandate kosten könnte. Auch eine Liste von Impfkritikern, von denen es in Südtirol nicht wenige gibt, tritt an. Regierungschef Kompatscher baute bereits vor: „Es ist realistisch, dass es deutliche Stimmenverluste geben kann.“

Die Wahllokale in Südtirol sind seit 7 Uhr in der früh geöffnet, eine Stimmabgabe ist noch bis 21 Uhr möglich. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird frühestens in der Nacht auf Montag, eher Montagfrüh gerechnet. (han/dpa)