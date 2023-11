Trump-Prozess in New York: Ivanka betritt die Bühne vor Gericht

Von: Stefan Krieger

Der Betrugsprozess gegen Donald Trump geht weiter. Diesmal steht seine Tochter Ivanka im Fokus – was für den ehemaligen Präsidenten zum Problem werden könnte.

New York – Der Prozess gegen Donald Trump in New York geht in die nächste Runde. Diesmal steht allerdings nicht der ehemalige Präsident selbst im Rampenlicht, sondern seine Tochter Ivanka Trump. Es wird erwartet, dass Ivanka am Mittwoch (8. November, Ortszeit) als letzte Zeugin der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft in dem weitreichenden Betrugsverfahren gegen ihren Vater und das Unternehmen ihrer Familie in den Zeugenstand tritt.

Die älteste Trump-Tochter, die einst als „offensichtliche Erbin“ des Familienimperiums galt, ist seit dem Ausscheiden ihres Vaters aus dem Amt so gut wie aus dem Rampenlicht verschwunden. Als Trump die Wahl 2020 verlor, zogen Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner mit ihrer Familie von Washington nach Miami um und entschieden sich, auch die politische Welt hinter sich zu lassen.

Ivanka Trump weiterhin Teil des Firmenimperiums?

Doch jetzt könnte ihre frühere Tätigkeit als Führungskraft der Trump Organization unter die Lupe genommen werden. Ivanka soll zu ihrer Rolle bei mehreren Trump-Immobilientransaktionen und zur Bewertung ihrer New Yorker Wohnung befragt werden. Die Immobilie hatten sie und ihr Mann vor mehr als zehn Jahren in der Trump Park Avenue gemietet. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass ihre Miete deutlich niedriger war als die anderer Penthäuser in dem Gebäude und dass sie eine Kaufoption für 8,5 Millionen Dollar hatte – obwohl Trumps Finanzberichte dieselbe Wohnung mit 20,8 Millionen Dollar bewerten.

„Frau Trump ist auch nach ihrem formellen Rücktritt weiterhin mit der Trump Organization verflochten. Wir glauben, dass sie immer noch in der Lage ist, für dieses Unternehmen zu arbeiten“, schrieb der stellvertretende Generalstaatsanwalt Sherief Gaber in einer E-Mail vom 26. September nach Angaben des Portals TheHill.

Die Vorwürfe werden von Ivanka Trumps Anwalt allerdings bestritten. Bennet Moskowitz bezeichnet die Charakterisierung der verschiedenen Zahlungen der Trump Organization an die Tochter des ehemaligen Präsidenten durch die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft als völlig „daneben“.

Ivanka Trump (Archivbild) tritt im Betrugsverfahren gegen ihren Vater und das Unternehmen ihrer Familie in den Zeugenstand. © ALEX EDELMAN/afp

Ivanka Trump: Vorwürfe der Anwaltschaft

Es wird erwartet, dass sich ihre Aussage in New York auf mehrere Immobilientransaktionen konzentrieren wird. Die Generalstaatsanwaltschaft behauptet, dass diese mit falschen Angaben verbunden waren. Dabei geht es um die Aufnahme von Krediten bei der Deutschen Bank für den Old Post Office Pavilion in Washington und das Trump National Doral in Miami.

„Bei jeder dieser Transaktionen mit der Deutschen Bank war sich Frau Trump bewusst, dass die Transaktionen eine persönliche Bürgschaft von Herrn Trump beinhalteten, die ihn dazu verpflichtete, jährliche Erklärungen über die finanzielle Lage und Bestätigungen vorzulegen“, schrieb die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Anklage.

Noch vor Beginn des Prozesses im vergangenen Monat befand Richter Arthur Engoron den ehemaligen Präsidenten, sein Unternehmen und mehrere Führungskräfte – darunter auch Trumps älteste Söhne – wegen Betrugs für haftbar. Trumps Rechtsbeistand legte gegen die Entscheidung Berufung ein, mit der ihm die Geschäftslizenzen entzogen und einige seiner Kultimmobilien in Gefahr gebracht wurden. Die New Yorker Berufungskammer hat den Entzug von Trumps Geschäftslizenzen bis nach der Anhörung seines Falles ausgesetzt, lehnte es jedoch ab, den Rest der Verfügung oder das Betrugsverfahren auszusetzen.

Im Verfahren gegen Donald Trump fordert die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von 250 Millionen Dollar sowie ein Verbot für die Trumps, im Staat New York Geschäfte zu machen.

Trump und seine Söhne wissen angeblich von nichts

Ivanka Trumps Auftritt vor Gericht folgt auf einen chaotischen Tag der Zeugenaussage ihres Vaters, die auf die Befragung zwei ihrer Brüder, Donald Trump Jr. und Eric Trump, folgte. Die Trump-Söhne wie auch ihr Vater verteidigten die Geschäfte der Trump Organization vehement, während sie sich gleichzeitig von den Finanzberichten des Unternehmens distanzierten.

Die Finanzberichte der Trump Organization waren „nicht wirklich Dokumente, denen die Banken viel Aufmerksamkeit schenkten“, hatte Donald Trump bei seiner Vernehmung ausgesagt. „Ich habe seit 50 Jahren mit Banken zu tun und kenne die Banken wahrscheinlich so gut wie kein anderer“, sagte Trump. „Ich weiß, worauf sie achten; sie achten auf das Geschäft“.

Sowohl Donald Trump Jr. als auch Eric Trump bestritten jede Beteiligung an den Finanzberichten ihres Vaters und gaben an, dass sie sich stattdessen auf Buchhalter und andere Experten verließen, um sicherzustellen, dass die Zahlen korrekt waren.

Zeigt sich Ivanka loyal?

Ivanka Trump könnte unter Umständen nicht so schnell bereit sein, das Familienunternehmen zu decken.

Als Trump seine Präsidentschaftskampagne für 2024 ankündigte, nachdem er die Wahl 2020 gegen Präsident Joe Biden verloren hatte, hatte Ivanka Trump sich von der Kandidatur ihres Vaters für das Weiße Haus distanziert und öffentliche Auftritte abgelehnt. „Ich liebe meinen Vater sehr. Dieses Mal möchte ich meinen kleinen Kindern und dem Privatleben, das wir uns als Familie aufbauen, den Vorrang geben“, sagte sie damals in einer Erklärung. „Ich habe nicht vor, mich in der Politik zu engagieren.“

In der Aussage Ivanka Trumps vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das Kapitol untersuchte, wurden einige Brüche deutlich. Während Trump weiterhin seine falschen Behauptungen über Wahlbetrug in die Welt setzte, zeigte Ivanka Trumps achtstündige Aussage vor dem Ausschuss, dass sie nicht glaubt, dass die Wahl betrügerisch durchgeführt wurde.

Mary Trump, die Nichte des ehemaligen Präsidenten und eine seine lautstärksten Kritikerinnen, meinte letzte Woche gegenüber TheHill, dass Ivanka Trump das Familienunternehmen vielleicht nicht so schnell in Schutz nehmen würde wie ihre Geschwister und ihr Vater. „Sie wird einfach die Wahrheit sagen und ihn vor den Bus werfen“, so ihre Einschätzung. (skr)