Jelena Kostjutschenko: Es ist möglich, Russland trotz Ukraine-Krieg zu lieben

Von: Felicitas Breschendorf

Die Autorin gibt Landsleuten eine Stimme, die weit entfernt von Russland leben und uns einen Blick auf ein Land versteckt hinter Putins Propaganda.

Frankfurt/ Moskau – Sein Land zu lieben, das bedeutet in Deutschland nichts Gutes. Es bedeutet, Patriot, rechts oder mindestens AfD-Wähler zu sein. Wenn man sich dagegen eine Person vorstellt, die Russland liebt, glaubt man, sie sei Putin-Freund. Sie würde hinter seiner Propaganda stehen, den Ukraine-Krieg befürworten. All das ist Jelena Kostjutschenko nicht und trotzdem hat sie ihr Buch „Das Land, das ich liebe: Wie es wirklich ist, in Russland zu leben“ genannt.

Im Oktober 2022 wurde Kostjutschenko mutmaßlich in München vergiftet

Kostjutschenko war Journalistin der regierungskritischen Zeitung Nowaja gaseta. Seit März 2022 darf diese nicht mehr gedruckt werden. Die Autorin erlebte mit, wie vier ihrer Kolleginnen und Kollegen ermordet wurden. Sie selbst lebt mittlerweile im Exil in Deutschland. Doch auch hier ist sie nicht sicher. Im Oktober 2022 soll Kostjutschenko in München Opfer eines Gift-Anschlags geworden sein. Im August 2023 wurden die Ermittlungen nach Berichten der ZEIT fortgesetzt, als sie gesundheitliche Probleme bekam.



In Deutschland, in Berlin, wird sie trotzdem erst einmal bleiben. Würde sie nach Russland zurückreisen, erzählt sie Fr.de von Ippen.Media, würde sie höchstwahrscheinlich verhaftet werden. So erging es der kritischen, US-russischen Journalistin Alsu Kurmasheva, die am 19. Oktober bei einem Besuch ihrer Familie in Gewahrsam genommen worden war. Es ist der Tag, an dem ich Kostjutschenko bei der Frankfurter Buchmesse treffe.

Die russische Autorin und Journalistin Jelena Kostjutschenko. © Julia Tatarchenko

Kostjutschenko: „Liebe erfordert keinen Gehorsam, keine Lügen und kein Schweigen“

Trotz allem, was im Ukraine-Krieg passiert, vermisst sie Russland, sagt die Autorin. Wie geht das? „Was Wladimir Putin den Russen gerade sagt, ist, wenn du dein Land magst, töte Ukrainer, wenn du dein Land liebst, schweige oder gehorche.“ Für ihn bedeutet Heimatliebe Staatstreue.



Doch Kostjutschenko grenzt sich von diesem Bild ab. „Liebe erfordert keinen Gehorsam, keine Lügen und kein Schweigen. Sie erfordert, dass du einen sehr genauen Blick auf das wirfst, was du liebst. Und sie erfordert, dass du dein Bestes tust, um dich um das zu kümmern, was du liebst.“ Sein Land zu lieben, bedeutet für sie eben nicht, patriotisch zu sein, sondern aktivistisch. Das Ziel zu haben, den Ort zu einem besseren zu machen.



Kostujtschenko, die selbst lesbisch ist, ging einst in Moskau auf die Straße, um für LGBTQ-Rechte zu kämpfen. Das ist für sie ein Akt der Liebe zu ihrem Land.

Alkoholkonsum in Russland ist seit dem Ukraine-Krieg gestiegen

Denken wir in Deutschland an Russland, dann sehen wir Putin und Schreckensbilder des Ukraine-Kriegs. In ihrem Buch porträtiert Kostjutschenko den Alltag der Russinnen und Russen, von denen wir in Deutschland nichts mitbekommen. Sie leben nicht in Moskau, sondern in Vororten oder kleinen Dörfern des Landes. Sie sind extrem arm, ungebildet, Schienenarbeiter oder Sexarbeiterinnen. „Diese Menschen zu verstehen, ist genauso wichtig wie Putin zu verstehen.“

Oft bleibt den Protagonistinnen in ihrem Buch nichts, als ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken. Tatsächlich hat der Konsum von Alkohol in Russland seit dem Ukraine-Krieg zugenommen. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmen Nielsen IQ stieg der Absatz von Alkohol 2022 in Russland um 4,2 Prozent gegenüber 2021.



Auch psychische Krankheiten nehmen seit dem Ukraine-Krieg in Russland zu. Zahlen des E-Label-Herstellers CRPT zeigen, dass die Russen in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 5 Milliarden Rubel (63,2 Millionen Euro) für Antidepressiva ausgegeben haben – 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Putins Propaganda erschüttert das Verhältnis von Kostjutschenko und ihrer Mutter

Russland, das ist auch eine Vielzahl an Menschen, deren Stimme nicht gehört wird. Sie definiert mehr als Putins Propaganda, das will Kostjutschenko mit ihrem Buch sagen. Trotzdem ist es gerade diese faschistische Ideologie, die Kostjutschenko von ihrer Mutter trennt. Denn sie glaubt fest an die Propaganda – an das, was im russischen Fernsehen läuft. Nach neuen Umfragen hält die Hälfte der Russen ihr Land für eine „Großmacht“.



„Manchmal glaube ich, wir leben in zwei verschiedenen Ländern“, sagt Kostjutschenko im Buch einmal zu ihrer Mutter. „Es ist hart für mich, ihr zuzuhören, weil ich zwischen den Zeilen so viel konstruierte Propaganda heraushöre. Ich will nicht mit dem Fernsehen sprechen, sondern mit dir, denke ich dann. Und sie erwidert, das bin ich“, sagt sie. Ihre Mutter habe sie einmal eine Verräterin genannt, weil sie eine kritische Journalistin sei. Die politischen Differenzen ändern aber nichts an ihrer gegenseitigen Liebe.



Das Ende des andauernden Krieges in der Ukraine wird sie wahrscheinlich nicht mehr erleben, sagt Kostjutschenko. So allumfassend schätzt sie ihn ein. Dennoch ist sie davon überzeugt, dass aus Russland irgendwann ein demokratischer Staat werden wird. „Es wird passieren, wenn wir hart genug dafür arbeiten.“ (Felicitas Breschendorf)