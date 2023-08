Prigoschins Popularität wird zum Problem für Putin

Washington Post

Russland trauert um den verstorbenen Wagner-Chef Prigoschin. Sein Tod könnte eine Herausforderung für Putin darstellen, der mit Spaltungen in der Elite konfrontiert ist.

Moskau – In den letzten Tagen haben Russen, die um den Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin trauern, in fast zwei Dutzend Städten in ganz Russland und der besetzten Ukraine behelfsmäßige Gedenkstätten errichtet. Dies ist ein Zeichen für die anhaltende Popularität des Kommandeurs und eine potenzielle Herausforderung für Präsident Wladimir Putin inmitten von Spaltungen innerhalb der Elite und des Militärs über die Kriegsführung.

Prigoschin und andere hochrangige Wagner-Führer kamen ums Leben, als sein Embraer-Geschäftsflugzeug am Mittwochabend nordwestlich von Moskau abstürzte, nur zwei Monate nachdem Putin ihn als Verräter gebrandmarkt hatte, weil er im Juni eine kurzlebige Rebellion gegen das russische Militär angeführt hatte. Das russische Untersuchungskomitee bestätigte in einer Erklärung am Sonntag den Tod von Prigoschin und den anderen neun Personen, die auf der Passagierliste aufgeführt waren, nachdem es DNA-Tests an den Körpern der Opfer durchgeführt hatte.

Wagner-Boss Prigosschin: Nn den Kreisen der Kriegsbefürworter unterstützt

Die Gedenkfeiern waren zwar kein landesweiter Ausdruck von Schock und Trauer, zeigten jedoch, dass Prigoschin in ganz Russland in den Kreisen der Kriegsbefürworter unterstützt wird. Sie unterstrichen die heikle Aufgabe des Kremls, mit der möglichen Wut seiner Anhänger umzugehen, da viele in der russischen Elite davon überzeugt sind, dass Prigoschins Tod ein vom Kreml angeordnetes Attentat war.

Putins Sprecher Dmitri Peskow hat Spekulationen über eine Beteiligung des Kremls entschieden als „alles Lügen“ zurückgewiesen.

Der russische Analyst und unabhängige Journalist Dmitri Kolezew, der Russland nach der Invasion in der Ukraine verlassen hat, sagte, die Herausforderung für den Kreml bestehe darin, die Wut von Prigoschin und Wagner-Anhängern, einschließlich junger und mittlerer Offiziere, zu kontrollieren. „Prigoschin hat trotz seiner Loyalitätsbekundung gegenüber Putin sein Regime in Gefahr gebracht und Schwäche gezeigt, wofür er die unvermeidliche Strafe erhielt. Ich denke, die Eliten haben dieses Signal sehr gut verstanden“, sagte er.

„Gleichzeitig gibt es ein breiteres Publikum von Militäraktivisten, Anhängern der Wagner-Gruppe und Wagner-Veteranen, unter denen es einen Prigoschin-Kult gibt“, so Kolezev. „Putin muss verhindern, dass diese Menschen zu seinen Gegnern werden und sie von möglichen radikalen Aktionen abhalten, indem er Prigoschin würdigt und eine alternative Version seines Todes anbietet.“

Das Ansehen von Prigoschin sinkt

Aus diesem Grund lobte Putin Prigoschin als „begabten Menschen“, der „die notwendigen Ergebnisse erzielt“, aber „Fehler gemacht“ habe, wobei er sich auf die Meuterei bezog.

Die Gedenkfeiern für den Wagner-Führer fanden trotz einer konzertierten Propagandakampagne des Kremls nach der Meuterei statt, die darauf abzielte, Prigoschin als gierigen Verbrecher und Verräter an Russland zu verunglimpfen. Diese Bemühungen haben Prigoschins Zustimmungsrate, die in der Woche vor dem Aufstand 58 Prozent erreichte, nach Angaben des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada Center gesenkt.

Die Menschen legten Blumen, Fotos mit der Aufschrift „Held Russlands“, Wagner-Fahnen und -Abzeichen, Kerzen, religiöse Bilder und sogar eine Geige nieder, ein Symbol der Söldnergruppe, die sich selbst „Das Orchester“ und ihre Mitglieder „Musiker“ nannte. Viele trugen Wagner-Tarnkleidung mit verdeckten Gesichtern oder schwarze Hemden mit dem grinsenden Totenkopf-Logo von Wagner.

„Er war mit uns an der Front“

Prigoschin weckte die Loyalität seiner Männer, weil sie den Eindruck hatten, dass er sich für sie gegen unnachgiebige Militärbürokraten einsetzte, trotz der brutal hohen Opferzahlen bei Wagner, vor allem unter den ehemals verurteilten Kämpfern, und der weit verbreiteten Behauptung, dass diejenigen, die aus dem Kampf flohen, oft hingerichtet wurden.

Ein Wagner-Kämpfer aus St. Petersburg, Pawel Schabrin, verfasste ein Gedicht über Prigoschin mit den Worten: „Er war mit uns an der Front: in den Schützengräben, in den Schützengräben. Er kannte unsere Probleme und freute sich mit uns. Er schlief in Zelten, aß Brei aus einem Messer und stellte Kerzen für die Toten vor die Ikonen.“ Prigozhin weigerte sich zu lächeln und dem Raum zu schmeicheln, schrieb er, und „mit jedem Wort schnitt er die Luft wie eine Peitsche“.

Während des Krieges steigerte Prigoschin seine Popularität mit gesalzenen, brutal direkten Videos, die er in der Nähe der Frontlinien aufnahm – einige davon offenbar in Bachmut – während in der Nähe Explosionen stattfanden, und besuchte seine Männer in unterirdischen Bunkern im Kriegsgebiet. Als Russlands Kriegsanstrengungen ins Stocken gerieten, wurde er für viele zu einem vertrauenswürdigen Wahrheitsverkünder, zu einer der wenigen prominenten Persönlichkeiten, die bereit waren, sich über Russlands Gesetze gegen die Diskreditierung des Militärs hinwegzusetzen, indem sie die militärischen Misserfolge und die hohen Opferzahlen aufdeckten.

An zwei verschiedenen Tagen zeigte er Dutzende frischer Leichen von Wagner-Soldaten, die im Kampf in Bakhmut gefallen waren, und veröffentlichte Videos, auf denen er Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow mit Obszönitäten beschimpfte, sie des Verrats beschuldigte und mehr Munition forderte.

Trauer und Loyalität auch bei Angehörigen der Wagner-Leute

Die Familien der Wagner-Soldaten brachten in den letzten Tagen in Telegram-Gruppenchats ihre Trauer und Loyalität zum Ausdruck und sorgten sich, ob sie die ihnen zustehenden Zahlungen und Leistungen erhalten würden. Prigozhin stand seit langem unter US-Sanktionen, und sein Chef für Logistik und Management, Valery Chekalov, wurde im Juli vom Finanzministerium auf die schwarze Liste gesetzt. Er befand sich ebenfalls an Bord des Flugzeugs.

„Ein Krieger zu sein bedeutet, ewig zu leben“, schrieb die Schwester eines verstorbenen Wagner-Kämpfers. „Für mich persönlich ist er ein Mann mit einem großen Buchstaben, der den Kampf zuerst gegen sich selbst gewonnen hat und der die Wagner PMC geschaffen hat, die zweifellos die kampfbereiteste Armee der Welt ist, die für viele Jungs zu einer echten Familie geworden ist! Ein echter Patriot Russlands, der das Vaterland liebt und die zahllosen Horden der Bürokratie hasste, die er leider nie durchbrechen konnte!“ Sie wünschte ihm ein „helles und ewiges Andenken“.

Eine Straße in Moskau zu Ehren Prigoschins

Der Duma-Abgeordnete Wassili Wlassow von der Liberaldemokratischen Partei Russlands schlug vor, die Zolnaja-Straße in St. Petersburg, in der sich sein Bürozentrum befindet, zu Prigoschins Ehren umzubenennen.

Der 62-jährige Prigoschin lernte Putin, einen ehemaligen KGB-Offizier, der im Büro des Bürgermeisters arbeitete, Anfang der 1990er Jahre in St. Petersburg kennen, kurz nachdem er 1990 aus dem Gefängnis entlassen wurde, in dem er neun Jahre einer 13-jährigen Haftstrafe wegen Diebstahls, Betrugs und Raubes verbüßt hatte, wie russische Medien berichteten.

Prominente Russen schlossen sich den Lobeshymnen Putins mit öffentlichen Lobreden an. Der nationalistische Schriftsteller Zakhar Prilepin nannte ihn den „besten aller Männer“. Der Gouverneur von Tula, Alexei Dyumin, ehemaliger Sicherheitschef Putins, der Prigoschin gut kannte, nannte ihn einen „wahren Patrioten, einen entschlossenen und furchtlosen Mann“, der kein Verräter war.

Sergej Mironow, Vorsitzender der Partei „Gerechtes Russland für die Wahrheit“, sagte, Prigoschin habe viele Menschen verärgert, warnte aber, dass „die Feinde Russlands für den Tod der Helden hart bezahlen werden“.

Analysten zufolge sind viele in der russischen Elite davon überzeugt, dass der Tod Prigoschins ein von Putin angeordnetes Attentat war. Die in Paris ansässige Russland-Analystin Tatjana Stanowaja sagte, die öffentlichen Äußerungen prominenter Persönlichkeiten folgten dem Beispiel Putins - zeigten aber auch ihr Unbehagen über den Vorfall.

„All dies ist natürlich sehr subjektiv. Aber die Gefühle von Leuten wie Dyumin kann man jetzt verstehen: Sie glauben, dass solche Figuren wie Prigozhin trotz ihrer Fehler einen solchen Tod nicht verdient haben“, schrieb sie auf Telegram.

Der Analyst Kolezev sagte, Dyumins Kommentare deuteten auf Spaltungen innerhalb der Eliten über Prigoschins „Bestrafung“ hin. Er sagte, Dyumin, der sich anscheinend als zukünftiger Verteidigungsminister positioniert, müsse sich die Loyalität der jüngeren und mittleren Offiziere sichern, „und diese werden den Mord an Prigoschin wahrscheinlich negativ auffassen“.

Boris Johnson gibt Putin die Schuld an Prigoschins Tod

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson äußerte in einer Kolumne in der Daily Mail seine Überzeugung, dass Putin die Ermordung Prigoschins angeordnet hat - die bisher unverblümteste Aussage eines westlichen Politikers zu diesem Vorfall.

„Während wir die erschütternden Aufnahmen des Flugzeugs sehen, das in einer Spirale zur Erde stürzt, werden wir Zeugen von etwas Historischem. Dies ist die gewaltsame Liquidierung seiner Feinde - im Fernsehen - durch ein bestehendes Staatsoberhaupt. Ich kann mir kein anderes Beispiel für eine solch ostentative und ungehemmte Grausamkeit eines Staatsoberhauptes vorstellen - nicht zu unseren Lebzeiten“, schrieb Johnson, der als Premierminister ein entschiedener Befürworter der Ukraine war. Er sagte, die Welt solle wissen, dass Putin dafür verantwortlich sei.

Westliche Analysten sind der Ansicht, dass die wahre Ursache des Absturzes angesichts des politisierten russischen Untersuchungssystems möglicherweise nie geklärt wird. Russische Staatsmedien und kremlnahe Medien haben sich auf die offizielle Untersuchung des Unfalls konzentriert und spekuliert, dass das Flugzeug von ukrainischen Saboteuren oder ausländischen Geheimdienstagenten zerstört wurde.

Zur Autorin Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post. .Mary Ilyushina in Riga, Lettland, hat zu diesem Bericht beigetragen.

Die kremlnahe Boulevardzeitung Moskowski Komsomolez berichtete, Prigoschins Flugzeug habe im Freien gestanden und sei kurz vor dem tödlichen Flug repariert worden. Sie berichtete, dass zwei potenzielle Käufer für Prigoschins Flugzeug kurz vor dem Abflug eine Stunde lang an Bord gewesen seien.

Seit der Eroberung von Bakhmut durch Wagner im Mai hat Russland in diesem Krieg nur wenige Erfolge erzielt, und die jüngsten Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau haben den Moskauern den Krieg vor Augen geführt. Am frühen Samstag schoss die russische Luftabwehr nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin eine Drohne in der Nähe der Hauptstadt ab. Die Flughäfen Scheremetjewo, Wnukowo und Domodjedowo wurden über Nacht für mehrere Stunden geschlossen.

Die rechtsextreme russische paramilitärische Gruppe Rusitsch, die ebenfalls in der Ukraine kämpft, gab am späten Freitag bekannt, dass sie ihre Kämpfer aus dem Ukraine-Krieg zurückzieht, nachdem ein prominentes Mitglied, Yan Petrovsky, in Finnland verhaftet wurde, wo er möglicherweise an die Ukraine ausgeliefert wird, um dort wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vor Gericht gestellt zu werden. Rusich behauptete, dass die russischen Behörden wenig getan hätten, um Petrowski zu helfen.

„Wenn ein Land seine Bürger nicht schützen kann, warum sollten dann die Bürger das Land schützen“, schrieb die Gruppe auf Telegram

