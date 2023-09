Amtsenthebung gegen Biden? Kein Argument der Republikaner überzeugt

Teilen

US-Präsident Joe Biden ist mit schweren Vorwürfen konfrontiert. © Yuri Gripas/Imago

Bei den Vorwürfen gegen US-Präsident Joe Biden gibt es jede Menge Ungereimtheiten und Unglaubwürdigkeit. Der Sender Fox News entlarvte sich mit einem Interview selbst.

Washington D.C. – Bei den republikanischen Bemühungen, US-Präsident Joe Biden anzuklagen, gibt es zwei zentrale Argumente. Beide sind nicht stichhaltig.

Das erste Argument ist, dass Joe Biden finanziell von den geschäftlichen Aktivitäten seines Sohnes Hunter Biden profitiert hat – dass Hunter Bidens Nutzung seines Nachnamens zur Erlangung von Beraterverträgen bis zu seinem Vater durchgesickert ist. Die Untersuchungen der Republikaner im Repräsentantenhaus, insbesondere des von James Comer geleiteten Oversight Committee, haben trotz monatelanger Nachforschungen keine derartige Verbindung aufgezeigt. Stattdessen stützt sich diese Behauptung auf Unterstellungen, dass Joe Biden mit seinem Sohn telefoniert habe – und darauf, dass entlastende Beweise von Hunter Bidens ehemaligem Geschäftspartner ignoriert wurden.

Der zweite zentrale Angriff auf den Präsidenten betrifft die Arbeit von Hunter Biden für das ukrainische Energieunternehmen Burisma. Diese Beziehung wurde während des ersten Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump eingehend untersucht, wobei es um Trumps Wunsch ging, dass der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor den Wahlen 2020 eine Untersuchung gegen die Bidens ankündigt.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Trumps Thesen sind bereits entkräftet – und dennoch werden sie wiederholt

Die Annahme von Trumps Anhängern, Joe Biden habe die Absetzung des ukrainischen Generalstaatsanwalts Viktor Schokin angestrebt, um Burisma und Hunter Biden zu begünstigen, wurde 2019 entkräftet. Dennoch werden die Behauptungen über den Versuch Bidens, Schokin in den Jahren 2015 und 2016 entlassen zu lassen, jetzt wieder präsentiert, als ob sie weiterhin Gültigkeit hätten.

Das ist nicht der Fall – wie der US-amerikanische Sender Fox News am Wochenende ungewollt deutlich machte: Letzten Monat interviewte der Sender Schokin, wobei er erneut behauptete, dass seine Entlassung einzig und allein darauf zurückzuführen sei, dass der damalige Vizepräsident Biden den damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko unter Druck gesetzt habe. In Anbetracht dessen, was über die Situation bekannt ist – dass Schokin es versäumt hat, die Korruption im Land zu bekämpfen, dass es einen daraus resultierenden multinationalen Druck für seine Entlassung gab und dass es keine aktive Untersuchung zu Burisma gab (und dass er das Unternehmen in der Tat geschützt hatte) – waren dies unglaubwürdige Behauptungen, die von einem unglaubwürdigen Schauspieler kamen.

Interview im Sender Fox News enttarnt Kampagne gegen Joe Biden

Ein Interview von Fox News-Moderator Brian Kilmeade mit Poroschenko vom Sonntag (25. September), das der Journalist Aaron Rupar in den sozialen Medien verbreitete, machte dies ebenfalls deutlich. Kilmeade sprach zunächst mit dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten – der bei den Wahlen 2019 von Selenskyj besiegt wurde – über den Ukraine-Krieg. Dann kam er zum Interview mit Schokin, der Poroschenko als seinen Freund bezeichnet hatte.

Er spielte einen Ausschnitt aus dem Schokin-Interview ab, in dem der ehemalige Staatsanwalt behauptete, dass „Poroschenko mich auf Drängen des damaligen Vizepräsidenten Biden gefeuert hat, weil ich gegen Burma ermittelt habe... Es gab keinerlei Beschwerden, keine Probleme damit, wie ich meinen Job gemacht habe. Aber weil wiederholt Druck auf Präsident Poroschenko ausgeübt wurde, hat er mich schließlich gefeuert.“

Dies ist offenkundig unwahr, wie bereits mehrfach festgestellt wurde. Kilmeade stellte es Poroschenko jedoch als möglich dar und fragte, ob dies tatsächlich der Grund für die Entlassung von Shokin sei. „Zunächst einmal ist das ein völlig verrückter Mensch“, begann Poroschenko. „Das ist etwas, was mit ihm nicht stimmt.“ „Zweitens“, fuhr er fort, „gibt es kein einziges Wort der Wahrheit. Und drittens hasse ich die Idee, irgendwelche Kommentare abzugeben und in die amerikanischen Wahlen einzugreifen.“ Er forderte Kilmeade auf, „eine solche Person wie Schokin nicht zu benutzen.“

„Er ist nicht Ihr Freund?“, fragte Kilmeade darauf. „Ich habe ihn nicht gesehen – vielleicht vier Jahre oder so“, antwortete Poroschenko und fügte hinzu, dass Schokin „leider ein sehr schmutziges Spiel“ spiele. „Okay, das ist also nicht wahr“, fuhr Kilmeade fort. „Er ist nicht wegen Joe Biden gefeuert worden.“ Poroschenko bestätigte, dass er nicht gefeuert wurde, und sagte, dass Schokin „wegen seiner eigenen Aussage“ gefeuert wurde.

Fox News bietet Plattform für unbegründete Behauptungen gegen Biden

Das ist an sich keine Neuigkeit. Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass es keine Burma-Untersuchung gab, dass Schokin als zu nachlässig in Bezug auf Korruption angesehen wurde und dass es nicht nur Biden war, der Poroschenko unter Druck setzte, ihn zu entlassen. Es gab Proteste auf der Straße und Rücktritte innerhalb von Schokins Büro, die zu dem Druck beitrugen. Als Trump jedoch Präsident wurde, fand Schokin im Umfeld des Republikaners Gehör und überzeugte sowohl rechte Autoren als auch Trump selbst davon, dass seine Absetzung auf ein Manöver der Demokraten zurückzuführen sei.

Die Neuigkeit hier ist, dass Fox News, das eine wesentliche Plattform für jede unbegründete Behauptung von Comer und seinen Verbündeten war, versehentlich auf seine eigenen Botschaften hereingefallen ist. Sicher, Poroschenko ist selbst nicht der zuverlässigste Erzähler. Aber seine Verunglimpfung der Glaubwürdigkeit von Schokin reiht sich ein in eine beachtliche Menge anderer Beweise.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Kampagne der rechten Eliten gegen Joe Biden wird nicht abreißen

Man sollte nicht davon ausgehen, dass Fox News und seine Gäste nun zu mehr Skepsis gegenüber Schokins Behauptungen übergehen werden. Sie haben bereits zu sehr in die Idee investiert, dass Bidens Zurückhaltung einer Kreditgarantie als amerikanische Manifestation der internationalen Bemühungen ein positiver Beweis für Bidens Korruption war.

Der Sender brachte zahllose Beiträge über einen unbegründeten Bestechungsvorwurf, der sich wiederum auf Bidens Beziehungen zu Burma bezieht. Fox News und die Republikaner im Repräsentantenhaus werden die Aussagen Poroschenkos entweder ignorieren (so wie sie die Aussage des Geschäftspartners von Hunter Biden ignoriert haben, dass Joe Biden nicht in ihre Geschäfte verwickelt war) oder sie werden Poroschenko als weniger zuverlässig als Schokin behandeln.

Das ist das Problem mit dem von rechten Eliten und Medien konstruierten Narrativ: Es ist zu weit hergeholt, als dass sie zugeben könnten, dass sie falsch lagen. Jetzt müssen sie nur noch herausfinden, wie sie auf andere Weise Recht hatten.

Zum Glück für sie sind sie darin sehr geübt.

Zum Autor Philip Bump ist Kolumnist der Washington Post und lebt in New York. Er schreibt den Newsletter How To Read This Chart und ist der Autor von The Aftermath: The Last Days of the Baby Boom and the Future of Power in America.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 25. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.