Doppelter Schlag für Biden: Amtsenthebungsverfahren und Anklage gegen den Sohn

Teilen

Nicht nur politisch, auch privat steht Joe Biden vor großen Herausforderungen: Sind die Probleme groß genug, um seine Wiederwahl zu verhindern?

Washington, D.C. – Innerhalb von nur 48 Stunden musste Präsident Joe Biden in dieser Woche einen doppelten Ansturm von politischen und persönlichen Rückschlägen hinnehmen. Die Geschäfte seines Sohnes und seine persönlichen Probleme sorgten für neue Turbulenzen zu einer Zeit, in der seine Berater die Aufmerksamkeit auf die Probleme des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und der Republikaner im Repräsentantenhaus lenken wollten.

Am Donnerstag wurde Bidens Sohn Hunter wegen falscher Angaben und illegalen Waffenbesitzes angeklagt und damit der Weg für ein Strafverfahren geebnet, das noch während Bidens Wiederwahl stattfinden könnte. Dies geschah zwei Tage, nachdem die Republikaner im Repräsentantenhaus ein formelles Amtsenthebungsverfahren eingeleitet hatten, bei dem es um die Frage ging, ob der Präsident von den Geschäften seines Sohnes profitiert hat, obwohl sie bisher kaum Beweise dafür vorlegen konnten.

Weder die Untersuchung noch die Anklageerhebung kamen unerwartet, aber die beiden Entwicklungen unterstrichen die Herausforderungen, denen sich Biden bei seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit gegenübersieht. Er hat keinen ernsthaften Konkurrenten um die Nominierung der Demokraten, aber einige Demokraten sind zunehmend besorgt über seine Schwachstellen, einschließlich seines Alters, da Umfragen ein enges Rennen zwischen ihm und Trump, dem Spitzenkandidaten für die Nominierung der Republikaner, zeigen.

Anklage gegen Sohn „belastet“ Joe Biden und seine Familie

Die rechtlichen und politischen Wolken, die über Hunter Biden hängen, verstärken diese Sorgen noch. „Es ist immer ein Problem“, sagte der ehemalige Senator Doug Jones (Demokraten, Alabama), ein Verbündeter Bidens, über die Anklage gegen Hunter Biden. „Es belastet ihn und die ganze Familie. Tatsache ist, dass dieser Präsident das Justizministerium seine Arbeit machen lässt und sich nicht einmischt. Die Chips werden fallen, wo sie fallen werden.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Trumps strafrechtliche Verfahren im Zusammenhang mit seinen Bemühungen, die Wahlergebnisse für 2020 zu kippen, und sein mutmaßlicher falscher Umgang mit geheimen Dokumenten haben Bidens Herausforderungen bis jetzt weitgehend in den Schatten gestellt. Aber ein Amtsenthebungsverfahren und die Anklage eines unmittelbaren Familienmitglieds, vor allem so kurz hintereinander, stellen für einen Präsidenten ein bemerkenswertes Paar von Rückschlägen dar, eine Realität, die mit dem offiziellen Beginn der Verfahren im Gerichtssaal und im Kapitol noch deutlicher werden könnte.

Jones sagte, er gehe davon aus, dass das Gerichtsverfahren mit einer für Hunter Biden günstigen Lösung enden werde. In der Zwischenzeit, so sagte er voraus, wird sich der Präsident darauf konzentrieren, den Wählern seine Bilanz zu verkaufen.



„Es ist bedeutend und historisch“, sagte der ehemalige Senator über Bidens Leistungen. „Das ist es, worauf er sich stützen wird. Ich glaube nicht, dass es das amerikanische Volk interessiert, ob ein Sohn wegen eines Waffendelikts angeklagt wurde.“



US-Präsident Joe Biden muss persönliche und politische Rückschläge hinnehmen. © Abaca/Imago

Einige Republikaner sehen eher ein Problem für den Präsidenten. „Biden hat es sehr schwer gehabt, auf dem Weg zu seiner Wiederwahl an Fahrt zu gewinnen“, sagte Jesse Hunt, ein republikanischer Stratege und ehemaliger Kommunikationsdirektor der Republican Governors Association. „Dies ist eine weitere beunruhigende Entwicklung für ihn, wenn die Wähler bereits an seiner Kompetenz zweifeln. Es gibt ihnen einen weiteren Grund, ihn in einem negativen Licht zu sehen.“

Hunter Biden: Deal mit der Justiz gescheitert

Die Anklage gegen Hunter Biden folgt auf das Scheitern eines Deals, bei dem er sich für zwei Steuervergehen schuldig bekannt hätte, während er den illegalen Besitz der Waffe zugegeben hätte, sich aber nicht für das Verbrechen schuldig bekannt hätte.



Mit diesem Deal hätte er wahrscheinlich eine Gefängnisstrafe vermeiden können. Stattdessen könnte Hunter Biden nun mitten in der Wiederwahlkampagne seines Vaters vor Gericht stehen, und es ist möglich, dass gegen ihn weitere Anklagen wegen Steuervergehen erhoben werden.



Das Anwaltsteam von Hunter Biden argumentiert, dass der Deal aufgrund des Drucks rechter Republikaner gescheitert sei, die sich darüber beschwerten, dass der Sohn des Präsidenten mit einem blauen Auge davongekommen sei.



„Wie erwartet, hat die Staatsanwaltschaft heute Anklage erhoben, die sie noch vor sechs Wochen nach einer fünfjährigen Untersuchung dieses Falles für nicht gerechtfertigt hielt“, sagte Abbe Lowell, der Anwalt von Hunter Biden, in einer Erklärung. „Die Beweise in dieser Angelegenheit haben sich in den letzten sechs Wochen nicht geändert, aber das Gesetz hat sich geändert und damit auch die unangemessene und parteiische Einmischung der MAGA-Republikaner in diesen Prozess.“



Im Repräsentantenhaus ist nicht klar, ob die Untersuchung zu einem tatsächlichen Amtsenthebungsverfahren gegen Biden führen wird. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (Republikaner, Kalifornien), ordnete die Untersuchung eigenmächtig an, als den Republikanern im Plenum des Repräsentantenhauses die Stimmen fehlten, um ein solches Verfahren einzuleiten.

Dennoch ist eine solche Untersuchung eine Seltenheit in der amerikanischen Geschichte. Gegen drei Präsidenten wurde ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet - Andrew Johnson, Bill Clinton und Trump, dem diese Demütigung zweimal widerfahren ist. Keiner von ihnen wurde vom Senat, der in solchen Fällen als Jury fungiert, verurteilt.

Republikaner wollen Hunter Bidens Probleme gegen den Präsidenten einsetzen

Auch früher haben die Verwandten des Präsidenten schon Probleme verursacht, aber selten auf diese Weise. „Einen Sohn oder eine Tochter zu haben, die in Schwierigkeiten geraten, ist nichts Neues“, sagt der Historiker Douglas Brinkley. „Billy Carter und Roger Clinton spielten im Weißen Haus nie eine große Rolle, während es bei der Geschichte mit Hunter Biden darum geht, die Verbindung zu seinem Vater herzustellen.“

Billy Carter, der Bruder von Präsident Jimmy Carter, sah sich einer Senatsuntersuchung wegen angeblicher Einflussnahme gegenüber. Roger Clinton, der Halbbruder von Bill Clinton, hatte Drogenprobleme und wurde von seinem Bruder wegen einer Drogenverurteilung begnadigt.



Joe Biden: Leben und Karriere des 46. US-Präsidenten in Bildern Fotostrecke ansehen

Biden ist dafür bekannt, dass er sich große Sorgen um seinen überlebenden Sohn macht, der vor einigen Jahren eine schwere Drogensucht durchmachte. Hunter Biden hielt sich in diesem Sommer zwei Wochen lang im Weißen Haus auf, und die meisten Berater des Präsidenten vermeiden es, mit dem Präsidenten über die Probleme seines Sohnes zu sprechen, weil sie glauben, dass ihre Beiträge und Ideen nicht willkommen sind, obwohl sie sich Sorgen über den persönlichen Tribut machen, den die Probleme für ihn bedeuten.

Hochrangige Berater des Präsidenten informierten ihn kurz nach Bekanntwerden der Anklage gegen seinen Sohn und weniger als eine Stunde vor seiner Abreise aus dem Weißen Haus am Donnerstag zu einer Wirtschaftsrede in Maryland, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben wollte, weil sie nicht befugt war, öffentlich zu sprechen. Biden hat sich am Donnerstag nicht zu der Anklage geäußert, und Beamte sagten, dass das Weiße Haus keine Pläne hat, dies zu tun, da sie betonen wollen, dass der Fall des Justizministeriums gegen Hunter Biden unabhängig ist.

Aber als Vater ist der Präsident - dessen anderer Sohn, Beau, 2015 an Krebs starb - besonders sensibel für Hunters rechtliche Probleme. Als der Deal mit Hunter Biden im Juli platzte, war der Präsident überrumpelt und frustriert, da er geglaubt hatte, die rechtlichen Probleme seines Sohnes lägen weitgehend hinter ihm, so Personen, die mit seiner Reaktion vertraut sind.



„Der rechtliche Status seines Sohnes muss extrem schmerzhaft für ihn sein, aber er muss es ertragen“, sagte der ehemalige Senator Bob Kerrey (Demokraten, Nebraska), der mit Biden im Senat diente.

Sowohl Vater als auch Sohn haben über Hunters Kampf mit der Sucht gesprochen, und der Präsident hat oft erzählt, wie stolz er auf die Genesung seines Sohnes ist.



Republikaner leiten Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden ein: „Beweislose Gänsejagd“

Die Republikaner müssen noch Beweise vorlegen, die zeigen, dass der Präsident von den Auslandsgeschäften seines Sohnes profitiert hat, aber viele der konservativsten Republikaner im Repräsentantenhaus hatten McCarthy gedrängt, offiziell ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Einige sagten sogar, sie würden die Finanzierung der Regierung nicht unterstützen, wenn McCarthy nicht einwilligt.



„Sie haben keine Beweise, also starten sie die nächste Phase ihrer beweislosen Gänsejagd, nur um dem rechten Flügel rotes Fleisch vorzuwerfen, damit sie den Präsidenten weiterhin grundlos angreifen können, um extreme Politik zu spielen“, sagte Ian Sams, ein Sprecher des Weißen Hauses, in einer Erklärung.



Aber wie bei jeder Untersuchung gibt es auch hier Risiken für den Präsidenten. Der Kongress hat wahrscheinlich erweiterte Befugnisse, um Bidens Finanzen zu untersuchen, und könnte mehr Ressourcen für Ermittlungen gegen den Präsidenten und seine Familie aufwenden.



„Ein Amtsenthebungsverfahren zu durchlaufen, ist niemals ein Ehrenzeichen“, sagte Brinkley. „Es ist nicht etwas, das der Präsident begehrt oder will, aber es ist Teil unseres neuen Bürgerkriegs zwischen Demokraten und Republikanern.“



Er fügte hinzu: „Die Bewaffnung des Amtsenthebungsverfahrens ist jetzt zu voller Blüte gelangt. Es war immer die Befürchtung eines doppelten Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump, dass dieser Tag eintreten würde. Man braucht nicht wirklich Beweise, um ein Amtsenthebungsverfahren in Gang zu bringen - man braucht nur den politischen Willen, es zu tun. Es ist nur eine weitere Manifestation der Toxizität in unserer Politik“.

Zum Autor Tyler Pager ist Reporter für das Weiße Haus bei The Washington Post. Er kam 2021 zu der Zeitung, nachdem er bei Politico über das Weiße Haus und bei Bloomberg News über den Präsidentschaftswahlkampf 2020 berichtet hatte. Er wurde 2022 mit dem Gerald R. Ford Journalism Prize for Distinguished Reporting on the Presidency ausgezeichnet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.