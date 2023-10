Krieg zwischen Israel und Hamas: Joe Biden auf heikler Mission

Nach dem verheerenden Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza trifft Joe Biden in Israel ein – der US-Präsident steht vor einem „heiklen Drahtseilakt“.

Tel Aviv – Israels Umgang mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen stellt die Biden-Administration vor ein immer größer werdendes Dilemma. Die Beamten bemühen sich, nach dem brutalen Angriff der Hamas ihre Unterstützung für einen wichtigen Verbündeten der USA zu bekräftigen, während sie sich gleichzeitig mit der steigenden Zahl von Menschen auseinandersetzen müssen, die Israels internationalen Rückhalt gefährden und Amerikas eigene Maßnahmen zum Schutz von Nichtkombattanten untergraben könnte.

Die Notlage der Zivilisten zieht im Vorfeld des für Mittwoch (18. Oktober) geplanten Besuchs von Präsident Biden in Israel, bei dem der US-Chef seine Unterstützung für Amerikas engsten Partner im Nahen Osten bekräftigen will, der immer noch unter dem verheerenden Überraschungsangriff leidet, bei dem mindestens 1.400 Menschen nahe der Grenze zum Gazastreifen getötet wurden, weltweit große Aufmerksamkeit auf sich.

Die palästinensischen Behörden gaben an, dass bei einem Angriff auf ein überfülltes Krankenhaus in Gaza-Stadt am Dienstag mindestens 500 Menschen getötet wurden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer dramatisch an, die bereits über 2.000 betrug, seit die israelischen Streitkräfte nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober mit Luftangriffen auf das dicht besiedelte Gebiet begannen. Bis zu 1 Million Menschen wurden aufgefordert, in den Süden zu fliehen, da ein Großteil des nördlichen Gazastreifens durch die Bombardierung in Schutt und Asche gelegt wurde und sich die Bedingungen nach der israelischen Einstellung der Wasser- und Stromversorgung in der von der Hamas regierten Enklave verschlechterten.

Netanjahu: Israel wird Hamas „demolieren“

In einer auf seiner Reise nach Israel veröffentlichten Erklärung zeigte sich Biden „empört“ über die Explosion im Krankenhaus. Die Vereinigten Staaten, so Biden, „stehen unmissverständlich für den Schutz der Zivilbevölkerung während eines Konflikts ein“. Im Gegenzug sagte der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, sein geplantes Treffen mit Biden ab, und auch ein Gipfeltreffen, an dem Biden und die Staats- und Regierungschefs von Ägypten und Jordanien teilnehmen sollten, wurde abgesagt.

Palästinenser suchen unter Trümmern nach Opfern eines Luftangriffs vom Dienstag. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Die Möglichkeit weitaus größerer Opfer während Israels erwarteter Bodenoffensive gegen die Hamas wird wahrscheinlich die Herausforderungen verschärfen, die Biden, der seine Regierung als Hauptverteidiger globaler Normen positioniert hat, inmitten dessen, was US-Beamte als Russlands illegale und unmoralische Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine bezeichnen, bei seiner Solidaritätsbekundung mit Israel bewältigen muss.



Premierminister Benjamin Netanjahu hat geschworen, die Hamas zu „demolieren“, wenn Israel zusammenkommt, um weitere Angriffe zu verhindern.



Kenneth Pollack, Nahostexperte am American Enterprise Institute, sagte jedoch, dass Israel Gefahr laufe, die Fehltritte zu wiederholen, die Amerika nach dem 11. September 2001 begangen habe, als eine erschütterte Nation eine breit angelegte militärische und geheimdienstliche Reaktion einleitete, die letztlich viele frühe Unterstützer verprellte und eine neue Generation antiamerikanischer Gefühle weltweit inspirierte.



„Dies ist der heikle Drahtseilakt, den die Regierung Biden vollziehen muss. Sie hat es mit Menschen zu tun, die genauso sind wie wir vor 22 Jahren“, sagte Pollack. „Sie müssen gleichzeitig mit den Israelis sympathisieren ... und ihnen die Weisheit unserer Fehler zugute kommen lassen“.

Seit Beginn des Konflikts hat die Regierung Biden den Schutz der Zivilbevölkerung und die humanitäre Hilfe zu einer Priorität erklärt, ohne die israelischen Taktiken zu kritisieren. Beamte der Regierung, darunter Außenminister Antony Blinken, haben die israelische Führung in den letzten Tagen mit gemischten Ergebnissen dazu gedrängt, Maßnahmen zu ergreifen, von denen sie hoffen, dass sie das Leiden der Zivilbevölkerung minimieren werden, wobei sich ihre Appelle darauf konzentrierten, die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu erleichtern.



Joe Biden besteigt die Air Force One auf der Joint Base Andrews, um nach Israel zu reisen. © Samuel Corum/Imago

Hamas-Angriff auf Israel: Biden verurteilt „Akt des Bösen“

Biden selbst, ein langjähriger Unterstützer Israels, der den „Akt des Bösen“ der Hamas emotional verurteilte, hat Israels Ziel, die Gruppe auszulöschen, uneingeschränkte Unterstützung zugesagt. Doch der Präsident und seine Berater, die sich innerhalb der Demokratischen Partei dem Druck ausgesetzt sehen, die Gewalt einzudämmen, warnen Israel auch vor einer erneuten Besetzung des Gazastreifens und sagen, dass sie von Israel erwarten, dass es sich an die Gesetze des Krieges hält.

Die Krise erschwert die laufenden Bemühungen der Biden-Administration, weitreichende Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln, um den Tod von Zivilisten in Kriegszeiten zu verhindern - ein Problem, das die Vereinigten Staaten während zweier Jahrzehnte der Aufstandsbekämpfung in Atem hielt. Während das Pentagon beispielsweise mindestens 1.300 zivile Todesopfer bei Operationen gegen den Islamischen Staat im Irak und in Syrien zugegeben hat, sagen Beobachter, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich weit höher ist.



„Die US-Regierung hat sich öffentlich verpflichtet, den Umgang mit zivilen Schäden zu verbessern, auch in Zusammenarbeit mit Partnern“, sagte Annie Shiel, Leiterin der US-Lobbyarbeit am Center for Civilians in Conflict. „Und wenn die USA gegenüber Israel in Bezug auf zivile Schäden und ihre Verpflichtungen nicht hart bleiben, dann scheinen diese Zusagen zum Fenster hinausgeworfen zu werden.



Letztes Jahr hat die Regierung Biden eine einzigartige Initiative ins Leben gerufen, um zivile Opfer von US-Militäroperationen zu verhindern, zu verfolgen und darauf zu reagieren. Biden genehmigte auch neue Richtlinien für Waffentransfers, die die Rolle der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts bei der Genehmigung solcher Transaktionen stärken. Kürzlich führte das Außenministerium erstmals ein Verfahren ein, um auf mutmaßliche Vorfälle zu reagieren, bei denen verbündete Länder US-Waffen gegen Zivilisten eingesetzt haben.



Rechtsexperten sagten, dass die Ausweitung der militärischen Unterstützung Israels durch die USA angesichts der zunehmenden palästinensischen Opfer mit gewichtigen Überlegungen verbunden ist. Die US-Regierung hat bereits zwei Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer positioniert, eine amphibische Task Force in das Gebiet entsandt und die Lieferung von Munition und Luftabwehrraketen beschleunigt. Die Art und Weise, wie Israel die aus den USA stammenden Waffen einsetzt, könnte nach Ansicht von Experten nun neue Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten haben.

Israel ist seit langem der größte Empfänger von jährlicher US-Militärhilfe und erhält mehr als 3 Milliarden Dollar pro Jahr.



Brian Finucane, der während der Obama-Regierung als Anwalt des Außenministeriums tätig war, sagte, die Überlegungen umfassten nationale Gesetze, die Waffenverkäufe regeln und festlegen, dass US-Waffen an andere Länder zum Zweck der „legitimen Selbstverteidigung“ verkauft werden können, sowie internationale Gesetze, die theoretisch einen Geber von Militärhilfe an eine Nation belasten könnten, die dann mit diesen Waffen das Kriegsrecht verletzt.



Krieg zwischen Israel und Hamas: Nahost-Lage stellt auch USA vor Herausforderungen

Diese Frage erinnert an die internen Debatten auf dem Höhepunkt des Krieges im Jemen, als einige US-Beamte davor warnten, dass die amerikanische Militärhilfe für Saudi-Arabien die Vereinigten Staaten in die wiederholten saudischen Angriffe auf jemenitische Zivilisten verwickeln könnte.



Während US-Beamte öffentlich ihr Vertrauen in eine verantwortungsvolle israelische Kampagne zum Ausdruck gebracht haben, sollten Angriffe wie der auf das al-Ahli-Krankenhaus im Zentrum von Gaza-Stadt am Dienstag „zumindest harte Fragen“ von Beamten aufwerfen, die an der Genehmigung von Waffenverkäufen beteiligt sind, sagte Finucane. Die israelischen Behörden machten eine militante palästinensische Gruppe für den Angriff verantwortlich.



„Es ist zutiefst problematisch, einfach davon auszugehen, dass ein ausländischer Partner sich an das Kriegsrecht hält und alle zivilen Todesopfer zufällig sind“, sagte Finucane, der jetzt Seniorberater bei der International Crisis Group ist.



Die Situation könnte Washington auch vor größere diplomatische Herausforderungen stellen, da es versucht, die weltweite Unterstützung für Israel zu mobilisieren. Während Großmächte wie Russland und China die israelischen Taktiken bereits kritisiert und einen Waffenstillstand gefordert haben, haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs bisher bemüht, ihre Solidarität zu bekunden.



Doch selbst sie stehen vor Herausforderungen, wenn es darum geht, sich im globalen Kontext des Konflikts zurechtzufinden, wie die Gegenreaktion zeigte, mit der sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, konfrontiert sah, nachdem sie am Freitag ihre uneingeschränkte Solidarität mit Israel zum Ausdruck gebracht hatte, ohne dabei auch die zivilen Opfer im Gazastreifen zu erwähnen. Europäische Diplomaten befürchteten insgeheim, dass sie die weltweite Unterstützung für Europas Bemühungen um die Ukraine untergraben könnte, wenn sie den Tod palästinensischer Zivilisten ignoriert und gleichzeitig Russlands Angriffe auf Ukrainer hervorhebt.



Die Vereinten Nationen haben davor gewarnt, dass Israels Belagerung der Enklave und sein Evakuierungsbefehl gegen internationales Recht verstoßen könnten.



Das Ringen der Regierung um Maßnahmen, die der Zivilbevölkerung zugute kommen, zeigt die Grenzen des US-Einflusses in einem Moment intensiver regionaler Krisen auf. In den ersten Tagen des Krieges bestand die erste humanitäre Initiative der Biden-Administration darin, die sichere Überfahrt palästinensischer Zivilisten aus dem Gazastreifen nach Ägypten über die Grenze von Rafah auszuhandeln.

Auch US-Außenminister Blinken in Gesprächen mit Israel

Nach Konsultationen mit den arabischen Partnern, die sich gegen den Vorschlag aussprachen, weil sie befürchteten, dass die fliehenden Palästinenser nie wieder nach Gaza zurückkehren könnten, gab die Regierung diesen Plan schnell wieder auf - ein großes Hindernis angesichts der schmerzhaften Geschichte von Generationen palästinensischer Flüchtlinge.

„Ich habe direkt vom Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Abbas, und von praktisch allen anderen Führern, mit denen ich in der Region gesprochen habe, gehört, dass diese Idee nicht durchführbar ist“, sagte Blinken am Sonntag gegenüber al-Arabiya. „Wir glauben, dass die Menschen in Gaza, ihrer Heimat, bleiben können sollten.



Infolgedessen änderte die Regierung Biden ihre Taktik und machte sich die Idee zu eigen, „sichere Zonen“ im Gazastreifen einzurichten. „Wir konzentrieren uns jetzt darauf, bei der Schaffung sicherer Zonen zu helfen“, sagte Blinken, der sich mitten in einer Marathonreise durch die Region befand, vor Reportern in Katar. „Wir tun dies zusammen mit den führenden internationalen Organisationen“.



Bisher ist der US-Plan für sichere Zonen noch nicht in die Tat umgesetzt worden.



Trotz einer mehr als siebenstündigen Verhandlungsrunde zwischen Blinken und dem israelischen Kriegskabinett, die von Montagabend bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags dauerte, konnten sich beide Seiten nur darauf einigen, „einen Plan zu entwickeln“, der die „Möglichkeit der Schaffung von Gebieten vorsieht, die Zivilisten vor Schaden bewahren“, sagte Blinken nach dem Treffen.



Die Ankündigung enthielt weder einen Zeitplan, wann dies geschehen soll, noch irgendwelche Details darüber, wie solche sicheren Zonen in einem dicht besiedelten Gebiet, in dem Zivilisten und Kämpfer eng beieinander liegen, funktionieren könnten.



Eine weitere Botschaft, die die arabischen Staats- und Regierungschefs unterstrichen, war, dass ein humanitärer Zusammenbruch im Gazastreifen die muslimische Welt erzürnen und möglicherweise ihre eigenen Bevölkerungen destabilisieren würde.



Diese Gefühle veranlassten die US-Beamten, in den Gesprächen mit dem israelischen Kriegskabinett der Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza Vorrang einzuräumen - eine humanitäre Herausforderung, die mehr Zeit in Anspruch nahm als jedes andere Thema des Treffens, so ein Beamter des Außenministeriums, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um ein sensibles Thema zu besprechen.



Selbst dann einigten sich die beiden Seiten jedoch nur darauf, weiter an einem Plan zu arbeiten, der es ermöglicht, dass humanitäre Hilfe von Geberländern und multilateralen Organisationen die Zivilisten in Gaza erreicht“, so Blinken.



Während Blinkens Gespräche mit den arabischen Führern dazu beitrugen, dass sich die Regierung Biden von einer Konzentration auf die Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen - und auf eine sichere Zone - wegbewegte, sind sich die beiden Seiten in der Frage der Deeskalation weiterhin uneinig.



Israel mit Operation zur Auslösung der Hamas – Experten mit Einwänden

Während des Treffens zwischen Biden und Kronprinz Mohammed bin Salman „betonte“ der saudische Staatschef die Notwendigkeit, die Militäroperationen zu beenden, „die das Leben unschuldiger Menschen gefordert haben“ - eine Anspielung auf die israelische Offensive - und die „Belagerung des Gazastreifens“ aufzuheben, heißt es in der saudischen Zusammenfassung des Treffens.



Der Kronprinz rief auch dazu auf, die „derzeitige Eskalation“ des Konflikts zu stoppen.



Bei Blinkens Treffen mit Abdel Fatah El-Sisi in Kairo sagte der ägyptische Machthaber, Israels Angriffe hätten „das Recht auf Selbstverteidigung“ überschritten und seien zu einer „kollektiven Bestrafung“ geworden.



Im Gegensatz dazu warnte ein durchgesickertes Memo des Außenministeriums, das von der Washington Post bestätigt wurde, US-Diplomaten davor, die Begriffe „Deeskalation/Friedensbruch“, „Ende der Gewalt/des Blutvergießens“ und „Wiederherstellung der Ruhe“ zu verwenden, da diese Begriffe nicht mit der aktuellen US-Politik übereinstimmen.



US-Beamte bestehen weiterhin darauf, dass Israel eine Operation zur Auslöschung der Hamas durchführen darf, obwohl Sicherheitsexperten befürchten, dass die Bombardierung mit Tausenden von Bomben bereits verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung hat.



Hudson berichtete aus Amman, Jordanien. Michael Birnbaum in Washington trug zu diesem Bericht bei.

Zu den Autoren Missy Ryan schreibt für die Washington Post über Diplomatie, nationale Sicherheit und das Außenministerium. Sie kam 2014 zur Post, um über das Pentagon und militärische Themen zu schreiben. Sie hat aus dem Irak, Ägypten, Libyen, Libanon, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Mexiko, Peru, Argentinien und Chile berichtet. John Hudson ist Reporter bei The Washington Post und berichtet über das Außenministerium und die nationale Sicherheit. Er gehörte zu dem Team, das für die Berichterstattung über die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in die Endrunde des Pulitzer-Preises für Öffentlichkeitsarbeit kam. Er hat aus Dutzenden von Ländern berichtet, darunter die Ukraine, China, Afghanistan, Indien und Belarus.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.