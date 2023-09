Keine direkten Beweise gegen Joe Biden bekannt

Erste Anhörung im Amtsenthebungsverfahren gegen Biden terminiert

Die Republikaner treiben das Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden voran. Doch es fehlt nach wie vor an Beweisen gegen den US-Präsidenten.

Washington DC - Der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses plant, nächste Woche seine erste Anhörung zu einem von den Republikanern geführten Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden abzuhalten. Die Sprecherin des Ausschusses, Jessica Collins, sagte am Dienstag, die Anhörung werde sich auf verfassungsrechtliche und rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Verwicklung des Präsidenten in Korruption und Amtsmissbrauch konzentrieren.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), wies die Ausschüsse des Repräsentantenhauses letzte Woche an, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden einzuleiten. McCarthy will damit die rechtsgerichteten Abgeordneten besänftigen, die die Ermittlungen gegen den Präsidenten inmitten seiner Wiederwahlkampagne verstärken wollen. McCarthy hielt keine Abstimmung im Repräsentantenhaus ab, bevor er die Untersuchung ankündigte, wie er es zuvor angekündigt hatte.

McCarthy sagte letzte Woche, dass die Untersuchung sich unter anderem darauf bezieht, ob Biden von den Geschäften seines Sohnes Hunter Biden profitiert hat.

Republikaner treiben Amtsenthebung von Joe Biden voran

Das Weiße Haus wehrte sich am Dienstag gegen die Ankündigung einer Anhörung. Sprecher Ian Sams sagte in einer Erklärung, dass „die extremen Republikaner im Repräsentantenhaus bereits ihre Pläne ankündigen, um von ihrer eigenen chaotischen Unfähigkeit zu regieren und den Auswirkungen auf das Land abzulenken“.



Sams bezeichnete die Bemühungen der Republikaner als „unbegründete, beweislose Anklage“ und schlug vor, dass die Republikaner sich stattdessen darauf konzentrieren sollten, einen Regierungsstillstand zu vermeiden. Das Repräsentantenhaus steht vor einer kritischen Frist bis zum 30. September, um die Regierung zu finanzieren. „Die Inszenierung einer Anhörung als politischer Stunt in den letzten Tagen vor der möglichen Schließung der Regierung offenbart ihre wahren Prioritäten: Für sie sind unbegründete persönliche Angriffe auf Präsident Biden wichtiger als die Verhinderung einer Schließung der Regierung und der damit verbundenen Schmerzen für amerikanische Familien“, sagte Sams.

Keine direkten Beweise gegen Joe Biden bekannt

Die Republikaner haben keine direkten Beweise dafür vorgelegt, dass Biden von den Geschäften seines Sohnes in der Ukraine und anderswo profitiert hat. Sie haben Behauptungen vorgebracht, dass das Justizministerium eine Untersuchung der Finanzgeschäfte von Hunter Biden behindert hat, sowie Aussagen über seine Vorliebe, mit der Familienmarke zu werben, um Kunden zu gewinnen.

Bei der Ankündigung der Untersuchung beschuldigte McCarthy Biden, „das amerikanische Volk über die Kenntnis der Auslandsgeschäfte seiner Familie zu belügen“. McCarthy behauptete, dass Biden als Vizepräsident mit Hunter Biden zu tun hatte, als dieser seinen Familiennamen benutzte, um sich ausländische Geschäfte zu sichern.



Präsident Biden geht am Sonntag auf dem Weg nach New York am Pressekorps vorbei, als er das Weiße Haus verlässt. © Bill O‘Leary/The Washington Post

Selbst einige konservative Gesetzgeber in der Republikanischen Konferenz sagen, dass sie noch keine direkte Verbindung sehen, die die Schwelle zu einem anklagbaren Vergehen erreicht. Auf die Frage, ob er glaube, dass Biden ein anklagbares Vergehen begangen habe, betonte McCarthy in der vergangenen Woche wiederholt, dass das Amtsenthebungsverfahren vorerst nur dazu diene, die bereits laufenden Ermittlungen zu vertiefen. In ihrer Erklärung vom Dienstag sagte Collins, dass der Überwachungsausschuss „auch beabsichtigt, die persönlichen und geschäftlichen Bankunterlagen von Hunter und James Biden vorzuladen“, und zwar noch in dieser Woche.

Sams sagte in seiner Erklärung, dass die Republikaner „diese albernen politischen Spiele in Washington aufgeben“ sollten und fügte hinzu, dass Biden „sich weiterhin auf die Themen konzentrieren wird, die für das amerikanische Volk wichtig sind.“



Marianna Sotomayor, Amy B Wang und Tyler Pager trugen zu diesem Bericht bei.

Zur Autorin Mariana Alfaro ist Reporterin für das Team für politische Nachrichten der Washington Post. Die gebürtige El Salvadorianerin arbeitet seit 2019 für die Post. Zuvor absolvierte Mariana ein Praktikum bei der New York Times, dem Wall Street Journal, Insider und der Texas Tribune.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.