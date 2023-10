Joe Biden besucht Israel: Doch Weiterreise nach Jordanien wird abgesagt

Von: Christoph Gschoßmann

US-Präsident Joe Biden ändert kurzfristig seine Reisepläne. Er fliegt nicht nach Jordanien. Grund ist die Explosion im Krankenhaus in Gaza.

Amman – Solidaritätsbesuche in Israel: Aktuell reisen viele hochrangige Politiker dorthin, um ihre Unterstützung nach den Hamas-Attacken vom 7. Oktober auszudrücken. Von Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - bis zu US-Präsident Joe Biden. Dessen Reise und Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch (18. Oktober) steht, doch ein anderer Teil seines Reiseplans wird gestrichen. Biden wird diese Woche nicht mehr nach Jordanien reisen, nachdem eine Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt Hunderte Menschen getötet hatte. Das erklärte das Weiße Haus am Dienstagabend.

Wegen Krankenhaus-Explosion Biden und jordanischer König sagen Treffen ab

„Nach Rücksprache mit König Abdullah II. von Jordanien und angesichts der von Präsident [Mahmoud] Abbas von der Palästinensischen Autonomiebehörde angekündigten Trauertage wird Präsident Biden seine Reise nach Jordanien und das geplante Treffen mit diesen beiden Führern und dem Präsidenten von Ägypten verschieben“, hieß es in dem Statement. Bidens Treffen mit Netanjahu soll aber stattfinden.

US-Präsident Joe Biden kurz bevor er die Air Force One besteigt, um nach Israel zu reisen. © Brendan Smialowski / AFP

US-Außenminister Antony Blinken hatte Bidens Besuch in Jordanien erst einen Tag zuvor auf einer Pressekonferenz in Jerusalem angekündigt. Noch ist unklar, wie es zur Explosion im Al-Ahli-Baptistenkrankenhaus kam. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld. Der palästinensischen militanten Gruppe Hamas zufolge habe das israelische Militär einen Luftangriff gegen das Krankenhaus gestartet. Die israelische Armee dagegen behauptetet, dass Raketen, die vom Islamischen Dschihad, einer anderen in Gaza operierenden palästinensischen militanten Gruppe, für den Angriff verantwortlich seien.

Biden verurteilt Angriff auf Al Ahli-Krankenhaus

Der 80 Jahre alte Biden verurteilte den Angriff am Dienstagabend in einer Erklärung und sagte, er sei „empört und zutiefst traurig über die Explosion im Al Ahli-Krankenhaus in Gaza und den daraus resultierenden schrecklichen Verlust an Menschenleben“. „Die Vereinigten Staaten stehen unmissverständlich für den Schutz des zivilen Lebens während eines Konflikts ein und wir trauern um die Patienten, das medizinische Personal und andere Unschuldige, die bei dieser Tragödie getötet oder verletzt wurden“, sagte Biden.

Die Explosion ist die jüngste Eskalation im Krieg. Die Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet, dort nach israelischen Angaben mehr als 1400 Menschen getötet und mindestens 199 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Bei den israelischen Gegenangriffen auf den Gazastreifen wurden nach bisherigen Angaben der dortigen Behörden etwa 3000 Menschen getötet. Die USA hat Israel öffentlich seine Unterstützung bei seinem Versuch zugesagt, die Hamas militärisch zu besiegen und deren Kontrolle über den Gazastreifen zu beenden. (cgsc)