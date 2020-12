Kampf gegen Corona: Nun lassen sich auch Joe Biden und seine Frau Jill öffentlich impfen

Mehrere hochrangige Politiker haben sich den Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer öffentlich verabreichen lassen. Joe Biden will sich diese Woche das Vakzin spritzen lassen.

Seit vergangenem Montag werden in den USA Menschen mit dem Corona-Impfstoff* von Pfizer und BioNTech geimpft.

Menschen mit dem von und geimpft. Mehrere hochrangige Politiker wie Joe Biden * oder Mike Pence * wollen sich öffentlich impfen lassen.

* oder * wollen sich öffentlich impfen lassen. Die USA sind weiterhin das am schwersten von der Coronakrise* betroffene Land der Welt.

Washington D. C.- Kein Land auf der Welt wurde von der Coronakrise* so schlimm getroffen wie die USA. Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat in den USA vergangenen Montag eine bundesweite Impfkampagne gestartet. Viele hochrangige Beamte haben sich mittlerweile dazu bereit erklärt, sich öffentlich impfen zu lassen. Diesen Montag will sich Joe Biden den Impfstoff spritzen lassen.

Nach Corona-Impfstoff Zulassung: Designierter US-Präsident Joe Biden will sich impfen lassen

Der designierte US-Präsident Joe Biden will sich den Corona-Impfstoff* von BioNTech und Pfizer öffentlich verabreichen lassen. Gemeinsam mit seiner Frau Jill* wird Biden die erste Dosis des Impfstoffes in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware* erhalten. Eine Sprecherin Bidens betonte dabei: „Er wird es öffentlich machen. Er will die klare Botschaft an die Öffentlichkeit aussenden, dass der Impfstoff sicher ist.“ Eine Woche nach Biden erhalten die designierte US-Vizepräsidentin Kamala Harris+ und Ihr Ehemann Douglas Emhoff ihre Impfung. Biden und Harris bekommen ihre Impfung aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben nicht zur selben Zeit.

Corona-Impfstoff: Führende US-Politiker lassen sich öffentlich impfen

Nach der Notfallzulassung des Impfstoffes von BioNTech und Pfizer haben sich bereits mehrere Politiker in der Öffentlichkeit die Vakzine verabreichen lassen. Als einer der ersten Politiker hat sich am vergangenen Freitag der momentane US-Vizepräsident Mike Pence mit seiner Frau Karen im Weißen Haus* vor laufenden Kameras impfen lassen. Nach seiner Impfung sagte der US-Vize: „Karen und ich hoffen, dass dieser Schritt heute eine Quelle der Zuversicht und des Trostes für das amerikanische Volk sein wird.“ Darüber hinaus bezeichnete er den Impfstoff als „medizinisches Wunder“. Neben Pence haben sich die Vorsitzende das US-Repräsentantenhaus, die Demokratin Nancy Pelosi, und der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, vergangenen Freitag den Impfstoff verabreichen lassen. Ob sich Donald Trump auch öffentlich den Corona-Impfstoff* spritzen lässt, ist noch nicht klar.

Kampf gegen Corona: USA lassen zweiten Impfstoff zu - führende Politiker lassen sich öffentlich impfen

Dass sich führende Politiker der USA den Impfstoff öffentlichkeitswirksam spritzen lassen, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist die Skepsis in den USA gegen den Impfstoff und seine Sicherheit noch relativ hoch und zum anderen wird durch die Impfung hochrangiger Politiker die Funktionsfähigkeit des Staates sichergestellt. Neben dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat die US-Arzneimittelbehörde FDA vor zwei Tagen die Vakzine des US-Unternehmen Moderna zugelassen. Der Einsatz des Impfstoffes könnte bereits diese Woche beginnen, erklärten Regierungsbeamte.