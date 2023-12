Politische Angriffe gegen Hunter Biden: „Sie versuchen, mich umzubringen“

Von: Jekaterina Jalunina

US-Präsidentensohn Hunter Biden ist bereits seit längerem im Visier der US-Justiz. (Archivfoto) © Andrew Harnik/AP/dpa

Die Angriffe gegen Hunter sollen Joe Bidens Kandidatur für die US-Wahlen schwächen. Laut ihm sollen Bidens Gegner ihm sogar den Tod wünschen.

Washington, D.C. – In einem kürzlich veröffentlichten Podcast mit dem US-Musiker Moby äußerte sich der Sohn des US-Präsidenten, Hunter Biden, zu den politischen Angriffen gegen seine Person. Der 53-Jährige sieht diese Attacken als Versuch, seinen Vater, Joe Biden, auf emotionaler Ebene zu beeinflussen. In dem Podcast betonte Hunter, dass die Angriffe aus dem republikanischen Lager nicht primär gegen ihn gerichtet seien. „Sie versuchen auf ihre höchst illegitime, aber rationale Weise, eine Präsidentschaft zu zerstören“, erklärte er.

Hunter beschuldigte die Gegner seines Vaters, auf niederträchtige Weise versucht zu haben, ihn zu schädigen, da sie wussten, dass es für seinen Vater schmerzhafter wäre als andere Angriffe. „Sie versuchen, mich umzubringen, weil sie wissen, dass dies ein größerer Schmerz wäre, als mein Vater ertragen könnte“, sagte er. Er unterstrich, dass diejenigen, die seinem Vater gegenüber feindlich gesinnt sind, erkannt haben, dass der Verlust seines Sohnes, nach dem Tod von zwei anderen Kindern, Joe Biden brechen würde. „Und so begannen sie anzugreifen und anzugreifen und anzugreifen“, beklagte sich Hunter. „Ich habe einfach aufgehört, auf ein Ende zu hoffen, denn solange mein Vater Präsident der Vereinigten Staaten ist, werden sie nicht aufhören.“

Hunters Anklagen: Bedrohung für Joe Bidens US-Wahlkampf

Die politische Situation für Joe Biden wird zusätzlich durch die jüngsten Anklagen gegen seinen Sohn erschwert. Hunter Biden wurde in einem zweiten Fall wegen Steuerdelikten angeklagt. Die Justiz legt Hunter Biden zur Last, er habe fällige Bundessteuern mehrere Jahre lang nicht beglichen – stattdessen Millionen für einen „extravaganten Lebensstil“ mit Sexclubs, Frauen, Drogen und Luxus ausgegeben zu haben. Bereits im September wurde er wegen eines Verstoßes gegen waffenrechtliche Vorgaben angeklagt.

Die Republikaner nutzen schon seit Jahren negative Schlagzeilen über Hunter Biden, darunter Alkoholsucht, Drogenabhängigkeit und rechtliche Streitigkeiten, für politische Attacken gegen Joe Biden. Die laufenden Ermittlungen verschärfen die Lage für den Demokraten im bevorstehenden Wahlkampf zusätzlich.

Hunter Biden will clean bleiben – und schießt gegen Republikaner

In dem Podcast-Gespräch gewährte Hunter tiefe Einblicke in sein Seelenleben, betonte die enge Verbindung zu seinem Vater, sprach über Schuld- und Schamgefühle sowie die Herausforderungen, clean zu bleiben, besonders unter öffentlichem Druck. Trotz der schweren Schicksalsschläge der Bidens, darunter der Verlust von Joe Bidens erster Frau und einer gemeinsamen Tochter bei einem Autounfall sowie der spätere Tod von Hunters Bruder Beau an einem Hirntumor, sagte Hunter: „Einer der Gründe, warum ich das hier überleben werde – und ich werde es clean und nüchtern überleben – ist, weil ich nicht zulassen werde, dass diese Wichser mich als ein weiteres Beispiel dafür benutzen, warum Menschen nach einer Sucht nie in Ordnung sein werden und man ihnen nie vertrauen kann.“(Jekaterina Jalunina/dpa)