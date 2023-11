Joe Biden kann es nicht lassen: Doch diesmal löste sein „Xi ist ein Diktator“ keine Krise mit China aus

Von: Christiane Kühl

Teilen

Joe Biden auf dem APEC-Gipfel: Seine „Diktator“-Episode ist noch einmal gut gegangen. © BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Die Sorge, Bidens neuerliche „Diktator“-Aussage könne den Gipfelerfolg mit Xi zunichte machen, scheint bisher unberechtigt. China ignoriert den Vorfall weitgehend. Die Republikaner spotten trotzdem.

Beinahe wäre alles glatt gegangen. US-Präsident Joe Biden war bereits dabei, die Bühne seiner Pressekonferenz zu verlassen, als er dann doch noch gefragt wurde. Ob er denn immer noch meine, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ein „Diktator“ sei. Es kam wie es kommen musste: Biden bejahte die Frage, wenn auch mit einer gewissen Einschränkung: „Er ist ein Diktator in dem Sinne, dass er ein kommunistisches Land anführt, das auf einer Regierungsform basiert, die sehr anders ist als unsere.“ Doch dann kam das Erstaunliche: Bis zum Freitagmorgen hat Peking keine Fanfare an Beschimpfungen über Biden und die USA ergossen.

Eine Außenamtssprecherin kritisierte am Donnerstag zwar Bidens Wortwahl – aber auf eine Weise, als sei es gar nicht der Präsident gewesen, der das D-Wort ausgesprochen habe: „Es gibt immer Leute mit schlechten Absichten, die versuchen, einen Keil zwischen die Beziehungen zwischen China und den USA zu treiben. Das werde aber nicht gelingen. Die Staatsmedien ignorierten den Vorfall. Stattdessen priesen sie die Erfolge des Gipfeltreffens wie etwa die Wiederaufnahme des bilateralen Militärdialogs.

China ignoriert „Diktator“-Aussage: Entspannung ist derzeit wichtiger für Peking

Dass Peking so einfach über die „Diktator“-Episode hinweggeht, ist ein Signal, dass der Versuch zur Stabilisierung der Beziehungen dieses Mal ernst gemeint ist – und kleine Erschütterungen wie diese nun aushält. Für Peking und Xi Jinping scheint es aktuell auch innenpolitisch wichtiger zu sein, positive Bilder des Gipfels mit den USA zu zeigen: Seht her, wir reden auf Augenhöhe und gehen konstruktiv miteinander um! In China schwächelt die Wirtschaft, auch weil Menschen und Unternehmen angesichts der geopolitischen Spannungen mit den USA verunsichert sind. Das drückt auf Konsum und auf Investitionen.

Die oppositionellen Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump schlachteten den Vorfall auch ohne einen außenpolitischen Eklat genüsslich aus. In sozialen Medien kursierten Fotos und Videos, die Außenminister Antony Blinken kopfschüttelnd oder irritiert zeigen sollen, als Biden die „Diktator“-Aussage macht. Diese stammen vorwiegend aus Quellen, die den Republikanern nahestehen; sie suggerieren dass Biden sich wieder einmal einen seiner berüchtigten Aussetzer geleistet hat. Einen verwirrten Präsidenten aber zeigen Aufnahmen der Pressekonferenz oder des Gipfels nicht.

Biden auf APEC-Gipfel nicht verwirrt

Auf den Veranstaltungen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) trat Biden selbstsicher auf wie zumeist in der Außenpolitik. Im Ukraine-Krieg oder auch im Krieg um Gaza etwa agiert die Biden-Regierung einschließlich des Präsidenten sehr klar und ohne Aussetzer.

der 80-jährige Biden will trotzdem noch einmal für das Präsidentenamt kandidieren. Ihm steht ein harter Wahlkampf bevor, in dem die Republikaner auf seinem Alter und seinem Gesundheitszustand herumreiten werden, obwohl ihr wahrscheinlicher Kandidat Trump mit 77 Jahren selbst kaum jünger ist. Trumps Schmähname „Schläfriger Joe“ (“Sleepy Joe“) aus dem vergangenen Wahlkampf erfreut sich großer Beliebtheit unter den Republikanern.

Biden braucht daher Erfolge und muss seine geistige Klarheit immer wieder demonstrieren. Würde Peking, wie von Xi Jinping auf dem Gipfel zugesagt, nun wirklich schärfer gegen den illegalen Export von Fentanyl-Wirkstoffen vorgehen, könnte der Präsident damit innenpolitisch Punkte sammeln. Die durch Fentanyl und anderen Opioide ausgelöste Drogenkrise hat bereits Hunderttausende Amerikaner das Leben gekostet. Washington hob dafür sogar die Sanktionen gegen ein mit der chinesischen Polizei verbundenes Forensik-Labor auf. Es war wegen seiner vermeintlichen Untätigkeit im Kampf gegen Fentanyl-Vorprodukte auf der Sanktionsliste gelandet war.

War Bidens „Diktator“-Antwort innenpolitisches Kalkül?

Und die neuerliche „Diktator“-Aussage könnte statt einer Panne auch durchaus Kalkül gewesen sein: Biden hatte bei der Frage nach dem „D-Wort“ aus innenpolitischen Gründen keine Chance, die Frage des Reporters klar zu verneinen. Hätte er betont, Xi sei nun doch kein Diktator, wäre Biden von den China-Falken in Washington in der Luft zerrissen worden. Das dürften Xis Berater durchaus wissen.

Als Biden seinen Amtskollegen Xi im Juni das erste Mal einen „Diktator“ nannte, hatte es noch einen Aufschrei aus Peking gegeben. Ähnlich war es, als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Xi im Interview mit einem US-Fernsehsender einen „Diktator“ nannte.

Doch diesmal scheint die Charmeoffensive beider Seiten vorerst zu halten. Selbst der einflussreiche Kommentator Hu Xijin, bekannt für seine scharfen USA-kritischen Töne, gab sich auf X nach dem Gipfel sanft. Die Transkripte beider Seiten benutzten vielfach Ausdrücke wie „vereinbart“ oder „begrüßt“, schrieb Hu. Das zeige, dass beide Länder die Beziehungen wirklich entspannen wollen. „Wichtig ist, dass dieses Treffen eine positive Atmosphäre geschaffen hat, was in einer Zeit, in der sich das gegenseitige Misstrauen in den Beziehungen vertieft und die Atmosphäre der Völkerfreundschaft schwächer wird, von besonderer Bedeutung ist“, so Hu. Es sind ungewohnte Töne aus Peking.