Joe Biden erzählt gerne Geschichten – doch einige sind nicht wahr

Joe Biden ist berühmt für seine Anekdoten, die nicht immer gut ankommen beim Publikum - oder, wie aktuell, sogar bezweifelt werden.

Washington DC - Wie viele Politiker erzählt US-Präsident Joe Biden gerne Geschichten - Geschichten, die versuchen, seine Lebensgeschichte mit seinem Publikum zu verbinden, und die einen wesentlichen Teil seiner Persona ausmachen.

Als er am 21. August zu den Überlebenden des verheerenden Feuers auf Maui sprach, erinnerte sich Biden daran, wie einst ein Blitz in einen Teich vor seinem Haus einschlug und ein Feuer auslöste. „Um es kurz zu machen: Ich habe fast meine Frau, meine 67er Corvette und meine Katze verloren“, sagte er und fügte hinzu: „Spaß beiseite.“

Doch während seiner gesamten Karriere - am bekanntesten während seines ersten Präsidentschaftswahlkampfes im Jahr 1988 - führte Bidens Neigung, Geschichten über sein Leben zu übertreiben oder auszuschmücken, zu Zweifeln an seinem Wahrheitsgehalt. Zeitgenössische Nachrichtenberichte über den Hausbrand stimmen nicht mit seiner Erzählung überein, was die Kritik, er habe ein verletzliches Publikum angelogen, anheizte.



US-Präsident Joe Biden ist für seine Geschichten berühmt - auch wenn diese anscheinend nicht immer so ganz stimmen. © Adam Schultz/White House/Imago

Joe Biden „erzählt ständig von seinem Leben“

„Joe Biden erzählte ständig von seinem Leben - oder seiner Version davon“, schrieb Richard Ben Cramer 1992 in seinem Buch „What It Takes“ über den Wahlkampf 1988. „Er vertraute es an, stellte es zur Schau, verbreitete es ausschweifend, erweiterte es sogar, um es mit Ihrem Leben zu verbinden. Er würde sich mit nichts weniger zufrieden geben.“



Manchmal erweisen sich die Geschichten als weitgehend wahr, wie die über eine Konfrontation als 19-jähriger Rettungsschwimmer mit einem Bandenführer namens Corn Pop. Aber andere sind nicht wahr. Als Präsident hat Biden die Tradition fortgesetzt, seine persönlichen Geschichten in einer Weise auszuschmücken, die nicht verifiziert werden kann oder durch zeitgenössische Berichte direkt widerlegt wird.



Joe Biden will „Ehrlichkeit und Integrität in das Oval Office“ zurückbringen

„Präsident Biden hat Ehrlichkeit und Integrität in das Oval Office zurückgebracht“, sagte der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, gegenüber The Fact Checker. „Wie er es versprochen hat, sagt er dem amerikanischen Volk die Wahrheit und ist stolz darauf, dem Land seine Agenda und seine Werte offen zu legen, auch indem er Lebenserfahrungen mitteilt, die ihn geprägt haben und mit denen sich hart arbeitende Menschen identifizieren können. Und wie die Amerikaner wissen, gibt es zahllose Momente in der Geschichte eines jeden Menschen, über die in den Lokalzeitungen nicht berichtet wird.



Hier ist eine Auflistung einiger von Bidens Lieblingsgeschichten.



Die Geschichte vom Feuer in seinem Haus

Mindestens sechs Mal hat Biden in seiner Zeit als Präsident das Ausmaß eines Brandes, der 2004 in seinem Haus ausgebrochen war, übertrieben, zuletzt am Mittwoch in einer Rede für die Opfer des Hurrikans Idalia.



„Und ich weiß, nachdem ein Haus mit meiner Frau abgebrannt ist - sie hat es, so Gott will, unbeschadet überstanden -, dass 10 Minuten einen gewaltigen Unterschied ausmachen, wenn ein großer Teil des Hauses brennt“, sagte Biden bei einer Infrastrukturveranstaltung im November 2021.

Im März dieses Jahres sagte Biden auf einer Konferenz für Feuerwehrleute: „Ein Blitz schlug in einem Teich hinter meinem Haus ein, ging unter der Leitung hoch und fing - fing Feuer unter den Dielen meines Hauses. Und das war im Sommer. Die Klimaanlage war an. Der Rauch war in allen drei Stockwerken so dicht.“ Er fügte hinzu: „Meine Feuerwehr war da und rettete meine Frau, die Katze und meine 67er Corvette.“



Auch Joe Biden übertreibt gelegentlich

Auf einem Gipfeltreffen zur Brandverhütung im vergangenen Oktober sagte Biden: „Wir hätten beinahe ein paar Feuerwehrleute verloren, weil der Küchenboden zwischen den Balken des Hauses brannte und beinahe in den Keller gestürzt wäre.“



Die zeitgenössischen Nachrichtenberichte im Wilmington News Journal und der Associated Press sind weit weniger dramatisch.

„Bidens Haus in der Barley Mill Road wurde um 8.16 Uhr von einem Blitz getroffen, wie die Rettungskräfte mitteilten“, berichtet das News Journal. „Es gab keine Verletzten, und die Feuerwehr konnte das Feuer auf einen Raum begrenzen“. Der Artikel fügte hinzu, dass „Feuerwehrleute aus Cranston Heights, Talleyville, Elsmere, Mill Creek und Hockessin eintrafen und starken Rauch vorfanden, der aus dem Haus kam“.



Cranston Heights Fire Co. Chief George Lamborn sagte der Zeitung, die Flammen hätten sich nicht von der Küche aus ausgebreitet. „Zum Glück haben wir es ziemlich früh entdeckt“, sagte er. „Das Feuer war innerhalb von 20 Minuten unter Kontrolle.“



Bei einer Benefizveranstaltung des Demokratischen Nationalkomitees im Jahr 2021 gab Jill Biden ihren eigenen Bericht ab. „Vor einiger Zeit wurde unser Haus von einem Blitz getroffen und fing Feuer. Ich werde nie vergessen, wie ich im Regen stand und zusah, wie die Feuerwehrleute versuchten, das Feuer zu löschen. Ich war am Boden zerstört“, sagte sie. „Ich drehte mich zu Joe, der das Haus liebte, und fragte: ‚Joe, was sollen wir tun?‘ Und er sah mich lächelnd an und sagte: ‚Sieh es doch mal so - jetzt können wir all die Dinge reparieren, die uns nicht gefallen haben!‘“



Das Märchen vom Amtrak-Schaffner - erzählt von Joe Biden

Mindestens zehn Mal hat Biden als Präsident eine herzerwärmende, aber unglaubwürdige Geschichte über einen Amtrak-Schaffner namens Angelo Negri erzählt, der ihm dazu gratulierte, dass er als Vizepräsident mehr mit Amtrak reiste als mit den Flugzeugen der Air Force. Biden bringt diese Anekdote oft zur Sprache, wenn er über Infrastrukturprojekte spricht oder vor Arbeitnehmergruppen spricht.



Bidens Geschichte variiert bei jeder Wiedererzählung leicht. In einer Version, die im Oktober 2021 in einer Einrichtung der New Jersey Transit erzählt wurde, erinnerte sich Biden: „Ang kommt auf mich zu und sagt: ‚Joey, Baby!‘ Sie packt mich an der Wange. Und ich dachte, der Geheimdienst würde ihm den Kopf wegblasen.“ Biden sagte, dass Negri gelesen hatte, Biden sei als Vizepräsident 1,2 Millionen Meilen geflogen, aber Negri rechnete vor, dass er tatsächlich mehr als 2 Millionen Meilen mit Amtrak zurückgelegt hatte. „Also, Joey, ich will das mit der Air Force nicht mehr hören“, soll Negri gesagt haben.



Oft fügt Biden hinzu: „Wahre Geschichte.“



Aber es ist nicht möglich, dass dieses Gespräch so stattgefunden hat, wie Biden es beschreibt. Laut einem CNN-Interview mit Negris Stieftochter aus dem Jahr 2021 waren Negri und Biden befreundet, und sie sagte, Negri habe Biden „verehrt“. Aber Biden überschritt die 1,2-Millionen-Kilometer-Marke erst 2016; Negri ging 1993 bei Amtrak in den Ruhestand, 16 Jahre bevor Biden Vizepräsident wurde. Negri starb 2014, zwei Jahre bevor Biden behauptet, sie hätten dieses Gespräch geführt.

Im Jahr 2009, nachdem Biden Vizepräsident wurde, beschrieb Esquire ein „Heeeey, Joey baby!“-Gespräch mit einem ungenannten Schaffner, was darauf hindeutet, dass Biden Negri mit einer anderen Person verwechselt haben könnte.



Joe Bidens Geschichte von den sich küssenden schwulen Männern in Anzügen

Dreimal in diesem Jahr - und mindestens siebenmal seit 2014 - hat Biden eine Version erzählt, zuletzt am 10. August, einer Geschichte über die Worte, die sein Vater angeblich sprach, nachdem ein jugendlicher Biden in den frühen 1960er Jahren zwei gut gekleidete Männer in Anzügen in der Innenstadt von Wilmington gesehen hatte, die sich küssten.



„Joey, es ist ganz einfach. Sie lieben sich“, soll Bidens Vater geäußert haben.



Biden erwähnt diese Geschichte gewöhnlich, wenn er über Homosexualität spricht, aber es gibt Gründe, skeptisch zu sein. Biden schildert eine Szene, die vor sechs Jahrzehnten noch ungewöhnlich gewesen wäre. Er schildert diesen Austausch mit seinem Vater, der normalerweise 1961 stattfand. Damals küssten sich schwule Männer im Allgemeinen nicht in der Öffentlichkeit. Viele Menschen betrachteten Homosexualität als abartig. In Rehoboth Beach in Delaware gab es zwar einige Bars, die damals als schwulenfreundlich galten, aber das ist nicht dasselbe wie in der heterosexuellen Geschäftswelt in der Innenstadt von Wilmington.



Außerdem hat sich Bidens Geschichte im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Im Jahr 2014 war er in einem Artikel der New York Times über seine Entwicklung in Bezug auf die gleichgeschlechtliche Ehe der Vater in der Geschichte, der mit einem seiner Söhne sprach. In dem Artikel taucht Bidens Vater in einer anderen Geschichte zu einem ähnlichen Thema auf - er zwang einen Freund, sich zu entschuldigen, nachdem er ein schwules Paar an einem Strand in Delaware beleidigt hatte. Aber 1987 erzählte Biden der Los Angeles Times noch eine andere Version: Sein Vater habe ihn belehrt, nachdem er versucht hatte, einen Besuch bei einem schwulen Paar zu verschieben, das starke Unterstützer des Senators waren und eine Wohnung an einem Strand in Delaware teilten.

Die Geschichte seiner Verhaftungen wegen Bürgerrechtsverletzungen

Biden spielte eine unbedeutende Rolle in der Bürgerrechtsbewegung - The Fact Checker stellte fest, dass er an einer Arbeitsniederlegung in einem Restaurant teilnahm und Streikposten in einem Kino mit Rassentrennung aufstellte - und dennoch hat er manchmal behauptet, er sei verhaftet worden, weil er sich für Schwarze eingesetzt habe.



Viermal, darunter einmal als Präsident, hat Biden angedeutet, dass er verhaftet wurde, weil er mit einem schwarzen Ehepaar auf der Veranda stand, gegen das demonstriert werden sollte. Manchmal sagt er, seine Mutter habe ihn gewarnt, nicht zu den Protesten zu gehen. „Weißt du noch, wie ich dir gesagt habe, du sollst da nicht hingehen, Schatz, weil alle protestieren, und du wurdest verhaftet, als du mit der Familie auf der Veranda standest“, soll seine Mutter zu ihm gesagt haben, wie er 2017 erzählte. (Zweimal sagte Biden, die Polizei habe ihn lediglich vom Protest nach Hause gebracht, nachdem er auf der Veranda gestanden hatte).



Aber als wir recherchierten, ergab die Geschichte keinen Sinn. Es gab einen Protest gegen ein schwarzes Ehepaar, das ein Haus in einer rein weißen Gegend gekauft hatte, aber es war eine Nachbarschaft, die viele Meilen von Bidens Haus entfernt war. Biden scheint sich stattdessen auf einen Protest zu beziehen, der vor dem Haus des Immobilienmaklers stattfand, der an dem Verkauf beteiligt war. Das war in der Nähe, wo er damals als Teenager lebte.



Joe Biden behauptet mehrmals, verhaftet worden zu sein

Im Wahlkampf für die Präsidentschaftskandidatur 2020 behauptete Biden dreimal, er sei in Südafrika verhaftet worden, weil er versucht habe, Nelson Mandela zu sehen, der zu dieser Zeit auf Robben Island in der Nähe von Kapstadt inhaftiert war. Als wir feststellten, dass dies falsch war, änderte er seine Aussage dahingehend, dass er am Flughafen „angehalten“ wurde, während er mit einer Kongressdelegation reiste - obwohl andere Mitglieder der Delegation sagten, dass dies nicht passiert sei.



Als Präsident sagt Biden normalerweise nur, dass er versucht hat, Mandela während seines Besuchs in Südafrika zu sehen. Aber einmal sagte er, er wäre fast verhaftet worden. „Das einzige Mal, als ich fast verhaftet wurde, war, als ich versuchte, Nelson Mandela in Südafrika zu besuchen, und als ich an einer Bürgerrechtsdemonstration teilnahm“, sagte er bei einer Veranstaltung des Democratic National Committee im September 2022. „Das waren die einzigen beiden Male. Aber ich wurde nicht verhaftet. Sie dachten, ich sei es nicht wert.“



Joe Biden erzählt von heldenhaften Onkels und einem Familienkrankenhaus

Neben seinem Vater tauchen auch Bidens Großvater, Onkel und andere Familienmitglieder regelmäßig in seinen Reden auf. Aber einige der Geschichten, die er erzählt, sind nicht plausibel.



Bei einer Rede vor Veteranen im Dezember erinnerte Biden daran, wie sein Onkel Frank im Zweiten Weltkrieg in der Ardennenoffensive kämpfte und mit dem Purple Heart ausgezeichnet wurde, es aber nie erhielt. Er sagte, dass er, nachdem er 2009 Vizepräsident geworden war, die Übergabe der Medaille an seinen Onkel im Beisein der Familie arrangierte. Aber sein Onkel, Frank H. Biden, starb 1999, ein Jahrzehnt bevor Biden Vizepräsident wurde. Weder in seinem Nachruf noch auf seinem Grabstein wird ein Purple Heart erwähnt, das verliehen wird, wenn ein Soldat im Dienst getötet oder verwundet wird.



Biden hatte einen weiteren Onkel, Ambrose J. Finnegan Jr., der während des Krieges als vermisst geführt wird. Biden hat beschrieben, dass er während eines Aufklärungsfluges abgeschossen wurde.



Zweimal in diesem Jahr, zuletzt in der Rede in Milwaukee, hat Biden behauptet, sein Großvater, ein leitender Angestellter einer Ölfirma, sei im selben Krankenhaus gestorben“, kurz bevor Biden selbst dort geboren wurde. (Im April waren es zwei Wochen, im August sechs Tage zuvor.)



Aber Bidens Großvater väterlicherseits, Joseph H. Biden, starb laut einem Nachruf am 26. September 1941 im Johns Hopkins Hospital. Biden wurde am 20. November 1942, also 14 Monate später, im St. Mary‘s Hospital in Scranton, Pa. geboren. Sein Großvater mütterlicherseits, Ambrose Finnegan, starb ebenfalls im St. Mary‘s Hospital - allerdings erst 1957, also fast 15 Jahre später.

Zum Autor Glenn Kessler berichtet seit fast vier Jahrzehnten über Innen- und Außenpolitik.

