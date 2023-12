Schreckmoment für Biden: Auto rammt Fahrzeug des Sicherheitsdienstes

Von: Christian Stör

US-Präsident Joe Biden (Mitte) stand noch auf der Straße, als rund 40 Meter entfernt ein silberfarbenes Auto in einen SUV des Secret Service krachte. © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/afp

Ein Fahrzeug rammt einen Geländewagen aus der Kolonne des US-Präsidenten. Joe Biden und First Lady Jill Biden bleiben unverletzt.

Wilmington – Ein lauter Knall, aufgeschreckte Sicherheitskräfte und ein überraschter Präsident: Im US-Bundesstaat Delaware ist ein Auto in ein Fahrzeug der Wagenkolonne von US-Präsident Joe Biden gekracht. Der US-Präsident und First Lady Jill Biden blieben US-amerikanischen Medienberichten zufolge unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich der New York Times zufolge nach einem Besuch des Präsidenten im Hauptquartier seines Wahlkampfbüros in seinem Wohnort Wilmington. Dort hatten sie mit Mitgliedern seines Wahlkampfteams zu Abend gegessen und sich unter anderem über die schlechten Umfragewerte des Präsidenten unterhalten.

Auto rast in Bidens Sicherheitskonvoi – US-Präsident unverletzt

Biden verließ das Gebäude in der Innenstadt gerade, als rund 40 Meter entfernt eine silberfarbene Limousine in einen SUV des Secret Service raste. Der hatte laut dem TV-Sender CNN die Wagenkolonne des Präsidenten an einer Kreuzung abgeschirmt. Der Aufprall verursachte einen lauten Knall. Biden, der sich gerade mit der Presse unterhielt, schaute überrascht auf. Sicherheitsleute des Secret Service brachten ihn sofort in ein wartendes Fahrzeug.

Gleichzeitig traten andere Sicherheitskräfte des Secret Service in Aktion, drängten die silberne Limousine ab, umstellten das Fahrzeug, zückten ihre Waffen und forderten den Fahrer auf, die Hände hochzuhalten. Dieser hat sich laut CNN sofort ergeben. Die Wagenkolonne ist dann mit Biden abgefahren.

Unfall versetzt Bidens Team in Aufregung

Vermutlich handelte es sich nur um einen Unfall bei regnerischem Wetter. Ein Sprecher des für den Schutz des Präsidenten zuständigen Secret Service erklärte, es habe „kein Schutzinteresse“ an dem Vorfall gegeben. „Die Wagenkolonne des Präsidenten ist ohne Zwischenfall abgefahren.“

Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte, dem Präsidenten und seiner Ehefrau Jill Biden gehe es gut. Sie wurden zurück in ihr Haus in Wilmington gefahren. Die Bidens leben schon seit Jahrzehnten in Wilmington im Ostküstenstaat Delaware. Der 81-jährige Biden will sich bei der US-Wahl 2024 im kommenden November um eine zweite Amtszeit bewerben. (cs/dpa/afp)

