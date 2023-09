Joe Biden warnt die Vereinten Nationen vor den Aggressionen der Zukunft

Der Ukraine-Krieg überschattet die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Doch US-Präsident Joe Biden sieht weitere Gefahren am Horizont.

New York - In einer viel beachteten Rede vor den Vereinten Nationen wiederholte Joe Biden am Dienstag seinen Appell an die Staats- und Regierungschefs der Welt. Sie müssten alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion zu unterstützen, so der US-Präsident. Dies geschah in einer Zeit, in der es in den USA und im Ausland Anzeichen für eine nachlassende Unterstützung weiterer großer Hilfspakete für Kiew gibt.

Biden sagte vor der UN-Generalversammlung auch, dass die Vereinigten Staaten Bündnisse mit ihren Partnern begrüßen und sogar brauchen würden. Seine Erklärung, dass „keine Nation die Herausforderungen der heutigen Zeit allein bewältigen kann“, bildete einen deutlichen Kontrast zu der „America First“-Botschaft, die Donald Trump, sein Vorgänger und potenzieller Nachfolger, während seiner Präsidentschaft vor der UNO verkündete.

Joe Biden erinnert vor Vereinten Nationen an die Grundprinzipien

Am eindringlichsten äußerte sich Biden jedoch zur Ukraine. Er warnte andere Nationen, dass eine Zurücknahme ihrer Unterstützung Auswirkungen auf die ganze Welt haben könnte.

„Wenn wir die Grundprinzipien der [UN-Charta] aufgeben, um einen Aggressor zu beschwichtigen, kann sich dann irgendein Mitgliedsstaat dieses Gremiums sicher sein, dass er geschützt ist“, sagte der Präsident. „Wenn wir zulassen, dass die Ukraine zerstückelt wird, ist dann die Unabhängigkeit irgendeiner Nation sicher? Ich würde respektvoll behaupten, dass die Antwort nein lautet. Wir müssen uns heute gegen diese nackte Aggression wehren und morgen andere Möchtegern-Aggressoren abschrecken“.



Joe Biden spricht vor Vereinten Nationen nicht nur über die Ukraine

Obwohl die Ukraine im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand, nutzte Biden die große Plattform auch, um eine Reihe globaler Themen anzusprechen, darunter Klimawandel, künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Menschenrechte, Verbreitung von Atomwaffen und Terrorismus.



Er hob die Bemühungen seiner Regierung um die Unterstützung der weniger wohlhabenden Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika hervor - Regionen, die häufig unter dem Begriff „Globaler Süden“ zusammengefasst werden - und forderte mehr Einfluss für unterrepräsentierte Länder in Organisationen wie den Vereinten Nationen.



„Wir müssen mehr Führungsqualitäten und Fähigkeiten einbringen, die überall vorhanden sind, insbesondere aus Regionen, die nicht immer voll einbezogen wurden“, sagte Biden. „Wir müssen uns mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die immer mehr zusammenhängen und immer komplexer werden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir den Menschen überall helfen, nicht nur irgendwo, sondern überall“.



USA und China - Joe Biden warnt vor wachsender Rivalität zwischen den Supermächten

Ein Großteil von Bidens Botschaft bezog sich auf die wachsende Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China um Einfluss im globalen Süden. Die US-Beamten hofften, die Tatsache ausnutzen zu können, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping diese Woche nicht zu dem Treffen nach New York reiste, ebenso wenig wie Chinas Spitzendiplomat Wang Yi.

Es gab kaum Anzeichen dafür, dass Länder im globalen Süden oder anderswo ihre Zurückhaltung gegenüber der Koalition gegen Russland und dessen aktuell laufender Invasion in der Ukraine ablegen würden. Eineinhalb Jahre nach Beginn des Krieges zeigt diese Koalition Anzeichen von Müdigkeit.

Gegenwind für Biden aus dem eigenen Kongress

Auf dem jüngsten Gipfeltreffen der G20, die 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt, konnten sich die Mitglieder nur mit Mühe auf eine gemeinsame Erklärung zur Ukraine einigen. Im US-Kongress machen viele Republikaner deutlich, dass sie nicht bereit sind, weitere große Hilfspakete zu genehmigen.

In der Ukraine selbst hat eine lang erwartete Gegenoffensive weniger Fortschritte gemacht, als Kiew gehofft hatte, was es möglicherweise noch schwieriger macht, weltweite Unterstützung für seine Bemühungen zu gewinnen. In der UNO betonten Spitzendiplomaten, wie schwierig es ist, Fortschritte in Bezug auf die Ukraine und andere Themen auf einer Versammlung zu erzielen, die so sehr durch Rivalitäten gespalten und so wenig kooperativ ist. „Die Welt wird immer multipolarer, aber immer weniger multilateral. Das ist paradox“, sagte der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, am Montag vor Reportern.

Dennoch sei es wichtig zu versuchen, eine möglichst breite Unterstützung für die Ukraine zu gewinnen, um Russland und seine Verbündeten zu isolieren. „Die Generalversammlung der Vereinten Nationen ist die wichtigste Plattform, um eine internationale Dynamik zu erzeugen und die Friedensbemühungen zur Unterstützung der Ukraine voranzutreiben“, so Borrell.

Biden bemühte sich um die Unterstützung neutraler Länder, die dem Krieg ferngeblieben sind, und nannte Moskaus „illegalen Eroberungskrieg“ eine Bedrohung der internationalen Ordnung. In seinen Äußerungen stimmte er mit UN-Generalsekretär António Guterres überein, der am Dienstag in einer separaten Rede vor der Weltorganisation davor warnte, dass die Invasion des Kremls „einen Nexus des Schreckens“ entfesselt habe, „der ernste Folgen für uns alle hat“. „Die Missachtung globaler Verträge und Konventionen macht uns alle weniger sicher“, sagte Guterres.

Biden und Guterres sprechen weitere Themen vor Vereinten Nationen an

Biden und Guterres sprachen auch gemeinsam über die Notwendigkeit, die künstliche Intelligenz zu regulieren, die nach Ansicht von Experten das Militär befähigt hat, Drohnen und andere Waffenplattformen einzusetzen, um mit größerer Tödlichkeit und Autonomie zu töten. „Wir müssen sicherstellen, dass sie als Werkzeuge der Möglichkeiten und nicht als Waffen der Unterdrückung eingesetzt werden“, sagte Biden, der sagte, die Technologie habe „sowohl ein enormes Potenzial als auch eine enorme Gefahr“. Guterres schlug vor, dass sich die Weltmächte auf ein neues Regelwerk für „tödliche autonome Waffensysteme, die ohne menschliche Kontrolle funktionieren“, einigen.

US-Präsident Joe Biden (vorne) hält eine Rede bei der Generaldebatte der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung im UN-Hauptquartier in New York, am 19. September 2023. © Li Rui/Imago

Einer der wichtigsten Politiker, den die Vereinigten Staaten in Bezug auf die Ukraine zu überzeugen versuchen, ist der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, ein prominenter Fürsprecher für die Entwicklungsländer. In seiner Rede am Dienstag nahm Lula eine eher neutrale Position zum Ukraine-Konflikt ein und sagte, es müsse mehr getan werden, „um Raum für Verhandlungen zu schaffen“. „Keine Lösung wird von Dauer sein, wenn sie nicht auf einem Dialog beruht“, sagte er.

Wladimir Putin reist nicht nach New York zur UN-Generalversammlung

Die Regierung Biden hat Forderungen nach einer Verhandlungslösung des Konflikts mit der Begründung zurückgewiesen, sie seien verfrüht und Russland nehme die Diplomatie nicht ernst. Der russische Präsident Wladimir Putin, gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen der Zwangsumsiedlung von Kindern aus der Ukraine nach Russland vorliegt, nimmt nicht an der UN-Veranstaltung teil.

Wolodymyr Selenskyj reagierte auf Klagen von Ländern des globalen Südens, dass der Krieg in der Ukraine ihre Kämpfe überschatten würde. Der ukrainische Präsident versuchte in seiner Rede vor der Generalversammlung, die zögernden Staats- und Regierungschefs davon zu überzeugen, dass der Kampf der Ukraine auch der ihre ist. „Es gibt viele Konventionen, die Waffen einschränken, aber es gibt keine wirklichen Beschränkungen für die Bewaffnung“, sagte Selenskyj. Vor den Staats- und Regierungschefs fügte er hinzu, dass Russlands Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen zu einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit beitrage und den Hunger unter einigen der bedürftigsten Bevölkerungsgruppen der Welt verschlimmere.

Er sagte, dass Russland auch Energie und künstliche Intelligenz als Waffen einsetzt. Und angesichts der durch den Klimawandel verursachten Zunahme von Naturkatastrophen erschwere Russland die Bewältigung von Klimakrisen, indem es neues menschliches Leid schaffe. „Extreme Wetterereignisse werden sich weiterhin auf das normale globale Leben auswirken, und irgendein böser Staat wird auch die Folgen davon als Waffe einsetzen“, sagte Selenskyj. „Eine Naturkatastrophe in Moskau hat einen großen Krieg ausgelöst und Zehntausende von Menschen getötet. Das müssen wir verhindern.“

Selenskyj spricht vorm Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

Selenskyj wird am Mittwoch auch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sprechen. Doch seine Herausforderung wurde am Dienstag deutlich, als er vor einem halbleeren Saal der Generalversammlung sprach. Viele Delegationen waren offenbar der Meinung, dass seine Rede - wie die vieler anderer Staats- und Regierungschefs im Laufe der tagelangen Diskussionen - übersprungen werden konnte.

Im Laufe dieser Woche wird Selenskyj nach Washington reisen, um sich mit Biden und Mitgliedern des Kongresses zu treffen. Während Biden den Vorteil einer hochrangigen U.N.-Woche ohne Putin oder Xi hat, teilt er sich die sprichwörtliche Bühne mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi. Raisi, der in dieser Woche am Rande des Gipfels Gespräche führt, kritisierte die Vereinigten Staaten bei einem Treffen mit Journalisten am Montag scharf und sagte, ihre „Einmischung“ im Nahen Osten habe „sieben Jahrzehnte der Unterdrückung“ und „Zerstörung“ verursacht.

Die Regierung Biden wies die Äußerungen Raisis am Montagabend zurück und erklärte, die jüngsten Bemühungen der USA um die Erleichterung der laufenden Friedensgespräche zwischen den jemenitischen Houthi-Rebellen - die vom Iran unterstützt werden - und Saudi-Arabien sowie ein mögliches Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien zeugten von den entschlossenen Bemühungen der USA, die Spannungen in der Region abzubauen.



Joe Biden sieht die USA im Wettbewerb mit China

Biden und seine Berater kamen mit der Botschaft nach New York, dass die Vereinigten Staaten der Diplomatie gegenüber aufgeschlossen sind, ganz gleich, ob es sich dabei um einen heiklen Gefangenenaustausch mit dem Iran oder um die Glättung der Beziehungen zwischen den geopolitischen und konfessionellen Rivalen im Nahen Osten handelt.



„Generell ist die Region so stabil wie seit vielen Jahren nicht mehr“, sagte ein hochrangiger Beamter der US-Regierung, der anonym bleiben wollte, um über sensible diplomatische Schritte zu sprechen. „Ich glaube, dass dies zu einem großen Teil auf eine ziemlich kluge - oft in Hinterzimmern stattfindende - US-Diplomatie zurückzuführen ist“.



In ähnlicher Weise sagte Biden am Dienstag, er wolle den Wettbewerb mit China „verantwortungsvoll gestalten“. „Wir werden Aggression und Einschüchterung zurückdrängen und die Regeln der Straße verteidigen, von der Freiheit der Schifffahrt bis zum Überflug, um das wirtschaftliche Spielfeld zu ebnen, damit es dazu beiträgt, Sicherheit und Wohlstand für Jahrzehnte zu sichern“, sagte er. „Aber wir sind auch bereit, mit China in Fragen zusammenzuarbeiten, in denen Fortschritte von unseren gemeinsamen Anstrengungen abhängen.“

Bilaterale Treffen am Rande der Versammlung in New York

Am Montagabend sagte Biden vor einer Gruppe von demokratischen Spendern, er hoffe, den Staats- und Regierungschefs der Welt klarmachen zu können, dass Amerika „zurück ist“. Er hat diese Formulierung oft verwendet, um die Rückkehr der USA zur globalen Führungsrolle nach Trump zu verdeutlichen, dessen Ansatz oft darin bestand, traditionelle Bündnisse zu stören oder sich aus ihnen zurückzuziehen.



Während seines viertägigen Aufenthalts in New York wird der Präsident an vier politischen Spendensammlungen teilnehmen, da die Wahlkampfsaison 2024 in vollem Gange ist. Nach seiner Rede traf Biden mit Guterres zusammen und war Gastgeber eines Treffens mit den Führern von fünf zentralasiatischen Ländern. Am Abend waren Biden und die First Lady Jill Biden Gastgeber eines Empfangs für führende Politiker aus aller Welt im Metropolitan Museum of Art.

Am Mittwoch wird der Präsident ein bilaterales Treffen mit dem brasilianischen Staatschef Lula abhalten, und anschließend werden die beiden eine Veranstaltung mit amerikanischen und brasilianischen Arbeitern durchführen. Die Veranstaltung findet inmitten von Arbeiterstreiks in den Vereinigten Staaten statt.



Biden wird sich auch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu treffen. Es wird das erste persönliche Treffen der beiden sein, seit Netanjahu im vergangenen Herbst die Wahl gewonnen und Änderungen am Justizsystem des Landes eingeleitet hat, die weithin als antidemokratisch kritisiert wurden und in Israel zu massiven Protesten geführt haben. Die Beziehungen zwischen Biden und Netanjahu waren oft frostig, und das Treffen in dieser Woche findet ohne eine formellere Veranstaltung für den israelischen Führer im Weißen Haus statt.

