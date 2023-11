Bidens Israel-Politik könnte junge Generation bei US-Wahl 2024 verprellen

Hohes Alter, ungelöste Wahlversprechen beim Klima und Israel-nahe Haltung im Gaza-Krieg: Junge Leute sind nicht begeistert von Joe Biden. Finden sie die Wahlalternative Trump noch schlimmer?

Michigan - Die 21-jährige Bhavani Iyer von der University of Michigan stand im vergangenen November bis 1 Uhr nachts Schlange, um bei der Wiederwahl der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer mitzuwirken und über eine Maßnahme abzustimmen, die das Recht auf Abtreibung im Bundesstaat festschreibt.

Die 21-Jährige sieht sich selbst als Demokratin, aber hier auf dem Diag - einem offenen Bereich in der Mitte des Campus, wo sich Studenten zwischen den Vorlesungen und Clubtreffen treffen - sagte sie, sie wisse nicht, ob sie Präsident Bidens Kandidatur für die Wiederwahl im nächsten November unterstützen werde. Eine ihrer obersten Prioritäten ist der Schutz des Zugangs zur Abtreibung, aber ihre Missbilligung von Bidens Umgang mit dem Krieg zwischen Israel und Gaza und seine Entscheidung, nicht zu einem vollständigen Waffenstillstand aufzurufen, belastet sie in diesen Tagen ebenso stark.

Bidens Politik im Israel-Krieg: Kritik von jungen Wählern

US-Präsident Joe Biden verliert bei jungen Wählern an Beliebtheit. © Chris Kleponis/Imago

„Bei früheren Wahlen habe ich immer direkt gewählt“, sagte Iyer, die jetzt die Optionen Dritter abwägt, aber noch nicht weiß, wen sie unterstützen würde. „Aber bei dieser Wahl habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird“.

Als sie letzte Woche mit ihren Freunden Andrea Gonzalez und Humza Irfan auf einer Betonbank saßen, während ihre Kommilitonen durch den Campus eilten, drückten alle drei jungen, typischerweise zuverlässig blauen Wähler ihren eigenen moralischen Konflikt darüber aus, wie sie wählen sollten - oder ob sie überhaupt wählen sollten - bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr.

Gonzalez, eine 19-Jährige, deren Eltern Einwanderer sind, sagte, sie fühle sich zutiefst verpflichtet, bei ihrer ersten Teilnahme an einer Präsidentschaftswahl ihre Stimme abzugeben, sei aber hin- und hergerissen, weil sie das Gefühl habe, dass es an Optionen fehle. Während sie den ehemaligen Präsidenten und Republikaner Donald Trump und seine jahrelange kontroverse Rhetorik gegenüber Frauen, Einwanderern und Farbigen verachtet, macht Bidens Haltung zum Krieg es ihr schwer zu entscheiden, wo sie sich hinwenden soll. Und Irfan, 21, der sagte, dass seine Begeisterung für den amtierenden Präsidenten durch den Krieg gedämpft wurde, stellte fest, dass der Konflikt Bidens Ansehen unter Muslimen insgesamt verändert hat, von denen viele meinen, dass er kein Mitgefühl für palästinensische Zivilisten gezeigt hat.

Swing States im Wahlkampf: Junge Wähler nicht für Biden

Die von den drei Freunden geteilte Unsicherheit ist sinnbildlich für die allgemeine Missbilligung, die viele junge Wähler im ganzen Land über Bidens Umgang mit dem Krieg zwischen Israel und Gaza geäußert haben. Die Generation Z und die Millennials - definiert als die zwischen 1997 und 2012 bzw. 1981 und 1996 Geborenen - haben in der Regel demokratische Kandidaten unterstützt, und die jungen Leute waren der Schlüssel dazu, Swing States wie Michigan blau zu färben und Bidens Sieg im Jahr 2020 zu sichern.

Aber Gespräche mit mehr als einem Dutzend Studenten hier unterstreichen, dass Bidens Umgang mit dem Krieg die Begeisterung für ihn unter jungen Wählern vor der Wahl 2024 zu schmälern droht, wobei viele Studenten und andere junge Menschen uneins sind, wie sie ihre Stimme und ihre Organisationskraft nutzen werden. Vor dem Hintergrund der Bedenken über Bidens Alter äußerten einige liberale Studenten hier ihre Offenheit gegenüber Kandidaten von Drittparteien und ihre Frustration über eine wahrscheinliche Neuauflage der Wahl zwischen Trump und Biden und signalisierten, dass sie den Schwerpunkt ihres freiwilligen Engagements deshalb nach unten verlagern würden.

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab am Donnerstag bekannt, dass seit Beginn des Krieges mehr als 13.300 Menschen getötet und 35.180 verwundet wurden. Etwa 6.000 Menschen werden nach Angaben des Ministeriums, dessen Zahlen auf Dienstag datiert sind, vermisst.

70 Prozent der jungen Wähler missbilligen Bidens fehlenden Waffenstillstand

Israel hat am frühen Mittwoch einer Vereinbarung mit der Hamas zugestimmt, die Kämpfe im Gazastreifen vorübergehend einzustellen und im Gegenzug mindestens 50 der etwa 240 in der Enklave festgehaltenen Geiseln freizulassen, was eine viertägige Unterbrechung des Krieges bedeutet. Diese Pause - der erste größere deeskalierende Schritt seit Beginn des Krieges - reicht jedoch nicht aus, um einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen, den junge Wähler in Interviews vor der Bestätigung des Abkommens forderten.

Biden verteidigte Israel unnachgiebig und schrieb am Samstag in einem Gastbeitrag für die Washington Post: „Solange die Hamas an ihrer Ideologie der Zerstörung festhält, ist ein Waffenstillstand kein Frieden“.

Die Amerikaner stehen insgesamt weiterhin fest auf der Seite Israels, aber Umfragen zeigen, dass diese Ansichten schon vor dem Krieg über alle Parteien und Generationen hinweg zunehmend polarisiert wurden. Eine NPR/PBS NewsHour/Marist-Umfrage Anfang dieses Monats ergab, dass 48 Prozent der Generation Z und der Millennials Israels militärische Reaktion als „zu viel“ bezeichneten, verglichen mit 38 Prozent der Öffentlichkeit insgesamt. Die meisten jungen Erwachsenen missbilligen Bidens Umgang mit der Situation, wie nationale Umfragen von Fox News, der Quinnipiac University und dem Marist College diesen Monat ergaben. Und eine aktuelle Umfrage von NBC News ergab, dass 70 Prozent der Wähler zwischen 18 und 34 Jahren Bidens Umgang mit dem Krieg missbilligen.

Biden und Trump im Wahlkampf: Junge Wähler ist Thema Abtreibung wichtig

Viele Experten und Aktivisten haben die Kluft im Laufe der Jahre auf die Ablehnung der jüngeren Generationen gegenüber der rechtsgerichteten Politik des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der israelischen Blockade des Gazastreifens und der Besetzung des Westjordanlandes sowie auf Vergleiche zwischen der Behandlung von Minderheiten in den Vereinigten Staaten und den Palästinensern in Gaza und im Westjordanland zurückgeführt.

„Nach dem, was gerade im Nahen Osten passiert, ist es eine sehr schwierige Entscheidung für Menschen mit meinem Hintergrund, wen wir wählen werden“, sagte Irfan, der pakistanischer Amerikaner ist und sagte, dass ein Verwandter letzten Monat bei einem israelischen Angriff getötet wurde.

Es wird erwartet, dass die Generation Z und die Millennials im Jahr 2024 fast 40 Prozent der Wählerschaft ausmachen werden, und sie haben bereits ihren Einfluss auf die Wahlen geltend gemacht. Sie haben dazu beigetragen, dass der Oberste Gerichtshof in Wisconsin in diesem Jahr eine liberale Mehrheit erhielt, und sie haben bei den Wahlen in diesem Monat die Wahlbeteiligung an den Universitäten in Pennsylvania und Virginia erhöht. Umfragen haben gezeigt, dass junge Wähler durch Themen wie Abtreibung stark motiviert sind. Hier besteht ein deutlicher Kontrast zwischen den Positionen von Biden und Trump, dem Spitzenkandidaten für die GOP-Nominierung.

Biden will junge Wähler im Wahlkampf „dort abholen, wo sie sind“

Eine geringere Wahlbeteiligung unter jungen Wählern könnte Bidens Wiederwahlkandidatur jedoch erschweren, vor allem in wichtigen umkämpften Staaten wie Michigan. Biden konnte den Staat 2020 für sich entscheiden, und Umfragen des Senders ergaben, dass 61 Prozent der Wähler zwischen 18 und 29 Jahren in Michigan seine Kampagne unterstützten.

„Wir arbeiten hart daran, herauszustellen, wie eine extreme MAGA-Agenda die finanzielle Sicherheit, die Sicherheit und die Freiheit junger Menschen zerstören würde, und wie Präsident Biden und Vizepräsident Harris für die Zukunft kämpfen, die Amerikas junge Menschen verdienen“, sagte Biden-Harris-Sprecher Kevin Munoz in einer Erklärung. „Wie die Demokraten es 2020 und 2022 getan haben, werden wir die jungen Amerikaner dort abholen, wo sie sind, und uns ihre Stimmen verdienen.“

Ein Beamter des Demokratischen Nationalkomitees verwies auf die kürzlich erfolgte Einstellung eines Direktors für Jugendkoalitionen und ein bereits gestartetes Pilotprogramm für relationales Organisieren, das sich auf junge Wähler in Wisconsin konzentriert, als Bemühungen, frühzeitig in die Infrastruktur zu investieren, um die Stimmen der Jugend vor den Wahlen im nächsten Jahr zu organisieren.

Junge Wähler von Biden enttäuscht: Versprechen bei Klimawandel nicht eingehalten

Doch die Unterstützung für Biden unter jungen Menschen ließ schon lange vor dem Krieg nach - Studenten der University of Michigan äußerten ihre Enttäuschung über nicht eingehaltene Versprechen zu Themen wie Klimawandel und Erlass von Studentenkrediten sowie Bedenken über sein Alter.

Breah Marie Willy, 19, sagte, sie habe sich darauf gefreut, 2024 zum ersten Mal einen Präsidenten zu wählen, aber jetzt sei sie sich nicht sicher, wen sie wählen solle. Sie hatte gehofft, dass andere Demokraten Biden herausfordern würden, und war enttäuscht über seine Zustimmung zum Willow-Projekt, einer großen Ölförderung in Alaska. Seine Haltung zum Waffenstillstand hat einen noch größeren Riss verursacht, und ihre Freunde bezeichnen ihn jetzt als „Genozid-Joe“, sagte sie.

„Wir alle haben TikTok, wir alle haben Instagram. Und es ist wirklich so, dass wir begonnen haben, diese parasozialen Beziehungen zu den Menschen in Palästina aufzubauen“, sagte Willy und zitierte Beiträge eines Machers namens Bisan Owda, der Videos aus dem Gazastreifen teilt. Während die Studenten ihre Optionen für 2024 abwägen, sagten einige liberale Studenten wie Willy, dass sie bereit seien, für einen Kandidaten einer dritten Partei zu stimmen, selbst wenn dies Trump stärken könnte.

Stimme für Biden: Junge Wähler finden Trump noch schlimmer

Zu denjenigen, die bereit sind, dieses Risiko einzugehen, gehört Joseph Fisher (20), der eine Stimme für eine dritte Partei nun als eine breitere Anstrengung sieht, sich gegen das Zweiparteiensystem zu wehren. „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich in einem Jahr den Mut aufbringen soll, an die Wahlurne zu gehen und für diese Person zu stimmen, die direkt für so viel Schaden verantwortlich ist“, sagte er über Biden.

Fisher, der sich selbst als ehemaligen Bernie-Bro“ bezeichnet, war zu jung, um 2020 zu wählen, und engagierte sich stattdessen freiwillig im Jugendrat seiner örtlichen NAACP in Cobb County, einem schnell wachsenden Vorort von Atlanta, der dazu beitrug, den Bundesstaat blau zu färben. Jetzt ist er Vorsitzender für politische Aktionen der Black Student Union und Vorsitzender für Aktivismus bei Students Allied for Freedom and Equality, der Ortsgruppe von Students for Justice in Palestine an der University of Michigan. Er äußerte seine Missbilligung über Bidens Auftritt und zieht ernsthaft in Erwägung, Claudia De la Cruz zu unterstützen, die auf dem Ticket der Partei für Sozialismus und Befreiung eine aussichtsreiche Präsidentschaftskampagne führt.

Zaynab Elkolaly, 22, ein weiteres Mitglied von SAFE, sagte, sie habe 2020 für Biden gestimmt, um den Schaden im Vergleich zu Trump zu begrenzen, glaube aber nicht, dass es die beste Strategie sei, ihre Stimme für einen Kandidaten von außerhalb abzugeben. „Die allgemeine Stimmung [auf dem Campus] gegenüber Joe Biden ist, dass er absolut scheiße ist. Aber wir müssen uns mit ihm abfinden, weil seine Alternative noch schlimmer ist“, sagte Elkolaly.

Junge Wähler schreiben Brief an Biden: Haltung im Israel-Krieg senke Wahlbeteiligung

Anfang dieses Monats haben mehrere führende Vertreter nationaler Jugendorganisationen einen Brief an die Regierung Biden geschrieben, in dem sie zu einem Waffenstillstand aufriefen und davor warnten, dass die Haltung des Präsidenten zu Israel die Wahlbeteiligung der Jugendlichen bei den Präsidentschaftswahlen senken könnte.

„Die Haltung Ihrer Regierung zum Gazastreifen birgt die Gefahr, dass Millionen junger Wähler zu Hause bleiben oder im nächsten Jahr eine andere Partei wählen“, heißt es in dem Schreiben. Außerdem sei es für diejenigen, die sich für die Wahlbeteiligung der Jugendlichen einsetzen, nicht möglich, die Freiwilligen, Organisatoren, Mitarbeiter und Spender zu rekrutieren, die für einen Sieg der Demokraten auf dem Wahlzettel erforderlich sind.

„Es ist eine Sache, die Stimmen der Jugendlichen zu mobilisieren; es ist eine andere, um die Zeit der Menschen zu bitten, um sicherzustellen, dass andere das Gleiche tun“, sagte Michele Weindling, die politische Direktorin der Jugendklimagruppe Sunrise Movement und eine Unterzeichnerin des Briefes. Jack Petocz, Mobilisierungskoordinator für Gen-Z for Change, sagte, dass es nach dem Krieg schwieriger sei, junge Wähler zu motivieren, Biden im Jahr 2024 zu unterstützen. „Ich habe diese Art von Frustration und Energie in meiner Generation noch nie erlebt“, sagte er.

Hohes Alter Bidens längst junge Wähler im Wahlkampf zweifeln

Abgesehen von denjenigen, die einen Waffenstillstand fordern, äußerten einige demokratische Studenten, die Bidens Unterstützung für Israel befürworten, andere Frustrationen über seine Kandidatur oder machten Vorschläge, wie er seine Botschaft an Gleichaltrige verbessern könnte. Sari Rosenberg, 21, unterstützt keinen Waffenstillstand ohne die Rückgabe aller Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, argumentierte aber, dass Biden Netanjahu gegenüber kritischer sein sollte.

„Ich denke, es ist wichtig, dass wir Israel als Verbündeten haben, aber ich glaube nicht, dass Biden die rechtsextreme Regierung und viele der Dinge, die sie durchzusetzen versucht, ausreichend kritisiert hat“, sagte Rosenberg, eine Demokratin, die Vorsitzende des Verwaltungsrats der University of Michigan Hillel ist. „Ich glaube, dass Biden das nicht wirklich berücksichtigt. Rosenberg sagte, sie habe das Gefühl, dass die Demokraten etwas Besseres finden könnten als einen alten weißen Mann“ als Präsident, und dass sie sich wünschte, dass andere starke Kandidaten ins Rennen gegangen wären, da sie befürchtet, dass Biden altersmäßig zu schwächeln beginnt“. Dennoch plant sie, im November für ihn zu stimmen.

Mitglieder der College-Demokraten an der Universität von Michigan, die zu den wichtigsten Verteidigern des Präsidenten auf dem Campus gehören, sagten, sie glaubten, dass ihre Kollegen letztendlich für Biden stimmen würden, vor allem, wenn sie mit Trump als Alternative konfrontiert würden - auch wenn einige einräumten, dass der Präsident seine Botschaften rund um den Krieg verbessern könnte. „Ich verstehe die Frustration einiger Leute, vor allem in letzter Zeit angesichts des israelisch-palästinensischen Konflikts ... das ist eine zutiefst emotionale Sache, zutiefst persönlich“, sagte Jade Gray, die Ko-Vorsitzende der Gruppe. „Und ich glaube, dass die Schritte, die er unternommen hat, auf dem Weg zu einem Waffenstillstand sind, und ich weiß, dass die Leute das als Nächstes anstreben.

Angst vor neuer Präsidentschaft Trumps motiviere junge Wähler für Biden

Nate Aurbach, ein weiteres Mitglied der Organisation, ist der Meinung, dass junge Wähler Biden angesichts der bevorstehenden Wahlen mehr unterstützen werden, da sie mit der Realität einer weiteren Amtszeit von Trump konfrontiert sind.

„Ich denke, dass viele junge Leute sich zurückhalten und eine Pause einlegen und nicht unbedingt sofort sagen wollen, dass sie Joe Biden unterstützen würden, aber ich denke, dass sie 2024 gezwungen sein werden zu sehen, was Donald Trump sagt“, sagte er. „Und ich glaube, das wird vielen Menschen wirklich Angst machen, und das sollte es auch, denn was er sagt, ist beängstigend.

Zur Autorin Dylan Wells ist Kampagnenreporterin bei The Washington Post. Zuvor berichtete sie über den Kongress und Wahlkämpfe bei USA Today, National Journal Hotline und CNN.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 24. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.