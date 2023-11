Johnson äußert „echte Vorbehalte“ gegen Ausschluss von Santos

Der Abgeordnete George Santos (R-N.Y.) hört während einer Sitzung des Repräsentantenhauses auf dem Capitol Hill in Washington am 25. Oktober zu. © Jabin Botsford/The Washington Post

Wird der skandalumwitterte US-Abgeordnete George Santos aus dem Repräsentantenhaus geworfen? Die Republikaner

Washington, D.C. – Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.) hat am Mittwoch „echte Vorbehalte“ gegenüber dem Antrag auf Ausschluss des umstrittenen Abgeordneten George Santos (R-N.Y.) geäußert. Johnson sagte, dass es den Abgeordneten freistehen würde, bei einer Abstimmung im Plenum „nach ihrem Gewissen zu entscheiden“. Abgestimmt werden könnte schon am Donnerstag.

„Es gibt keinen Fraktionszwang, und dazu wird es auch nicht kommen“, sagte Johnson gegenüber der Presse. „Ich vertraue darauf, dass die Menschen diese Entscheidung mit Bedacht und in gutem Glauben treffen werden. Ich persönlich habe echte Vorbehalte, dies zu tun. Ich bin besorgt über einen Präzedenzfall, der dadurch geschaffen werden könnte.“

US-Ethik-Ausschuss erhebt schwere Vorwürfe gegen Skandal-Abgeordneten Santos

Johnson sagte, dass die GOP-Abgeordneten während eines Treffens der republikanischen Konferenz am Mittwoch „auf beiden Seiten“ Meinungen über den Ausschluss von Santos ausgetauscht hätten. Santos hat zwei frühere Ausschlussversuche überstanden. Der letzte folgte auf einen vernichtenden Bericht des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses, in dem „erhebliche Beweise“ dafür gefunden wurden, dass der frisch gebackene Abgeordnete wissentlich gegen Ethikrichtlinien, Hausregeln und Strafgesetze verstoßen hat.

Für einen Ausschluss aus dem Repräsentantenhaus ist eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder erforderlich. Seit der Veröffentlichung des Berichts haben zahlreiche Abgeordnete, die Anfang des Monats gegen einen Ausschluss von Santos gestimmt hatten, öffentlich erklärt, dass sie nun einen Antrag auf seinen Rauswurf aus dem Kongress unterstützen würden.

Letzte Woche sagte Santos in einem Gespräch auf X Spaces voraus, dass er nicht genug Unterstützung habe, um im Kongress zu bleiben.

„Ich weiß, dass ich rausgeschmissen werde, wenn der Antrag auf Ausschluss gestellt wird“, sagte Santos auf der Website. „Ich habe die Rechnung immer wieder gemacht, und es sieht nicht gut aus“.

Wenn Santos vom Repräsentantenhaus ausgeschlossen wird, wäre er erst der sechste Abgeordnete, der in der Geschichte des Repräsentantenhauses ausgeschlossen wird – und der erste Abgeordnete, der in der Neuzeit auf diese Weise ausgeschlossen wird, ohne eines Verbrechens überführt worden zu sein.

„Es gibt Leute, die sagen, man müsse die Rechtsstaatlichkeit hochhalten und zulassen, dass jemand vor einem Strafgericht verurteilt wird, bevor diese harte Strafe gegen jemanden verhängt wird“, sagte Johnson am Mittwoch. „Es gibt andere, die sagen, dass die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit es erfordert, dass wir diesen Schritt jetzt tun, wegen einiger Dinge, die er angeblich getan hat“.

Johnson sagte, es sei „das einzig Richtige“ für die GOP-Führung, den Abgeordneten zu erlauben, nach ihrem Gewissen zu entscheiden.

Antrag auf Rauswurf von US-Abgeordnetem George Santos

Es war ein republikanischer Kollege, der Vorsitzende des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses, Michael Guest (Miss.), der den Antrag auf Ausschluss von Santos einbrachte, über den am Donnerstag beraten wird. Guest reichte den Antrag ein, bevor die Gesetzgeber in die Thanksgiving-Pause gingen. Am Dienstagabend beantragte ein anderer Republikaner, der Abgeordnete Anthony D‘Esposito (N.Y.), Guests Resolution vorrangig zu bearbeiten, was bedeutet, dass sie innerhalb von 48 Stunden geprüft werden muss.

Indem er den Antrag auf Ausschluss selbst einreichte, verlieh Guest der Resolution mehr Glaubwürdigkeit, nachdem die Abgeordneten Anfang des Monats gezögert hatten, für den Ausschluss von Santos zu stimmen, als die Frage von New Yorker Republikanern aufgeworfen worden war. Der Versuch scheiterte. 182 Republikaner und 31 Demokraten stimmten dagegen, weil sie befürchteten, dass damit ein Präzedenzfall für den Ausschluss ohne ordentliches Verfahren geschaffen würde.

Am Mittwoch erklärten die Demokraten, dass sich ihre Haltung zu Santos nicht geändert habe. Pete Aguilar (D-Calif.), Vorsitzender des House Democratic Caucus, sagte, dass die Demokraten zwar keine „Freude“ an der Abstimmung über den Ausschluss von Santos hätten, aber: „Wir sind der Meinung, dass dies das geeignete Mittel ist, um mit dem Serienbetrüger George Santos umzugehen.“

„Ich denke, das ist alles nur ein Schauspiel der Republikaner“, fügte Aguilar hinzu. „Sie versuchen, George Santos jede Gelegenheit zu geben, das Richtige zu tun und zurückzutreten. (…) Aber George Santos durfte nur wegen der knappen Mehrheit im Kongress bleiben. Glauben Sie auch nur eine Minute, wenn die Republikaner eine Mehrheit von 25 Sitzen hätten, würden sie sich um George Santos kümmern?“

Republikaner gegen Rauswurf von George Santos

Am Mittwoch erklärten einige Republikaner, dass sie die Bemühungen um die Absetzung von Santos nicht unterstützen werden.

Abgeordneter Troy E. Nehls (R-Tex.) sagte der Presse außerhalb des Kapitols, dass er zwar „keine Ahnung“ habe, wie seine anderen Kollegen über den Antrag auf Ausschluss denken, aber dass er den Versuch zum jetzigen Zeitpunkt für „nicht sehr klug“ halte, da die Republikaner „eine Mehrheit von vier Sitzen haben“.

Ein trotziger Santos hat lange Zeit ein Fehlverhalten geleugnet und beharrt weiterhin darauf, dass er nicht zurücktreten werde. Santos sagte am Dienstag, er habe am Wochenende mit Johnson gesprochen, aber der Sprecher des Repräsentantenhauses habe ihn nicht zum Rücktritt aufgefordert.

„All diese Mitglieder treiben das voran. Sie wollen, dass ich zurücktrete, weil sie diese harte Entscheidung nicht treffen wollen, die einen Präzedenzfall für ihren eigenen Untergang in der Zukunft schafft. Denn sie sind nicht immun gegen all den Unsinn, der in Washington vor sich geht“, sagte Santos. „Meine Botschaft an sie lautet: Entweder sie geben nach oder sie halten die Klappe, und genug von dieser Scharade.“

In einer langen Rede, die er am Dienstagabend im Repräsentantenhaus hielt, kritisierte Santos den Bericht der Ethik-Kommission und sagte, er sei „voller Übertreibungen“.

„Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein ordnungsgemäßes Verfahren wichtig ist und dass wir alle sehr besorgt sein sollten über die Art und Weise, wie wir dieses Verfahren durchführen“, sagte er. „Ich bitte alle meine Kolleginnen und Kollegen im Haus zu bedenken und zu verstehen, was dies für die Zukunft bedeutet“.

Der Bericht der Ethikkommission, der am 16. November veröffentlicht wurde, wirft Santos unter anderem vor, Geld aus seiner Kampagne gestohlen, Spender über die Verwendung ihrer Beiträge getäuscht, fiktive Kredite vergeben und betrügerische Geschäfte getätigt zu haben. Santos, so der Bericht, habe wiederholt Gelder, die für seinen Wahlkampf bestimmt waren, zur persönlichen Bereicherung verwendet, u. a. für Spa-Kosten und die Begleichung seiner eigenen Kreditkartenschulden.

In dem mit Spannung erwarteten Bericht werden die Schlussfolgerungen der monatelangen Untersuchung des Ausschusses in vernichtender Sprache dargelegt. Nach Angaben des Ausschusses haben die Ermittler mehr als 170.000 Seiten an Dokumenten, einschließlich Finanzberichten, und Aussagen von Dutzenden von Zeugen zusammengetragen, um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen.

„Der Abgeordnete Santos hat versucht, jeden Aspekt seiner Kandidatur für das Repräsentantenhaus in betrügerischer Weise zu seinem persönlichen finanziellen Vorteil auszunutzen. Er hat ganz offenkundig aus seiner Kampagne gestohlen. Er täuschte die Spender, so dass sie dachten, es handele sich um Beiträge zu seiner Kampagne, aber in Wirklichkeit waren es Zahlungen zu seinem persönlichen Vorteil“, heißt es in dem Bericht.

Der New Yorker Republikaner sieht sich außerdem 23 bundesstaatlichen Anklagen gegenüber, darunter Betrug, Geldwäsche, Fälschung von Unterlagen und schwerer Identitätsdiebstahl.

Zu den Autoren Amy B. Wang ist eine Reporterin für nationale Politik. Sie kam 2016 zur Washington Post, nachdem sie sieben Jahre bei der Arizona Republic gearbeitet hatte. Mariana Alfaro ist Reporterin für das Team für politische Nachrichten der Washington Post. Die gebürtige El Salvadorianerin arbeitet seit 2019 für die Post. Zuvor absolvierte Mariana ein Praktikum bei der New York Times, dem Wall Street Journal, Insider und der Texas Tribune. Marianna Sotomayor hat zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.